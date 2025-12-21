แจ้ ขอไม่ลงสมัคร รับเลือกตั้ง สส.ปราจีนบุรี หลังชาติพัฒนา หอบสส.ซบเพื่อไทย เจ้าตัว ลั่น เดินทางมาเท่านี้ ก็กลับไปเท่านี้ไม่ได้ร่ำรวยขึ้น

เมื่อวันที่21 ธ.ค. 2568 นายวุฒิพงศ์ ทองเหลา อดีตสส.ปราจีนบุรี พรรคชาติพัฒนา เปิดเผยว่า
ตนขออนุญาตไม่ลงสมัครเลือกตั้งในสมัยหน้านี้ ในช่วงเวลา 2 ปี 10 เดือนที่ผ่านมา ในฐานะสมาชิกผู้แทนราษฎรจังหวัดปราจีนบุรี เขต2 เป็นความภูมิใจที่สุดในชีวิตของคนธรรมดา ที่เคยได้รับฉันทามติอันทรงเกียรตินี้ การเติบโตจากคนธรรมดา ที่ไม่ใช่บ้านใหญ่นักการเมือง ก็สามารถเปลี่ยนแปลงสังคมได้เช่นกัน อาจแม้เป็นช่วงเวลาสั้นๆ แต่ความตั้งใจ ในการทำงานไม่เคยศูนย์เปล่า

”กระผม สส.แจ้ อยากเรียนกับประชาชนทุกคนว่า ผมเดินทางมาเท่านี้ ก็กลับไปเท่านี้ มิได้เป็น สส. ที่ร่ำรวยขึ้น จากการมาเป็นผู้แทนฯ เช่นที่ผ่านมา การมาทำหน้าที่อันทรงเกียรตินี้ เพื่อหวังต้องการอำนาจ กลับไปแก้ปัญหาให้ประชาชนจังหวัดปราจีนบุรีทุกคน“ นายวุฒิพงศ์กล่าว

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า พรรคชาติพัฒนานำโดย นายเทวัญ ลิปตพัลลภ ได้พาว่าที่ผู้สมัคร สส. ประกอบด้วยนายวัชรพล โตมรศักดิ์ ,นายประเสริฐ บุญชัยสุข ,นายสมบัติ กาญจนวัฒนา เปิดตัวสวมเสื้อพรรคเพื่อไทยในวันนี้ 20 ธ.ค. ที่ผ่านมา โดยไม่มีชื่อของนายวุฒิพงศ์ คาดมาจากการแบ่งพื้นที่ไม่ลงตัวเนื่องจากทางพรรคเพื่อไทยเอง มีว่าที่ผู้สมัครอยู่แล้ว

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