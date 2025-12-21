จาตุรนต์ ฉายแสง ลาออกประธานยุทธศาสตร์พรรคเพื่อไทย บอก คกก. เดิมมีการกำหนดยุทธศาสตร์ไว้บ้างแล้ว แต่ยุบสภาเร็ว ทำเวลากระชั้นชิด
เมื่อวันที่ 21 ธันวาคม 2568 นายจาตุรนต์ ฉายแสง ประธานยุทธศาสตร์พรรคเพื่อไทย โพสต์รูปภาพพร้อมข้อความผ่านเฟซบุ๊ก ถึงกรณีการขอลาออกจากตำแหน่งประธานคณะกรรมการยุทธศาสตร์พรรคเพื่อไทย ว่า ตามที่พรรคเพื่อไทยได้มีคำสั่งที่ 0008/2568 ลงวันที่ 14 พฤศจิกายน พ.ศ.2568 เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการยุทธศาสตร์พรรคเพื่อไทย ความทราบอยู่แล้วนั้น
ตนรู้สึกยินดีและเป็นเกียรติที่ได้ทำหน้าที่ประธานยุทธศาสตร์และได้ร่วมทำงานกับทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องด้วยดี นับแต่วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นต้นมา แต่จากการทำหน้าที่นี้มาระยะหนึ่ง พบว่าแกนนำของพรรคได้ร่วมกันวางยุทธศาสตร์ของพรรคและยุทธศาสศาสตร์ในการเลือกตั้งคืบหน้าไปมากแล้ว
เมื่อการยุบสภาเกิดขึ้นอย่างกะทันหัน การที่จะกำหนดกระบวนทัศน์เพื่อกำหนดยุทธศาสตร์ดังกล่าวขึ้นใหม่ก็ดี หรือการที่จะปรับปรุงเปลี่ยนแปลงแก้ไขสิ่งเหล่านั้นก็ดีในระยะกระขั้นชิดเช่นนี้ ย่อมจะทำได้ยาก
นายจาตุรนต์ ระบุด้วยว่า การมอบให้ตนมาทำหน้าที่ประธานคณะกรรมการยุทธศาสตร์ของพรรคจึงเปรียบเสมือนเป็นการเปลี่ยนม้ากลางศึก อาจจะไม่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ที่พรรคได้กำหนดไว้ล่วงหน้าแล้ว ซึ่งจะเป็นผลเสียมากกว่าผลดี
ในส่วนการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ในการเลือกตั้งที่กำลังจะมีขึ้นนั้น ตนเห็นว่าหากให้แกนนำของพรรคที่ได้ทำงานร่วมกันมาอย่างใกล้ชิดในช่วง 2-3 ปีที่ผ่านมา ในการกำหนดยุทธศาสตร์และทิศทางของพรรคมาทำหน้าที่ประธานคณะกรรมการยุทธศาสตร์จะเป็นการเหมาะสมกว่า
นายจาตุรนต์ ระบุต่อว่า ที่สำคัญอีกประการหนึ่ง ในการประชุมร่วมกันของรัฐสภาเมื่อวันที่ 11 ธันวาคม พ.ศ.2568 ที่ประชุมได้มีมติอย่างท่วมทันเห็นชอบให้ส่งคำขอไปยังคณะรัฐมนตรี เพื่อให้จัดให้มีการลงประชามติโดยมีคำถามว่าประชาชนจะเห็นชอบให้มีการจัดทำร่างรัฐธรรมนูญฉบับใหม่หรือไม่ ซึ่งการจัดให้มีการออกเสียงประชามติครั้งนี้คงจะเกิดขึ้นในวันเดียวกันกับการเลือกตั้ง
การจัดทำประชามติในครั้งนี้จะผ่านความเห็นชอบของประชาชนหรือไม่เป็นเรื่องที่มีความหมายสำคัญอย่างมากต่อการแก้ไขรัฐธรรมนูญและการทำให้บ้านเมืองเป็นประชาธิปไตย ผมได้มีส่วนร่วมในการผลักดันและดำเนินการให้มีการแก้ไขรัฐธรรมนูญเพื่อให้มีการจัดทำรัฐธธรรมนูญฉบับใหม่มาโดยตลอด
“ผมจึงเห็นว่าผมมีความจำเป็นในในการมีส่วนร่วมชี้แจงและรณรงค์ให้การจัดทำประชามตินี้ผ่านความเห็นชอบของประชาชนผู้มีสิทธิออกเสียง ซึ่งเป็นภารกิจหนึ่งที่สำคัญของพรรคนอกจากการรณรงค์หาเสียงเลือกตั้ง ซึ่งอาจจะทำให้ผมมีเวลาในการทำงานให้กับพรรคน้อยลงในระหว่างการหาเสียงเลือกตั้งด้วยเหตุผลดังกล่าว ผมจึงขอลาออกจากตำแหน่งประธานคณะกรรมการยุทธศาสตร์พรรคเพื่อไทย ทั้งนี้ ตั้งแต่วันจันทร์ที่ 15 ธันวาคม พ.ศ.2568 นี้เป็นต้นไป“ นายจาตุรนต์ ระบุ
ที่มา : จาตุรนต์ ฉายแสง