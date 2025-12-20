ลิณธิภรณ์ ชวนร่วมทำโพล มติชน-เดลินิวส์ สะท้อนพรรคที่คุณรัก นายกฯ ที่คุณอยากให้เป็น รับฟังเสียงของประชาชนจากทุกภาคส่วน
เมื่อวันที่ 20 ธ.ค.68 น.ส.ลิณธิภรณ์ วริณวัชรโรจน์ รองเลขาธิการพรรคเพื่อไทย ร่วมทำโพลในกิจกรรม “มติชน-เดลินิวส์ โพล เลือกตั้ง 2569 ฟังเสียงคนไทย” เพื่อสะท้อนความคิดเห็นทางการเมืองและรับฟังเสียงของประชาชนจากทุกภาคส่วน นำข้อมูลไปประกอบการกำหนดทิศทางและนโยบายของพรรค ให้สอดคล้องกับความต้องการของสังคมในช่วงก่อนการเลือกตั้ง
น.ส.ลิณธิภรณ์ กล่าวว่า มาร่วมสะท้อนเสียงของประชาชนกันนะคะ ด้วยการโหวตโพลของมติชน-เดลินิวส์ สะท้อนพรรคที่คุณรัก นายกฯ ที่คุณอยากให้เป็นค่ะ ร่วมทำโพลกันเยอะๆ นะคะ
สำหรับผู้สนใจสามารถตอบโพลด้วยการสแกนคิวอาร์โค้ชจากสื่อในเครือมติชน และหนังสือพิมพ์เดลินิวส์ ทั้งที่เป็นหนังสือพิมพ์ นิตยสาร และออนไลน์ ซึ่งจะเปิดให้ประชาชนตอบคำถามตั้งแต่วันที่ 18-29 ธ.ค.2568
หลังจากนั้นจะรวบรวมข้อมูลแล้วส่งให้นักวิชาการจากคณะรัฐศาสตร์ จุฬาฯ คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ดำเนินการประมวลและสรุปผลการสำรวจ โดยมีกำหนดเปิดเผยผลการสำรวจโพลครั้งแรกวันที่ 5 ม.ค.2569 จากนั้นจะเข้าสู่การทำโพลครั้งที่ 2 ระหว่างวันที่ 9-23 ม.ค.2569 ต่อไป
ร่วมทำโพล “มติชน-เดลินิวส์ โพลเลือกตั้ง 2569 ฟังเสียงคนไทย” >>>ได้ที่นี่<<<