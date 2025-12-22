เริ่มวันนี้! “ฝากบ้านกับตำรวจ 4.0” ประชาชนอุ่นใจ รับเดินทาง ช่วงเทศกาล ปีใหม่2569 เปิดลงทะเบียน 2 ช่องทาง ผ่านแอปพลิเคชัน-วอล์กอิน แจ้ง สถานีตำรวจในพื้นที่
22 ธ.ค. 68 – น.ส.ลลิดา เพริศวิวัฒนา รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า สำนักงานตำรวจแห่งชาติ เดินหน้าโครงการ “ตำรวจร่วมใจ ยกระดับความปลอดภัยบ้านประชาชน ช่วงเทศกาลสำคัญ (ฝากบ้าน 4.0)” ระหว่างวันที่ 22 ธ.ค. 2568 – 5 ม.ค. 2569
เพื่อดูแลความปลอดภัยให้ประชาชน ที่เดินทางไปต่างจังหวัด และไม่มีใครอยู่บ้าน ในช่วงเทศกาลปีใหม่ โดยประชาชนสามารถลงทะเบียนได้ 2 ช่องทางผ่านแอปพลิเคชัน ฝากบ้าน 4.0 ( OBS ) วอล์กอินแจ้งที่ สถานีตำรวจในพื้นที่
เริ่มวันนี้! ‘ฝากบ้านกับตำรวจ 4.0’ ประชาชนอุ่นใจ ปีใหม่2569
น.ส.ลลิดา กล่าวว่า สำหรับสิ่งที่ควรเตรียมก่อนฝากบ้าน บัตรประชาชน และกรอกแบบฟอร์มยืนยัน (แนบภาพถ่ายบ้าน) จัดเก็บทรัพย์สินมีค่าในที่ปลอดภัย และตรวจสอบไฟฟ้า เทียน แก๊ส และความเรียบร้อยของประตู-หน้าต่าง รวมถึงตรวจสอบกล้องวงจรปิดให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งานและประสานเพื่อนบ้านช่วยเป็นหูเป็นตา
นอกจากนั้น ยังติดตามการอัปเดตรายงานจากเจ้าหน้าที่ตำรวจ และหากกลับล่าช้าเกินเวลาที่แจ้งไว้ กรุณาแจ้ง สน.สภ. ท้องที่ หรือเมื่อเดินทางกลับถึงบ้าน ให้แจ้งตำรวจเพื่อตรวจสอบความเรียบร้อย
จึงเชิญชวนประชาชนใช้บริการ “ฝากบ้านกับตำรวจ 4.0” เพื่อเพิ่มความอุ่นใจตลอดการเดินทางช่วงปีใหม่ และย้ำว่า เหตุฉุกเฉิน โทร. 191 หรือ 1599 ได้ตลอด 24 ชั่วโมง
อ่านข้อมูล: สำนักงานตำรวจแห่งชาติ – https://www.royalthaipolice.go.th/index.php
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