สื่อทำเนียบ เปิดสาเหตุ งดตั้งฉายา“รัฐบาลอนุทิน” แจงเป็นธรรมเนียม ยึดถือสืบต่อกันมาตั้งแต่เริ่มแรก หวังปีหน้าได้ตั้งฉายา สะท้อนการทำงาน

วันที่ 25 ธ.ค.2568 ผู้สื่อข่าวประจำทำเนียบรัฐบาล ออกแถลงการณ์คำชี้แจง เรื่องตั้งฉายารัฐบาล-นายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรี ประจำปี 2568 ว่า ผู้สื่อข่าวประจำทำเนียบรัฐบาล มีมติงดตั้งฉายารัฐบาล นายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรี ประจำปี 2568 ตามธรรมเนียมปฏิบัติในช่วงปลายปีที่ผู้สื่อข่าวประจำทำเนียบรัฐบาล จะตั้งฉายาของรัฐบาล นายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรี เพื่อสะท้อนการทำงานของคณะรัฐมนตรีในรอบปี

สื่อทำเนียบ งดตั้งฉายา

สื่อทำเนียบ งดตั้งฉายารัฐบาลอนุทิน

แต่เนื่องจากสถานการณ์ในปัจจุบัน เป็นรัฐบาลรักษาการ หลังจากนายกรัฐมนตรี ประกาศยุบสภาผู้แทนราษฎร ผู้สื่อข่าวประจำทำเนียบรัฐบาลจึงได้หารือกันและพิจารณาตามหลักปฏิบัติที่เป็นธรรมเนียมยึดถือสืบต่อกันมาตั้งแต่เริ่มแรก ว่า จะงดตั้งฉายารัฐบาล

  • กรณีที่เป็นรัฐบาลรักษาการ ภายหลังนายกรัฐมนตรี ประกาศยุบสภาฯ
  • กรณีที่เกิดการเปลี่ยนแปลงทางการเมืองจนรัฐบาลทำงานยังไม่ครบปี
  • กรณีรัฐบาลที่มาจากการยึดอำนาจหรือรัฐประหาร
  • กรณีสถานการณ์บ้านเมืองอยู่ในภาวะไม่ปกติ

และยังมีความเห็นว่า หากมีการตั้งฉายารัฐบาล นายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรี อาจถูกนำไปขยายผลในทางการเมือง หรือนำไปเชื่อมโยงให้เกิดความขัดแย้ง ในช่วงเวลาที่กำลังเตรียมเข้าสู่การเลือกตั้งตามระบอบประชาธิปไตย ซึ่งอาจจะตกเป็นเครื่องมือของฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งได้

อนุทิน

อนุทิน ชาญวีรกูล

ทั้งนี้ ผู้สื่อข่าวประจำทำเนียบรัฐบาล คาดหวังว่าภายหลังการเลือกตั้ง และมีรัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้งตามระบอบประชาธิปไตย ในปี 2569 จะได้มีการตั้งฉายาเพื่อสะท้อนการทำงานของรัฐบาล นายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรี ประจำปี ตามธรรมเนียมต่อไป

อย่างไรก็ตาม ผู้สื่อข่าวประจำทำเนียบรัฐบาล เคยงดตั้งฉายารัฐบาล นายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีประจำปี มาแล้ว เช่น

  • ปี 2549-2550 รัฐบาลพล.อ.สุรยุทธ์ จุลานนท์ ที่มาจากการรัฐประหาร
  • ปี 2551 รัฐบาลนายสมัคร สุนทรเวช, รัฐบาลนายสมชาย วงศ์สวัสดิ์ ,รัฐบาลนายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ เนื่องจากเกิดการเปลี่ยนแปลงรัฐบาล
  • ปี 2556 รัฐบาลน.ส.ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร เนื่องจากประกาศยุบสภา
  • ปี 2557 รัฐบาลพล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา ที่มาจากการรัฐประหาร
  • ปี 2561 รัฐบาลพล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา ที่สถานการณ์บ้านเมืองอยู่ในภาวะไม่ปกติ

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