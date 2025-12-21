นนทบุรี พรรคประชาชน ทำ ไพรมารี่โหวต รับรอง ว่าที่ผู้สมัคร ส.ส. ทั้ง 8 เขต แล้ว ลั่นมีเท้งไม่มีเทา มั่นใจ ปชน. ได้รับการเลือกตั้ง จัดตั้งรัฐบาล เสียงข้างมาก
21 ธ.ค. 68 – พรรคประชาชน ได้เรียกประชุม สมาชิกพรรคประชาชน ในส่วนของจังหวัดนนทบุรี เพื่อโหวตรับรองเลือกตัวผู้ลงรับสมัครเลือกตั้ง ส.ส.นนทบุรี ทั้ง 8 เขตในวันนี้
โดยใช้ห้องประชุมของ เทศบาลเมืองบางรักพัฒนา เป็นสถานที่ประชุม โดยมี น.ส.น้อมจิตร บุญญาภิสมภาร ตัวแทน พรรคประชาชน ประจำจังหวัดนนทบุรี ทำหน้าที่ดำเนินการประชุม
สำหรับ ผลการประชุมของพรรคประชาชนในวันนี้ สมาชิกพรรคได้โหวตเลือกยืนยันรายชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้ง ส.ส.นนทบุรี ทั้ง 8 เขต ดังนี้
พรรคประชาชน ทำ ไพรมารีโหวต รับรอง ว่าที่ผู้สมัคร ส.ส. 8 เขต ลั่นมีเท้งไม่มีเทา
เขต 1. นายวุฒากร นุตยกุล ผู้สมัครใหม่ แทนนายสุรพันธ์ ไวยากรณ์ ซึ่งลาออกและย้ายไปเป็นรองหัวหน้าพรรคพลวัต ลงสมัคร นนทบุรี เขต 1 เช่นกัน
เขต 2. นางปัญญารัตน์ นันทภูษิตานนท์ อดีต ส.ส.นนทบุรี 1 สมัย
เขต 3. นายอนุสรณ์ แก้ววิเชียร อดีต ส.ส.นนทบุรี 1 สมัย
เขต 4. นายกรณ์ มีดี ผู้สมัครหน้าใหม่ แทนนายนพดล ทิพยชล ที่ขอพักทางการเมืองแต่ยังคงเป็นสมาชิกพรรคประชาชน
เขต 5. นายปรีติ เจริญศิลป์ อดีตส.ส.นนทบุรี 1 สมัย
เขต 6. นายสุทัศน์ มีศิริ ผู้สมัครหน้าใหม่แทนนายคุณากร มั่นนทีรัย ซึ่งลาออกจากพรรคประชาชนย้ายไปสังกัดพรรคกล้าธรรม ลงสมัคร ส.ส.กรุงเทพ เขต 8 แทน
เขต 7. นายเกียรติคุณ ต้นยาง อดีต ส.ส.นนทบุรี 1 สมัย
เขต 8. นายนนท์ ไพศาลลิ้ม เจริญกิจ อดีต ส.ส.นนทบุรี 1 สมัย
ส่วน ผลการประชุม ไพรมารีโหวต ของพรรคประชาชน จังหวัดนนทบุ รีในวันนี้ มี นายเท่าพิภพ ลิ้มจิตรกร อดีต ส.ส. กทม. รับหน้าที่ของพรรคประชาชน ซึ่งทำหน้าที่ช่วยดูแลจังหวัดนนทบุรี เข้าร่วมประชุมสังเกตุการณ์
น.ส.น้อมจิตร บุญญาภิสมภาร ตัวแทนพรรคประชาชนประจำจังหวัดนนทบุรี กล่าวว่า ผลการประชุมรับรองผู้สมัคร ส.ส.นนทบุรี ทั้ง 8 เขตในวันนี้เป็นไปด้วยดี ได้รายชื่อผู้สมัครครบทั้ง 8 เขต โดยมีผู้สมัครหน้าใหม่ 3 คน มาแทนคนเก่าที่ลาออกไป 2 คน และวางมือชั่วคราว 1 คน
ตนมีความมั่นใจว่า ในการเลือกตั้งครั้งนี้ ทางพรรคประชาชน จะได้รับการเลือกตั้งเป็นฝ่ายจัดตั้งรัฐบาลเสียงข้างมาก เพราะพรรคมีนโยบายในการเลือกตั้งครั้งนี้ที่ชัดเจน คือ มีส้มไม่มีเทา มีเท้งไม่เทา
ผู้สื่อข่าวรายงานเพิ่มเติมว่า หลังทางพรรคประชาชน ได้ทำไพรมารี่โหวต รับรองผู้สมัคร ส.ส.นนทบุรี ทั้ง 8 เขตอย่างเป็นทางการแล้ว ทางพรรคพลังประชารัฐ และพรรคเพื่อไทย เตรียมทำไพรมารี่โหวตรับรองผู้สมัครทั้ง 8 เขต เช่นกัน
ส่วนพรรคภูมิใจไทย กับ พรรคกล้าธรรม ตัวผู้สมัครในนามพรรคยังไม่ชัดเจน เนื่องจากมีผู้สนใจลงสมัครในนามพรรคหลายคน จนเกิดพื้นที่ทับซ้อนในเขตเดียวกัน ทำให้ทั้ง 2 พรรค ยังไม่ได้เปิดตัวผู้สมัครทั้ง 8 เขตอย่างเป็นทางการ เพื่อทำไพรมารี่โหวต รับรองผู้สมัครในการเลือกตั้งที่จะมาถึงนี้