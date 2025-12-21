รองนายกฯ สุชาติ กำชับ ทส. เข้มดูแลความปลอดภัยประชาชนช่วงปีใหม่ เตรียมความพร้อมอำนวยความสะดวกทั่วประเทศ

นายสุชาติ ชมกลิ่น รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กำชับหน่วยงานในสังกัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ทส.) เตรียมความพร้อมดูแลความปลอดภัยและอำนวยความสะดวกแก่ประชาชนและนักท่องเที่ยวในช่วงเทศกาลปีใหม่ 2569 โดยเน้นการปฏิบัติหน้าที่ตามภารกิจของรัฐอย่างเคร่งครัด เพื่อให้การเดินทางและการท่องเที่ยวเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและปลอดภัย

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้บูรณาการการทำงานร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จัดเตรียมกำลังเจ้าหน้าที่ เครื่องมือ และระบบสนับสนุนในพื้นที่ท่องเที่ยวสำคัญ พื้นที่ทางบกและทางทะเล รวมถึงเส้นทางคมนาคมในความรับผิดชอบ เพื่อรองรับปริมาณประชาชนที่เดินทางเพิ่มขึ้นในช่วงเทศกาล พร้อมจัดตั้งจุดบริการประชาชนในพื้นที่ต่าง ๆ เพื่ออำนวยความสะดวกด้านการเดินทาง การให้ข้อมูล และการช่วยเหลือเบื้องต้น

ขณะเดียวกัน ได้ยกระดับมาตรการด้านความปลอดภัยและการป้องกันเหตุฉุกเฉิน โดยเตรียมความพร้อมศูนย์ช่วยเหลือชายฝั่งทะเล ระบบอากาศยานสำหรับภารกิจค้นหาและช่วยเหลือ การเฝ้าระวังและแจ้งเตือนภัยธรรมชาติ รวมถึงการตรวจตราพื้นที่เสี่ยง เพื่อให้สามารถเข้าช่วยเหลือประชาชนได้อย่างทันท่วงทีตลอดช่วงเทศกาล

นายสุชาติ ระบุว่า ได้กำชับให้ทุกหน่วยงานปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรอบคอบ คำนึงถึงความปลอดภัยของประชาชนเป็นอันดับแรก เพื่อสร้างความมั่นใจให้ประชาชนในช่วงการเดินทางเทศกาลปีใหม่ และให้การดูแลเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพตามบทบาทของภาครัฐ

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