พลังประชารัฐ เผยรายชื่อ ว่าที่ผู้สมัคร สส.กทม. “เรืองไกร ลีกิจวัฒนะ” ลงแข่งด้วย ชิงเก้าอี้ เขต 4 หวังกู้ศรัทธา-ทวงฐานเสียงคนเมือง
เมื่อวันที่ 26 ธ.ค. 2568 ร.ต.อ.วัฒนรักษ์ อำนรรฆสรเดช กรรมการบริหารพรรคพลังประชารัฐ (พปชร.) ดูแลการเลือกตั้งกรุงเทพฯ ของพรรคพลังประชารัฐ เปิดเผยว่า พรรคพลังประชารัฐพิจารณารายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นว่าที่ผู้สมัคร สส.กทม.ของพรรค โดยยืนยันว่าเป็นตัวจริงและเป็นที่พึ่งคนกรุงเทพฯ ได้อย่างแน่นอน อาทิ
- นายเรืองไกร ลีกิจวัฒนะ เตรียมลงสมัคร เขต 4
- นายสุภดิช อากาศฤกษ์ อดีตหัวหน้าพรรคเศรษฐกิจใหม่ เตรียมลงสมัคร เขต 10
- น.ส.นพวรรณ หัวใจมั่น อดีตผู้สมัคร สส.กทม. พรรคพลังประชารัฐ
- นายมณฑล โพธิ์คาย อดีต สส.กทม. ที่ย้ายมาจากพรรคภูมิใจไทย เตรียมลงสมัครเขต 22
- นายวัฒนา เซ่งไพเราะ อดีต สส.กทม. ที่ย้ายจากพรรคเพื่อไทย เตรียมลงสมัครเขต 23
- นายภาสกร เงินเจริญกุล อดีตเลขาธิการพรรคเศรษฐกิจใหม่ เตรียมลงสมัครเขต 24
“การเลือกตั้งพื้นที่ กทม. ได้วางหมากเชิงรุก ส่งผู้สมัครที่ผสมผสานระหว่างนักการเมืองมากประสบการณ์กับคนหน้าใหม่ ที่มีฐานเสียงในพื้นที่ หวังพลิกสถานการณ์ให้กรุงเทพฯ กลับมาเป็นสนามแข่งขันที่พรรคพลังประชารัฐมีบทบาทอีกครั้ง” ร.ต.อ.วัฒนรักษ์ กล่าว