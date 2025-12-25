สื่อทำเนียบ เปิดสาเหตุ งดตั้งฉายา“รัฐบาลอนุทิน” แจงเป็นธรรมเนียม ยึดถือสืบต่อกันมาตั้งแต่เริ่มแรก หวังปีหน้าได้ตั้งฉายา สะท้อนการทำงาน
วันที่ 25 ธ.ค.2568 ผู้สื่อข่าวประจำทำเนียบรัฐบาล ออกแถลงการณ์คำชี้แจง เรื่องตั้งฉายารัฐบาล-นายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรี ประจำปี 2568 ว่า ผู้สื่อข่าวประจำทำเนียบรัฐบาล มีมติงดตั้งฉายารัฐบาล นายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรี ประจำปี 2568 ตามธรรมเนียมปฏิบัติในช่วงปลายปีที่ผู้สื่อข่าวประจำทำเนียบรัฐบาล จะตั้งฉายาของรัฐบาล นายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรี เพื่อสะท้อนการทำงานของคณะรัฐมนตรีในรอบปี
แต่เนื่องจากสถานการณ์ในปัจจุบัน เป็นรัฐบาลรักษาการ หลังจากนายกรัฐมนตรี ประกาศยุบสภาผู้แทนราษฎร ผู้สื่อข่าวประจำทำเนียบรัฐบาลจึงได้หารือกันและพิจารณาตามหลักปฏิบัติที่เป็นธรรมเนียมยึดถือสืบต่อกันมาตั้งแต่เริ่มแรก ว่า จะงดตั้งฉายารัฐบาล
- กรณีที่เป็นรัฐบาลรักษาการ ภายหลังนายกรัฐมนตรี ประกาศยุบสภาฯ
- กรณีที่เกิดการเปลี่ยนแปลงทางการเมืองจนรัฐบาลทำงานยังไม่ครบปี
- กรณีรัฐบาลที่มาจากการยึดอำนาจหรือรัฐประหาร
- กรณีสถานการณ์บ้านเมืองอยู่ในภาวะไม่ปกติ
และยังมีความเห็นว่า หากมีการตั้งฉายารัฐบาล นายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรี อาจถูกนำไปขยายผลในทางการเมือง หรือนำไปเชื่อมโยงให้เกิดความขัดแย้ง ในช่วงเวลาที่กำลังเตรียมเข้าสู่การเลือกตั้งตามระบอบประชาธิปไตย ซึ่งอาจจะตกเป็นเครื่องมือของฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งได้
ทั้งนี้ ผู้สื่อข่าวประจำทำเนียบรัฐบาล คาดหวังว่าภายหลังการเลือกตั้ง และมีรัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้งตามระบอบประชาธิปไตย ในปี 2569 จะได้มีการตั้งฉายาเพื่อสะท้อนการทำงานของรัฐบาล นายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรี ประจำปี ตามธรรมเนียมต่อไป
อย่างไรก็ตาม ผู้สื่อข่าวประจำทำเนียบรัฐบาล เคยงดตั้งฉายารัฐบาล นายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีประจำปี มาแล้ว เช่น
- ปี 2549-2550 รัฐบาลพล.อ.สุรยุทธ์ จุลานนท์ ที่มาจากการรัฐประหาร
- ปี 2551 รัฐบาลนายสมัคร สุนทรเวช, รัฐบาลนายสมชาย วงศ์สวัสดิ์ ,รัฐบาลนายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ เนื่องจากเกิดการเปลี่ยนแปลงรัฐบาล
- ปี 2556 รัฐบาลน.ส.ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร เนื่องจากประกาศยุบสภา
- ปี 2557 รัฐบาลพล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา ที่มาจากการรัฐประหาร
- ปี 2561 รัฐบาลพล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา ที่สถานการณ์บ้านเมืองอยู่ในภาวะไม่ปกติ