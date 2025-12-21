“อนุทิน” ลั่น กำลังพลต้องไม่เจ็บ-ตายฟรี เชื่อทหารมียุทธวิธีในการดำเนินการตอบโต้ หลังกำลังพล นย. เหยียบกับระเบิดขาขาด นายที่ 8 ซัดกัมพูชาพยายามแสดงให้ชาวโลกเห็นเป็นเพียงการโกหกประชาคมโลกเท่านั้น

เมื่อวันที่ 21 ธ.ค. ที่ จ.สุรินทร์ นายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย กล่าวถึงกรณที่กำลังพลนาวิกโยธินหนึ่งนายเหยียบกับระเบิดที่บริเวณสมรภูมิบ้านสามหลัง พื้นที่ชายแดนจังหวัดตราด ว่า ขอให้ถามรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงกลาโหม ทุกครั้งเราก็ใช้มาตรการการป้องกันประเทศ กลับกันประเทศกัมพูชาพยายามจะบอกว่าประเทศไทยเป็นฝ่ายไม่ปฏิบัติตาม ก็ชัดเจนแล้ว ซึ่งเราจัดให้มีการประชุมป้องกันแสกมเมอร์ระดับโลก ทั่วโลกก็มาหมด แต่ประเทศกัมพูชาไม่มา แล้วมาบอกว่าเราไม่จริงจังเรื่องการปราบปรามแสกมเมอร์ เขาก็โกหกประชาคมโลกไปแบบนี้เรื่อยๆ แต่ไม่เป็นไร ตนเชื่อว่าตอนนี้ทุกคนก็คงเห็นแล้วว่าใครพูดจริงใครโกหก
นายกฯกล่าวต่อว่า ส่วนที่ทหารเหยียบกับระเบิดมันก็ชัดเจนอยู่แล้ว แต่เราก็ไม่ได้รอช้า ตอนนี้ทหารของเราอยู่ระหว่างดำเนินการสถาปนาความมั่นคงในทุกพื้นที่ ซึ่งเราก็ได้เข้ายึดครองพื้นที่ ที่เป็นเป้าหมายของเราไว้เกือบหมดแล้ว เหลืออยู่ 1-2 แห่งเท่านั้น

ส่วนตอนนี้มีการวิพากษ์วิจารณ์ว่ากำลังพลเหยียบกับระเบิดเป็นนายที่ 8 แล้วนั้น นายอนุทิน ตอบกลับทันทีว่าอย่าไปพูดแบบนั้น เชื่อว่าทหารมีวิธีการทางการทหารอย่างเต็มที่ และไม่มีทางปล่อยให้พี่น้องกำลังพลได้รับบาดเจ็บหรือเสียชีวิตโดยไม่ทำอะไรเลย

จากนั้นนายกฯได้เดินทางกลับ โดยออกจากจังหวัดสุรินทร์ด้วยเครื่องบินส่วนตัว โดยนายกฯทำหน้าที่นักบินด้วยตัวเอง

ทั้งนี้มีรายงานว่าในเวลา 15.30 น. นายกฯ จะเดินทางไปที่จังหวัดจันทบุรี เพื่อไปเยี่ยมให้กำลังใจนายทหารนาวิกโยธินที่เหยียบกับระเบิดนายล่าสุดด้วย

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