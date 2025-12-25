สกลธี-พงศ์พล ประชาธิปัตย์ ร่วมทำโพล มติชนxเดลินิวส์ ชวนคนกรุงเลือกพรรคที่ชอบ คนที่ใช่เป็นนายกฯ ชอบอุดมการณ์แบบไหนเลือกคนนั้น
เมื่อวันที่ 25 ธ.ค.2568 ที่พรรคประชาธิปัตย์ นายสกลธี ภัททิยกุล รองหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ ดูแลพื้นที่กรุงเทพฯ ร่วมทำโพลในกิจกรรม มติชนxเดลินิวส์ โพลเลือกตั้ง 2569 ฟังเสียงคนไทย เพื่อสะท้อนความคิดเห็นทางการเมืองและรับฟังเสียงของประชาชนจากทุกภาคส่วน นำข้อมูลไปประกอบการกำหนดทิศทางและนโยบายของพรรค ให้สอดคล้องกับความต้องการของสังคมในช่วงก่อนการเลือกตั้ง
นายสกลธี กล่าวว่า ขอเชิญชวนพี่น้องชาวกรุงเทพฯ พี่น้องชาวไทยช่วยกันทำโพลของมติชน เป็นโพลออนไลน์ เลือกพรรคที่ชอบ เลือกคนที่ใช่เป็นนายกรัฐมนตรี
นายพงศ์พล เตมีย์ ผู้สมัครสส.กทม.เขต 7 เขตบางซื่อ เขตดุสิต(เฉพาะแขวงถนนนครไชยศรี) ซึ่งเป็นผู้สมัครสส.กทม.ของพรรคประชาธิปัตย์ ที่อายุน้อยที่สุดเพียง 25 ปี ร่วมทำโพล มติชนxเดลินิวส์
พร้อมกล่าวเชิญชวนมาร่วมทำโพล มติชนxเดลินิวส์ ขอเชิญทุกท่านมาเลือกคนที่ชอบ คนที่รักได้เลย ใครชอบอุดมการณ์แบบไหนเลือกคนนั้นได้เลย