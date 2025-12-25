‘เท้ง’ สวนกลับ ‘อนุทิน’ ลั่นเลือกตั้งครั้งนี้วัดกันระหว่าง ประชาชน กับ ภูมิใจไทย ซัดพอได้แล้วกับนิทานหลอกลวงประชาชน ขังประเทศอยู่กับอดีต
หลังจากที่ นายณัฐพงษ์ เรืองปัญญาวุฒิ หัวหน้าพรรคประชาชน และแคนดิเดตนายกรัฐมนตรี ออกมาประกาศว่าจะไม่ร่วมรัฐบาลกับ พรรคภูมิใจไทย
ต่อมา นายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรี และ รมว.มหาดไทย ในฐานะหัวหน้าพรรคภูมิใจไทย ออกมาประกาศว่า จะไม่ร่วมรัฐบาลกับพรรคประชาชนเช่นกัน หากยังหมกมุ่นอยู่กับการแก้ ม.112
ล่าสุด นายณัฐพงษ์ ออกมาโพสต์เฟซบุ๊กส่วนตัว ระบุว่า ในเมื่อ คุณอนุทิน ประกาศชัดแบบนี้แล้ว ผมก็ขอย้ำอีกครั้งว่า การเลือกตั้งครั้งนี้จะเป็นการจัดตั้งรัฐบาลแข่งกันระหว่างรัฐบาลประชาชน กับรัฐบาลภูมิใจไทย
ผมยืนยันอีกครั้ง ว่าเรื่องนี้ไม่เกี่ยวอะไรกับเรื่อง 112 ตามที่คุณอนุทินอ้างทั้งสิ้น พอได้แล้วกับนิทานหลอกลวงประชาชนเพื่อกักขังประเทศให้อยู่กับอดีต
เราต้องการประเทศไทยที่ไม่เทา เท่ากัน และทันโลก พรรคประชาชนจะพยายามชนะการเลือกตั้งด้วยเสียงของประชาชน ชนะให้มากที่สุดเท่าที่จะทำได้ เพื่อป้องกันไม่ให้พรรคอันดับ 2 ได้จัดตั้งรัฐบาลแข่งกับพรรคอันดับ 1 อีก
เพราะการเลือกตั้งครั้งนี้คือโอกาสสุดท้ายที่จะพาประเทศไทยพ้นจากวิกฤตที่เผชิญอยู่รอบด้าน
พรรคประชาชน พร้อมเป็นแกนนำจัดตั้งรัฐบาล หากได้รับความไว้วางใจจากพี่น้องประชาชน เพื่อต่อสู้กับเครือข่ายทุนเทา ไม่ให้เข้ายึดครองประเทศอันเป็นที่รักของเราครับ