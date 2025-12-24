พรุ่งนี้คุยวันที่ 2 ประชุม GBC ฝ่ายไทยจัดทำร่างข้อตกลงสำหรับการเจรจาไทย-กัมพูชา ย้ำความพร้อมเจรจาตามกลไกทวิภาคี

เมื่อเวลา 19.00 น.-21.00 น. วันที่ 24 ธ.ค.68 ฝ่ายเลขาการประชุม GBC ของฝ่ายไทยได้จัดการประชุม เพื่อเตรียมการจัดทำร่างข้อตกลงสำหรับการเจรจาระหว่างราชอาณาจักรไทย และราชอาณาจักรกัมพูชา ภายใต้กรอบ และกลไกการประชุม คณะกรรมการชายแดนทั่วไป (General Border Committee : GBC)

โดยมุ่งเน้นการรวบรวมข้อมูล ข้อพิจารณา และสาระสำคัญตามกรอบ ท่าที และจุดยืนของประเทศไทย เพื่อให้การดำเนินการเป็นไปอย่างรอบคอบ มีเอกภาพ และสอดคล้องกับแนวนโยบายที่กำหนดไว้ การประชุมดังกล่าว เป็นการเตรียมความพร้อมเชิงกระบวนการ และเนื้อหา

เพื่อจัดทำร่างข้อตกลงเบื้องต้นของฝ่ายไทย สำหรับส่งให้ฝ่ายกัมพูชานำไปพิจารณาล่วงหน้า ก่อนการประชุมร่วมอย่างเป็นทางการภายใต้กรอบการประชุม GBC ในวันที่สองของการประชุม ซึ่งกำหนดจัดขึ้นในวันพฤหัสบดีที่ 25 ธันวาคม 2568 เวลา 09.00 น.

การดำเนินการในครั้งนี้สะท้อนถึงความพร้อมของฝ่ายไทย ในการเข้าสู่กระบวนการเจรจาภายใต้กลไกทวิภาคีที่มีอยู่ อย่างเป็นระบบ มีจุดยืนที่ชัดเจน และยึดหลักความรอบคอบ สุขุม และสร้างสรรค์ เพื่อให้การประชุมร่วมเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และเกิดผลเป็นรูปธรรมตามกรอบที่ประเทศไทยได้วางไว้

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