นนทบุรี พรรคประชาชน ทำ ไพรมารี่โหวต รับรอง ว่าที่ผู้สมัคร ส.ส. ทั้ง 8 เขต แล้ว ลั่นมีเท้งไม่มีเทา มั่นใจ ปชน. ได้รับการเลือกตั้ง จัดตั้งรัฐบาล เสียงข้างมาก

21 ธ.ค. 68 – พรรคประชาชน ได้เรียกประชุม สมาชิกพรรคประชาชน ในส่วนของจังหวัดนนทบุรี เพื่อโหวตรับรองเลือกตัวผู้ลงรับสมัครเลือกตั้ง ส.ส.นนทบุรี ทั้ง 8 เขตในวันนี้

โดยใช้ห้องประชุมของ เทศบาลเมืองบางรักพัฒนา เป็นสถานที่ประชุม โดยมี น.ส.น้อมจิตร บุญญาภิสมภาร ตัวแทน พรรคประชาชน ประจำจังหวัดนนทบุรี ทำหน้าที่ดำเนินการประชุม

สำหรับ ผลการประชุมของพรรคประชาชนในวันนี้ สมาชิกพรรคได้โหวตเลือกยืนยันรายชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้ง ส.ส.นนทบุรี ทั้ง 8 เขต ดังนี้

พรรคประชาชน

พรรคประชาชน ทำ ไพรมารีโหวต รับรอง ว่าที่ผู้สมัคร ส.ส. 8 เขต ลั่นมีเท้งไม่มีเทา

พรรคประชาชน ทำ ไพรมารีโหวต รับรอง ว่าที่ผู้สมัคร ส.ส. 8 เขต ลั่นมีเท้งไม่มีเทา

เขต 1. นายวุฒากร นุตยกุล ผู้สมัครใหม่ แทนนายสุรพันธ์ ไวยากรณ์ ซึ่งลาออกและย้ายไปเป็นรองหัวหน้าพรรคพลวัต ลงสมัคร นนทบุรี เขต 1 เช่นกัน

เขต 2. นางปัญญารัตน์ นันทภูษิตานนท์ อดีต ส.ส.นนทบุรี 1 สมัย

เขต 3. นายอนุสรณ์ แก้ววิเชียร อดีต ส.ส.นนทบุรี 1 สมัย

เขต 4. นายกรณ์ มีดี ผู้สมัครหน้าใหม่ แทนนายนพดล ทิพยชล ที่ขอพักทางการเมืองแต่ยังคงเป็นสมาชิกพรรคประชาชน

เขต 5. นายปรีติ เจริญศิลป์ อดีตส.ส.นนทบุรี 1 สมัย

เขต 6. นายสุทัศน์ มีศิริ ผู้สมัครหน้าใหม่แทนนายคุณากร มั่นนทีรัย ซึ่งลาออกจากพรรคประชาชนย้ายไปสังกัดพรรคกล้าธรรม ลงสมัคร ส.ส.กรุงเทพ เขต 8 แทน

เขต 7. นายเกียรติคุณ ต้นยาง อดีต ส.ส.นนทบุรี 1 สมัย

เขต 8. นายนนท์ ไพศาลลิ้ม เจริญกิจ อดีต ส.ส.นนทบุรี 1 สมัย

ส่วน ผลการประชุม ไพรมารีโหวต ของพรรคประชาชน จังหวัดนนทบุ รีในวันนี้ มี นายเท่าพิภพ ลิ้มจิตรกร อดีต ส.ส. กทม. รับหน้าที่ของพรรคประชาชน ซึ่งทำหน้าที่ช่วยดูแลจังหวัดนนทบุรี เข้าร่วมประชุมสังเกตุการณ์

น.ส.น้อมจิตร บุญญาภิสมภาร ตัวแทนพรรคประชาชนประจำจังหวัดนนทบุรี กล่าวว่า ผลการประชุมรับรองผู้สมัคร ส.ส.นนทบุรี ทั้ง 8 เขตในวันนี้เป็นไปด้วยดี ได้รายชื่อผู้สมัครครบทั้ง 8 เขต โดยมีผู้สมัครหน้าใหม่ 3 คน มาแทนคนเก่าที่ลาออกไป 2 คน และวางมือชั่วคราว 1 คน

ตนมีความมั่นใจว่า ในการเลือกตั้งครั้งนี้ ทางพรรคประชาชน จะได้รับการเลือกตั้งเป็นฝ่ายจัดตั้งรัฐบาลเสียงข้างมาก เพราะพรรคมีนโยบายในการเลือกตั้งครั้งนี้ที่ชัดเจน คือ มีส้มไม่มีเทา มีเท้งไม่เทา

ผู้สื่อข่าวรายงานเพิ่มเติมว่า หลังทางพรรคประชาชน ได้ทำไพรมารี่โหวต รับรองผู้สมัคร ส.ส.นนทบุรี ทั้ง 8 เขตอย่างเป็นทางการแล้ว ทางพรรคพลังประชารัฐ และพรรคเพื่อไทย เตรียมทำไพรมารี่โหวตรับรองผู้สมัครทั้ง 8 เขต เช่นกัน

ส่วนพรรคภูมิใจไทย กับ พรรคกล้าธรรม ตัวผู้สมัครในนามพรรคยังไม่ชัดเจน เนื่องจากมีผู้สนใจลงสมัครในนามพรรคหลายคน จนเกิดพื้นที่ทับซ้อนในเขตเดียวกัน ทำให้ทั้ง 2 พรรค ยังไม่ได้เปิดตัวผู้สมัครทั้ง 8 เขตอย่างเป็นทางการ เพื่อทำไพรมารี่โหวต รับรองผู้สมัครในการเลือกตั้งที่จะมาถึงนี้

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