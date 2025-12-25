ประชาธิปัตย์ เคาะแล้ว ผู้สมัครสส.ภาคกลาง 26 จังหวัด เหลือ 3 เขต นนทบุรี สมุทรสาคร สมุทรปราการ อยู่ระหว่างพิจารณาของคณะกรรมการบริหารพรรค
เมื่อวันที่ 25 ธ.ค. 2568 นายเมฆินทร์ เอี่ยมสอาด รองหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ ดูแลภาคกลาง เปิดเผยว่าสำหรับรายชื่อผู้สมัครส.ส.ในภาคกลาง 26 จังหวัด ที่ผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการบริหารพรรคแล้ว มีดังนี้
กาญจนบุรี
เขตเลือกตั้งที่ 1 นายอนุกูล แพรไพศาล
เขตเลือกตั้งที่ 2 นายวรรษภณ แสงเป่า
เขตเลือกตั้งที่ 3 นายชาติชาย บัวซ้อน
เขตเลือกตั้งที่ 4 ว่าที่ พ.ต.พงษ์เพชร ปรีดิวิสุทธิ์
เขตเลือกตั้งที่ 5นายกฤตภาส บัวบาน
จันทบุรี
เขตเลือกตั้งที่ 1 นายอิทธิพล จังศิริมงคล
เขตเลือกตั้งที่ 2 นายสิรวิชญ์ กิตติวงศา
เขตเลือกตั้งที่ 3นายกฤตนัน เย็นสำราญ
ฉะเชิงเทรา
เขตเลือกตั้งที่ 1 นางสาวอรกฤติย์ แววคล้ายหงษ์
เขตเลือกตั้งที่ 2 นางสาวอภินันท์ภรณ์ ใต้หล้าสถาพร
เขตเลือกตั้งที่ 3 นายสายัณห์ เกตุประยูร
เขตเลือกตั้งที่ 4 นางสาวอริยา บุญณัชญาณวุฒิ
ชลบุรี
เขตเลือกตั้งที่ 1 นายสรัลชา ศรีชลวัฒนา
เขตเลือกตั้งที่ 2 นายจองชัย วงศ์ทรายทอง
เขตเลือกตั้งที่ 3นายรัชพล หนูกูล
เขตเลือกตั้งที่ 4 นายอารยะ โรจนวณิชชากร
เขตเลือกตั้งที่ 5นายปรีชา กาญจนบัตร
เขตเลือกตั้งที่ 6 นายธนกร รักวงศ์อาชีพ
เขตเลือกตั้งที่ 7 นายสุขสันต์ มิสสาจันทร์
เขตเลือกตั้งที่ 8 นางพจนารถ แก้วผลึก
เขตเลือกตั้งที่ 9 นายพีระชัย ชวรัตน์โชติวงศ์
เขตเลือกตั้งที่ 10 นายนพดล บงกชกาญจน์
ชัยนาท
เขตเลือกตั้งที่ 1 นายธนบดี คุ้มชนะ
เขตเลือกตั้งที่ 2 นายธงชัย จ้อยชู
ตราด
เขตเลือกตั้งที่ 1 นายปรีชาวิชญ์ ฉิมผกา
นครนายก
เขตเลือกตั้งที่ 1 นายสำเร็จ ศรีจันทร์
เขตเลือกตั้งที่ 2 นายธนานุพงษ์ มีมา
นครปฐม
เขตเลือกตั้งที่ 1 นายอัครดิฏฐ์ คุณดิลกจิรายุ
เขตเลือกตั้งที่ 2 นายนุกูล สิริสุวรรณ์
เขตเลือกตั้งที่ 3 นายอาทิตย์ ว่องวสุสมวงศ์
เขตเลือกตั้งที่ 4 นายวิทิต เปี่ยมคล้า
เขตเลือกตั้งที่ 5 นายสมภพ จันทร์ทอง
เขตเลือกตั้งที่ 6 นายธนบดี จุติโสภณชัย
นนทบุรี
เขตเลือกตั้งที่ 1 กำลังพิจารณาผู้สมัคร
เขตเลือกตั้งที่ 2 นางสาวสุพรรษา เย็นเพ็ชร
เขตเลือกตั้งที่ 3 นายเอิบ พงบุหงอ
เขตเลือกตั้งที่ 4 นายธิติธร เลิศเกียรติมงคล
เขตเลือกตั้งที่ 5 นายธนินท์ธร ภูมราช
เขตเลือกตั้งที่ 6 นายพงศกร นกทรัพย์
เขตเลือกตั้งที่ 7 นายพิศิษฐ์ ทิมดี
เขตเลือกตั้งที่ 8นายเดชาวัจน์ รดีฉัตรภิรมย์
ปทุมธานี
เขตเลือกตั้งที่ 1 นายคิว อรุโณรส
เขตเลือกตั้งที่ 2 นายปราโมทย์ อัศวมานะศักดิ์
เขตเลือกตั้งที่ 3 นายณฤทธิ์ นาควงษม์
เขตเลือกตั้งที่ 4 นางสาวหงสรัชต์ ภูริสิทธิสีห์
เขตเลือกตั้งที่ 5 นายพันธุ์เทพ พัฒนณรงค์กรณ์
เขตเลือกตั้งที่ 6 ว่าที่ ร.ต. เกียรติศักดิ์ คงเขียว
เขตเลือกตั้งที่ 7 นางสาวดวงดารา นภาคเวช
เขตเลือกตั้งที่ 8 นายพนพ เกษามา
ประจวบคีรีขันธ์
เขตเลือกตั้งที่ 1 นายไชยวัฒน์ วงศ์วรรณ
เขตเลือกตั้งที่ 2 นายเอกธิปป์ ตนประเสริฐ
เขตเลือกตั้งที่ 3 นายนิติ ปลั่งศรีสกุล
ปราจีนบุรี
เขตเลือกตั้งที่ 1 นางพรจรัส สงวนศิลป์
เขตเลือกตั้งที่ 2 นางสาวพรทิพย์พา ฤทธิ์ประเสริฐ
เขตเลือกตั้งที่ 3 พ.อ.อ.เอนก พรมมี
พระนครศรีอยุธยา
เขตเลือกตั้งที่ 1 นายวัชรพงศ์ ระดมสิทธิพัฒน์
เขตเลือกตั้งที่ 2 นางสาวฉวี พงษ์พนัศ
เขตเลือกตั้งที่ 3 นายเอกราช ใกล้สว่าง
เขตเลือกตั้งที่ 4 นายเกรียงไกร จู้ทิ่น
เขตเลือกตั้งที่ 5 นายเอกธำรง ธนะเมธีวิทย์
เพชรบุรี
เขตเลือกตั้งที่ 1 นายฐานันดร์ ขันธ์แก้ว
เขตเลือกตั้งที่ 2 นายอนันตชัย ชาครานุวัฒนพงศ์
เขตเลือกตั้งที่ 3 นายวิรัฐ จันทวิโรจน์
ระยอง
เขตเลือกตั้งที่ 1 นายไพศาล เรืองฤทธิ์
เขตเลือกตั้งที่ 2 นายวีรยุทธ อนุจิตรอนันต์
เขตเลือกตั้งที่ 3 นายพศิน ปิตุเตชะ
เขตเลือกตั้งที่ 4 นายศราวุธ หลำเจริญ
เขตเลือกตั้งที่ 5 นายมานิฏฐ์ เล็กโล่ง
ราชบุรี
เขตเลือกตั้งที่ 1 นายทนงศักดิ์ ศิรรัตน์ประภา
เขตเลือกตั้งที่ 2 นางสาวถปนัท ชาติไทย
เขตเลือกตั้งที่ 3 นายอนุคม ศักดิ์อิสระพงษ์
เขตเลือกตั้งที่ 4 นายสรวิชญ์ ขำเจริญ
เขตเลือกตั้งที่ 5 นายทศพล แก้วทิมา
ลพบุรี
เขตเลือกตั้งที่ 1 นายยุวภพ กระเป๋าทอง
เขตเลือกตั้งที่ 2 นายพีรพัฒน์ เกิดเอี่ยม
เขตเลือกตั้งที่ 3 นายพรอนันต์ ไชยชาติ
เขตเลือกตั้งที่ 4 นางสาวพรรณี บัวรักษา
สมุทรปราการ
เขตเลือกตั้งที่ 1 นายราเชน ศิริวงค์นาค
เขตเลือกตั้งที่ 2 นายดุสิต พันธุ์เสือ
เขตเลือกตั้งที่ 3 นางสาวสรชา วีรชาติวัฒนา
เขตเลือกตั้งที่ 4 นายภูมเรศ จุลโสด
เขตเลือกตั้งที่ 5 นายธวัชชัย ทรงพัฒนาศิลป์
เขตเลือกตั้งที่ 6 กำลังพิจารณาผู้สมัคร
เขตเลือกตั้งที่ 7 นายธนกฤต ณ นคร
เขตเลือกตั้งที่ 8 นายทนงศักดิ์ ปิ่นถาวร
สมุทรสงคราม
เขตเลือกตั้งที่ 1 นายเศรษฐ์สิริ ลักขณาอุดมเลิศ
สมุทรสาคร
เขตเลือกตั้งที่ 1 นายภัคเมศฐ์ ธีระศิลาเวทย์
เขตเลือกตั้งที่ 2 กำลังพิจารณาผู้สมัคร
เขตเลือกตั้งที่ 3 นางสาวแพญาริณธ์ เจียอัครเตชานน
เขตเลือกตั้งที่ 4 นายอภินันท์ หวันประวัติ
สระแก้ว
เขตเลือกตั้งที่ 1 นายอภิวัฒน์ จันแปรน
เขตเลือกตั้งที่ 2 นางสาวอัคลีมา คลังเพชร
เขตเลือกตั้งที่ 3 นายพรพล เอกอรรถพร
สระบุรี
เขตเลือกตั้งที่ 1 นายกฤช ธนธรรมเจริญ
เขตเลือกตั้งที่ 2 นายธงชัย กอบเกื้อชัยพงษ์
เขตเลือกตั้งที่ 3 นายธนะชัย จรานุพันธ์
เขตเลือกตั้งที่ 4 นายสมบูรณ์ มีนาค
สิงห์บุรี
เขตเลือกตั้งที่ 1 นายวันเฉลิม แสงสว่าง
สุพรรณบุรี
เขตเลือกตั้งที่ 1 นางสาวพิรุณวัลย์ บ้านพลูหลวง
เขตเลือกตั้งที่ 2 นายกฤศ ทรัพย์ประเสริฐ
เขตเลือกตั้งที่ 3 นางสาวชัญษร สังข์วรรณะ
เขตเลือกตั้งที่ 4 นายชินทัต อุบลแย้ม
เขตเลือกตั้งที่ 5 นายสมศักดิ์ เฟื่องฟูลอย
อ่างทอง
เขตเลือกตั้งที่ 1 นางสาวภัทรสุดา บุษรานันท์
เขตเลือกตั้งที่ 2 นายอนุรักษ์ อมรเมตตาจิต
อุทัยธานี
เขตเลือกตั้งที่ 1 นายวิทยา จันทร์สม
เขตเลือกตั้งที่ 2 ร.ต.ศึกษา ฟุ้งเฟื่อง ร.น.
ทั้งนี้ เขตที่ยังไม่มีชื่อผู้สมัคร 3 เขต ทางคณะกรรมการบริหารพรรค กำลังพิจารณาอยู่
ที่มา : พรรคประชาธิปัตย์