“ปลัดตุ๋ม”เปิดตัวพรรค”โอกาสใหม่’ลั่นไม่ใช่สุสานข้าราชการแต่เป็นคลังสมอง พร้อมเปิดนโยบายเศรษฐกิจ “แช่แข็งหนี้-ชูรัฐสวัสดิการ ดูแลตั้งแต่เกิดจนขึ้นสวรรค์-ลดเหลื่อมล้ำ-แก้โลกร้อน”
เมื่อวันที่ 21 ธ.ค. เวลา 10.30 น. ที่พรรคโอกาสใหม่ ที่อาคาร JW TOWER นายจตุพร บุรุษพัฒน์ หัวหน้าพรรคโอกาสใหม่ เปิดตัวที่ทำการพรรคฯอย่างเป็นทางการ และเปิดตัวผู้สมัคร สส.ทั้งหมด โดยมีนายประพัฒน์ จงสงวน อดีตผู้ว่าการการรถไฟ น.ส. อนุสรี ทับสุวรรณ รองหัวหน้าพรรค ในฐานะแม่ทัพ กทม. นายศรัณย์วุฒิ ศรัณย์เกตุ อดีต สส.อุตรดิตถ์ พรรคเพื่อไทย น.ส.รสริน ศรัณย์เกตุ บุตรสาวนายศรัณย์วุฒิ ว่าที่ผู้สมัคร ส.ส.อุตรดิตถ์ พรรคโอกาสใหม่ พร้อมว่าที่ผู้สมัคร สส.บัญชีรายชื่อและสส.เข้าร่วม
โดยนายจตุพร กล่าวว่า เราอาสาตัวมาในวันนี้ไม่ใช่เพราะเราต้องการตำแหน่งหรืออะไร แต่เราต้องการเข้าไปแก้ปัญหาให้กับพี่น้องประชาชนจริงๆ ที่ผ่านมาเราอาจจะมองว่าการทำงานทางการเมืองเป็นสิ่งที่เราเจอเป็นประจำ จะสังเกตว่าคำพูดของคนที่เป็นนักการเมืองอาจจะมีปัญหา บางครั้งพูดแล้วไม่ทำและหยุดไปเฉยๆ โดยปล่อยให้พี่น้องประชาชนมองว่าเมื่อไรจะได้เห็นสิ่งที่รับปากไว้ ซึ่งเป็นแบบนี้มาตลอด ดังนั้นวันนี้เราได้รวบรวมเพื่อนๆ พี่น้องทั้งหลายมาอยู่ในพรรค มีคนถามว่าพรรคเราเป็นที่รวมเป็นสุสานข้าราชการหรือไม่ ทำให้ตนหัวเรา เพราะสุสานคือป่าช้าของคนตาย แต่พวกเราไม่ใช่คนตาย เราอยากเอาคนที่มีความรู้มาช่วยคนไทยจริง ๆ เราคือคลังสมองเราจึงไม่ปล่อยคนพวกนี้ไปที่เมื่อถึงเวลารับเบี้ยบำนาญ อย่างนี้ไม่ใช่ จึงเป็นที่มาของโอกาสใหม่เพื่อคนไทยทุกคน
นายจตุพร กล่าวต่อว่า สิ่งที่พูดคือเราต้องเอาการบริหารนำการเมือง พวกเรามีประสบการณ์ เป็นมืออาชีพ ถ้าท่านต้องการสิ่งต่างๆ เหล่านี้ ต้องเลือกเราเข้าไปเยอะๆ เลือกคนเลือกพรรคเข้าไปแล้วท่านจะเห็นการเปลี่ยนแปลงของประเทศไทย โดยนโยบายของพรรคคือ
- การเป็นรัฐสวัสดิการเข้าไปดูตั้งแต่เกิดจนถึงขึ้นสวรรค์ ในทุกมิติซึ่งสามารถทำได้เพราะเรามีกองทุนต่างๆ จำนวนมากซึ่งสามารถนำมารวมเป็นสวัสดิการทั้งหมดให้คนไทยได้
- เรื่องของการจงรักภักดีและการปกป้องสถาบัน ซึ่งเป็นศูนย์รวมจิตใจของคนไทยทั้งชาติและใครจะมาละเมิดอธิปไตยต้องจัดการให้ชัดเจน
- การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศในเรื่องโลกรวน โลกร้อน ที่ทำให้เกิดภัยพิบัติต่างๆ จะต้องมีการรับมือโดยเครื่องมือพยากรณ์ที่แม่นยำและมีแผนการอพยพประชาชนไปในที่ปลอดภัย
- เรื่องเศรษฐกิจ วันนี้ทุกคนบอกว่ามีปัญหาในเรื่องการส่งออก ในสิ้นปีนี้ จีดีพีคงไม่เกิน 2 % ซึ่งจะทำอย่างไร ทั้งที่ประเทศไทยมีจุดแข็งทางด้านภูมิรัฐศาสตร์แหล่งท่องเที่ยวที่สามารถหารายได้ให้กับประเทศได้ รวมทั้งต้องมีการปฏิรูประบบการศึกษา ให้ทุกคนจบมาแล้วมีงานทำ เพราะวันนี้การเข้าถึงโอกาสการศึกษายังไม่ครบถ้วน ที่สำคัญในเรื่องการแก้ปัญหาที่เศรษฐกิจที่วันนี้ทุกคนมีหนี้ ลองถามกันดูว่าคนหนึ่งมีหนี้คนละเท่าไร ดังนั้นเราจะแช่แข็งหนี้ แล้วค่อยแก้ปัญหาต่อไป
หัวหน้าพรรคโอกาสใหม่ กล่าวต่อว่า ทั้งนี้พรรคฯจะแก้ปัญหาในเรื่องของความเหลื่อมล้ำที่สะสมมานาน ทั้งแก้ปัญหาที่ดินป่าไม้ พื้นที่ป่าอนุรักษ์ต้องรักษาไว้เพื่อพื้นที่สีเขียวมาสร้างปอดให้คนไทย เรามีพื้นที่ป่าที่เป็นของส่วนราชการจำนวนมาก ต้องเอาส่วนนี้มาใช้ให้เหมาะสมให้พี่น้องประชาชนได้ใช้ประโยชน์ และคนรวยจะต้องเข้ามาช่วยคนจน เพื่อแก้ปัญหาความเหลื่อมล้ำ ลมหายใจของเราต้องมีทุกโอกาสให้กับคนไทยทุกคน เรามีท้องถิ่น 8,000 แห่ง และมี8 หมื่นหมู่บ้าน ซึ่งท้องถิ่นกับหมู่บ้านต้องไปด้วยกัน การกระจาย อำนาจต้องเกิดขึ้นจริง ไม่ใช่เป็นเพียงวาทกรรม
“ตอนอยู่ในระบบราชการ ผมก็ทำได้เท่าที่ทำได้ในตำแหน่งปลัดกระทรวงฯ ลองให้ผมเป็นใหญ่กว่านั้นสิ จะแก้ปัญหาให้ดู ตัวตนของพรรคโอกาสใหม่คือเราจะเปลี่ยนวาทกรรมเป็นวาระงาน คือการทำงานจะเปลี่ยนคำว่าถ้าเป็นคำว่าทำ จะเปลี่ยนส่วนตัวให้เป็นส่วนรวม เปลี่ยนวิกฤตให้เป็นโอกาสใหม่ที่แก้ปัญหาให้กับคนไทยทุกคน ถ้าเลือกเราวันนี้ดีขึ้นแน่”นายจตุพร กล่าว