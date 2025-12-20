นพ.ทศพร ไม่ไปต่อกับเพื่อไทย จ่อย้ายเข้าพรรคไทยก้าวใหม่ พท.หาผู้สมัครแทนแล้ว เป็นคนใกล้ชิดกับบ้านเอื้ออภิญญกุล ลงสมัคร สส.แพร่
วันที่ 20 ธ.ค.2568 รายงานข่าวแจ้งว่า ในส่วนของพรรคเพื่อไทย มีความเคลื่อนไหวอีกครั้ง เมื่อ นพ.ทศพร เสรีรักษ์ อดีต สส.แพร่ พรรคเพื่อไทย ตัดสินใจไม่ลงสมัคร สส.กับพรรคเพื่อไทย ในการเลือกตั้ง 2569
โดยก่อนหน้านี้ นพ.ทศพร มีความเคลื่อนไหวด้วยการโพสต์ข้อความในเพจเฟซบุ๊กว่า “ย้าย? หมออยู่ที่ไหนก็เลือกค่ะ หมอย้ายเถอะครับ หมออย่าไปไหนนะ ผมจะเชื่อท่านใดดีครับ”
จนกระทั่งล่าสุดในวันนี้ (20 ธ.ค.2568) นพ.ทศพร เสรีรักษ์ ตัดสินใจไม่ลงสมัคร สส.พรรคเพื่อไทย ซึ่งได้แจ้งแกนนำพรรคเพื่อไทยให้ทราบแล้ว
โดยมีรายงานว่า นพ.ทศพร เตรียมย้ายไปสมัครเข้าพรรคใหม่ อย่างพรรคไทยก้าวใหม่ ที่มีนายสุชัชวีร์ สุวรรณสวัสดิ์ เป็นหัวหน้าพรรคและแคนดิเดตนายกฯ
ส่วนผู้สมัคร สส.แพร่ ที่จะลงแทน นพ.ทศพร เสรีรักษ์ พรรคเพื่อไทย ได้ทาบทามและมีบุคคลที่เหมาะสมแล้วมาลงแทน โดยเป็นคนใกล้ชิดกับบ้านเอื้ออภิญญกุล ที่ถือเป็นบ้านใหญ่ในจ.แพร่