สกลธี-พงศ์พล ประชาธิปัตย์ ร่วมทำโพล มติชนxเดลินิวส์ ชวนคนกรุงเลือกพรรคที่ชอบ คนที่ใช่เป็นนายกฯ ชอบอุดมการณ์แบบไหนเลือกคนนั้น

เมื่อวันที่ 25 ธ.ค.2568 ที่พรรคประชาธิปัตย์ นายสกลธี ภัททิยกุล รองหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ ดูแลพื้นที่กรุงเทพฯ ร่วมทำโพลในกิจกรรม มติชนxเดลินิวส์ โพลเลือกตั้ง 2569 ฟังเสียงคนไทย เพื่อสะท้อนความคิดเห็นทางการเมืองและรับฟังเสียงของประชาชนจากทุกภาคส่วน นำข้อมูลไปประกอบการกำหนดทิศทางและนโยบายของพรรค ให้สอดคล้องกับความต้องการของสังคมในช่วงก่อนการเลือกตั้ง

นายสกลธี กล่าวว่า ขอเชิญชวนพี่น้องชาวกรุงเทพฯ พี่น้องชาวไทยช่วยกันทำโพลของมติชน เป็นโพลออนไลน์ เลือกพรรคที่ชอบ เลือกคนที่ใช่เป็นนายกรัฐมนตรี

นายพงศ์พล เตมีย์ ผู้สมัครสส.กทม.เขต 7 เขตบางซื่อ เขตดุสิต(เฉพาะแขวงถนนนครไชยศรี) ซึ่งเป็นผู้สมัครสส.กทม.ของพรรคประชาธิปัตย์ ที่อายุน้อยที่สุดเพียง 25 ปี ร่วมทำโพล มติชนxเดลินิวส์

พร้อมกล่าวเชิญชวนมาร่วมทำโพล มติชนxเดลินิวส์ ขอเชิญทุกท่านมาเลือกคนที่ชอบ คนที่รักได้เลย ใครชอบอุดมการณ์แบบไหนเลือกคนนั้นได้เลย

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