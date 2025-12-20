ทัพไทย ลั่นจะไม่หยุดปฏิบัติการ เตือนบึ้มซ้ำสะพานโอจิก ถ้ากัมพูชายังเติมกำลัง เข้าเนิน 350-ปราสาทตาควาย จี้รับ 3 เงื่อนไข หยุดยิง-เจรจา

วันที่ 20 ธ.ค. 2568 ที่ศูนย์แถลงข่าวร่วม สถานการณ์ไทย-กัมพูชา สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก
พล.อ.ท.จักรกฤษณ์ ธรรมวิชัย โฆษกกองทัพอากาศ กล่าวว่า การโจมตีเป้าหมายทั้งหมดตั้งแต่เริ่มต้นการปฏิบัติการ เรามุ่งเน้นเป้าหมายทางทหาร เป้าหมายที่ฝ่ายทางกัมพูชาเอามาอ้างในวันนี้ ซึ่งเป็นเป้าหมายเดิมที่เราเคยโจมตีเป็นกาสิโนร้าง เนื่องจากเป็นศูนย์บัญชาการและควบคุมบัญชาการทางทหารที่ฝ่ายกัมพูชากลับไปใช้อีก กองทัพไทยจึงส่งกําลังทางอากาศไปทําลายอีกครั้ง

พล.อ.ท.จักรกฤษณ์ กล่าวต่อว่า ยืนยันว่าสิ่งที่กัมพูชาอ้าง ไม่ได้โจมตีพื้นที่อยู่อาศัย โรงเรียนสถานศึกษาใดๆ ทั้งสิ้น เป็นการกล่าวอ้างเฟกนิวส์ที่กัมพูชาทํามาอย่างอย่างต่อเนื่อง

นอกจากนี้ ปฏิบัติทางอากาศยังโจมตีสะพานโอจิก จ.อุดรมีชัย ที่เชื่อมกําลังรบส่วนหลังไปยังส่วนหน้าของกัมพูชา บริเวณพื้นที่ปราสาทตาควาย เนิน 350 อ.พนมดงรัก จ.สุรินทร์ การโจมตีสะพานนี้จะทําให้การขนส่งกําลังพลอาวุธยุทโธปกรณ์ ทําได้ยากลําบาก เป็นการลิดรอน ขีดความสามารถกําลังรบของกัมพูชาและเป็นโอกาสให้กําลังรบของไทยสามารถปฏิบัติภารกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพ

พล.อ.ท.จักรกฤษณ์ กล่าวอีกว่า การโจมตีเกิดขึ้นเมื่อคืน (19 ธ.ค.)ที่ผ่านมา เราใช้ระเบิดที่มีความแม่นยําสูง และควบคุมไม่ให้มีการดําเนินการ เช่น รถขนอาวุธ BM-21 หรือรถยิง BM-21 แต่ประชาชนคนกัมพูชาก็ยังสามารถเดินข้ามสะพาน หรือใช้มอเตอร์ไซค์ได้

“การโจมตีครั้งนี้ถือว่าประสบความสําเร็จ หากตรวจพบว่ากัมพูชายังมีความพยายามใช้สะพานแห่งนี้ส่งกําลังบำรุง ก็จะโจมตีซ้ํา เพราะได้เตือนแล้ว ให้หยุดส่งกําลังบํารุงไปยังส่วนหน้า”

พล.อ.ท.จักรกฤษณ์ กล่าวต่อว่า การดําเนินการครั้งนี้เป็นการกดดันและส่งสัญญาณไปถึงกลุ่มชนชั้นนําของกัมพูชาว่า กองทัพไทยจะไม่หยุด เราจะปฏิบัติการทหารต่อเนื่องจนกว่ากัมพูชาจะยอมรับเงื่อนไข 3 ประการ ที่รัฐบาลไทยได้เสนอไป เพื่อนําไปสู่การหยุดยิงและเจรจาเพื่อสันติภาพต่อไปในอนาคต

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