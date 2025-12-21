”นายกหนู” อ้อน “เรียกพี่อย่าเรียกลุง” พร้อมนั่งพื้น ระบายสี“รถฮัมวี่ติดปืนกล” ร่วมกับเด็กๆ ในศูนย์อพยพฯ จ. สุรินทร์ ลงชื่อ ด.ช.อนุทิน ชาญวีรกูล ก่อนเดินทักทาย-ให้กำลังใจชาวบ้าน-จนท. ขอให้อยู่ที่ศูนย์ฯ จนกว่าสถานการณ์ปลอดภัย ยัน รัฐบาลจะดูแลเต็มที่
เมื่อวันที่ 21 ธ.ค. ที่จ.สุรินทร์ นายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ตรวจเยี่ยมกำลังพลภายใน มณฑลทหารบกที่ 25 ค่ายวีรวัฒน์โยธิน และที่ศูนย์อพยพและพักพิงชั่วคราวแห่งหนึ่งในพื้นที่จังหวัดสุรินทร์ โดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์และคณะให้การต้อนรับ
โดยนายกรัฐมนตรีได้เดินเข้าไปพูดคุยให้กำลังใจพร้อมขอบคุณบรรดาเจ้าหน้าที่อาสาสมัครรวมถึงแม่ครัว ที่ทำหน้าที่ประจำอยู่ที่ศูนย์อพยพแห่งนี้ และมีการเดินดูวัตถุดิบที่ใช้ประกอบอาหารให้กับชาวบ้านที่ศูนย์อพยพ โดยมีช่วงหนึ่ง
นายกรัฐมนตรีบอกกับคณะฯ และสื่อมวลชนว่า “อาหารทุกอย่างดูดี ดูน่ารับประทาน และใช้ของดีทั้งหมด ซึ่งจะรู้ว่าดีหรือไม่ดีต้องให้ผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นคนรับประทานก่อน หากอร่อยและดีถึงจะให้ชาวบ้านรับประทานได้” จากนั้นนายกฯได้เดินไปให้กำลังใจแม่ครัวที่กำลังประกอบอาหารอยู่บริเวณโรงครัวเคลื่อนที่โดยมีการสอบถามว่าวันนี้ทำเมนูอะไรเป็นมื้อกลางวัน
ทั้งนี้ผู้สื่อข่าวได้สอบถามนายกฯว่าตอนนี้ครบสองอาทิตย์แล้วผู้สูงอายุตามศูนย์อพยพเริ่มบ่นคิดถึงบ้าน และอยากกลับบ้าน ซึ่งนายกฯ บอกว่า เรายังต้องคำนึงถึงความปลอดภัยในชีวิต เพราะชายแดนตอนนี้ยังมีการสู้รบตอบโต้กันอยู่ เวลาการตอบโต้ของฝั่งตรงข้ามยิงลูกจรวดมาแบบบังคับทิศทางไม่ได้ ไม่รู้จะตกมาจุดไหน เราต้องดำเนินมาตรการไม่ให้ชาวบ้านต้องไปเสี่ยงกับชีวิต หากชาวบ้านอพยพกลับเข้าไปอยู่ที่บ้านตอนนี้ ซึ่งส่วนใหญ่แล้วก็เป็นครอบครัวของกำลังพลด้วย ก็จะทำให้กำลังพลแนวหน้าปฏิบัติภารกิจได้ไม่เต็มที่ต้องคอยเป็นห่วงแนวหลัง
“ ดังนั้นการให้อพยพออกไปอยู่พื้นที่ปลอดภัยเพื่อทำให้แนวหน้าไม่ต้องมีความกังวล และจะได้มีสมาธิในการสู้รบ ซึ่งการปกป้องอธิปไตยในตอนนี้ของเราทำได้อย่างเต็มที่สุดความสามารถและต้องทำให้สูญเสียน้อยที่สุดหรือต้องไม่มีความสูญเสียเลยหากเทียบกับประเทศฝั่งตรงข้าม”นายอนุทิน กล่าว
จากนั้นนายกฯได้มาเยี่ยมให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ตรงจุดที่จัดกิจกรรมนันทนาการ ซึ่งเป็นกิจกรรมสำหรับเด็กๆ โดยนายกฯได้ทักทายเจ้าหน้าที่พร้อมขอบคุณที่เสียสละเวลามาช่วยดูแลชาวบ้านที่ศูนย์อพยพ ก่อนจะแจกแซนด์วิชที่บรรดาชาวบ้านกลุ่มแม่บ้านได้ใช้กิจกรรมย้ำว่างร่วมกันทำกับเจ้าหน้าที่ ทั้งนี้นายกฯ ได้แจกให้กับเด็กเล็กที่อยู่ภายในศูนย์อพยพที่กำลังทำกิจกรรมอยู่ด้วย
นอกจากนี้นายกฯ ได้มุ่งตรงไปที่กลุ่มของเด็กๆ ที่กำลังวาดรูประบายสี โดยทันทีที่นายกฯเดินเข้าไปถึงได้บอกกับกลุ่มเด็กๆ ว่า “ลุงขอนั่งด้วย” ก่อนที่นายกฯ จะนั่งขัดสมาธิ และร่วมระบายสีกับเด็กๆ โดยนายกฯ เลือกระบายสีรูปฮัมวี่ติดปืนกล โดยเน้นระบายสีธงชาติไทยลงไปที่ตัวรถด้วย พร้อมเซ็นลายเซ็นคู่กับเด็กหญิงศุภาวีร์ ถุงทอง หรือน้องเอิร์น ทั้งนี้นายกฯเซ็นชื่อตัวเองว่า “เด็ก ชายอนุทิน ชาญวีรกูล”พร้อมมอบสมุดที่หน้าปกเซ็นลายเซ็นและเขียนอวยพรว่าขอมอบให้กับน้องเอิร์นด้วยความรัก
ผู้สื่อข่าวรายงานอีกว่ามีช่วงหนึ่งที่เจ้าหน้าที่ประจำศูนย์อพยพได้สอบถามเด็กๆ ว่าคำขวัญวันเด็กปีนี้มีว่าอย่างไร ซึ่งนายกฯ ได้พูดติดตลก “โอ้โห ถ้าใครจำได้พากลับกรุงเทพฯเลย“ก่อนจะพูดแซวตัวเองว่า“ลุงยังจำไม่ได้เลย” จากนั้นเด็กๆ ได้พูดคำขวัญวันเด็กปี 2569 พร้อมกันว่า “รักชาติไทยใส่ใจโลก“ นายกฯ ถึงกับยิ้มชอบใจ และใช้เวลาอยู่ตรงจุดที่ระบายสีกับเด็กๆนานกว่า 20 นาที
จากนั้นนายกฯ ได้ร่วมถ่ายรูปเซลฟี่ร่วมกับเด็กๆ พร้อมแจกสมุดและดินสอ ปากกา ให้กับเด็กๆภายในศูนย์ ซึ่งเด็กที่อยู่ภายในศูนย์อพยพต่างเข้ามาสวมกอดนายกฯ โดยนายกฯบอกว่า“อย่าเรียกลุงให้เรียกพี่หนู” ก่อนจะมีช่วงหนึ่งที่นายกฯสร้างเสียงหัวเราะ ให้กับชาวบ้าน และเจ้าหน้าที่ประจำศูนย์อพยพ เป็นช่วงจังหวะที่นายกฯพยายามที่จะลุกขึ้น แต่ลุกไม่ไหวต้องบอกให้เด็กๆช่วยกันพยุงให้ลุกขึ้น โดยบอกว่า “ช่วยยกลุงขึ้นหน่อย”
จากนั้นนายกฯ ได้ไปทักทายเจ้าหน้าที่พร้อมให้กำลังใจในการเสียสละปฏิบัติหน้าที่ตามจุดต่างๆ พร้อมถ่ายรูปกับชาวบ้านโดยเน้นย้ำว่าขอให้อยู่ที่ศูนย์อพยพแห่งนี้ไปก่อนจนกว่าสถานการณ์จะปลอดภัยอีกไม่นานนี้ และไม่ต้องห่วงบ้าน เจ้าหน้าที่และรัฐบาลจะช่วยดูแลอย่างเต็มที่