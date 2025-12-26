พลังประชารัฐ เผยรายชื่อ ว่าที่ผู้สมัคร สส.กทม. “เรืองไกร ลีกิจวัฒนะ” ลงแข่งด้วย ชิงเก้าอี้ เขต 4 หวังกู้ศรัทธา-ทวงฐานเสียงคนเมือง

เมื่อวันที่ 26 ธ.ค. 2568 ร.ต.อ.วัฒนรักษ์ อำนรรฆสรเดช กรรมการบริหารพรรคพลังประชารัฐ (พปชร.) ดูแลการเลือกตั้งกรุงเทพฯ ของพรรคพลังประชารัฐ เปิดเผยว่า พรรคพลังประชารัฐพิจารณารายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นว่าที่ผู้สมัคร สส.กทม.ของพรรค โดยยืนยันว่าเป็นตัวจริงและเป็นที่พึ่งคนกรุงเทพฯ ได้อย่างแน่นอน อาทิ

  • นายเรืองไกร ลีกิจวัฒนะ เตรียมลงสมัคร เขต 4
  • นายสุภดิช อากาศฤกษ์ อดีตหัวหน้าพรรคเศรษฐกิจใหม่ เตรียมลงสมัคร เขต 10
  • น.ส.นพวรรณ หัวใจมั่น อดีตผู้สมัคร สส.กทม. พรรคพลังประชารัฐ
  • นายมณฑล โพธิ์คาย อดีต สส.กทม. ที่ย้ายมาจากพรรคภูมิใจไทย เตรียมลงสมัครเขต 22
  • นายวัฒนา เซ่งไพเราะ อดีต สส.กทม. ที่ย้ายจากพรรคเพื่อไทย เตรียมลงสมัครเขต 23
  • นายภาสกร เงินเจริญกุล อดีตเลขาธิการพรรคเศรษฐกิจใหม่ เตรียมลงสมัครเขต 24

“การเลือกตั้งพื้นที่ กทม. ได้วางหมากเชิงรุก ส่งผู้สมัครที่ผสมผสานระหว่างนักการเมืองมากประสบการณ์กับคนหน้าใหม่ ที่มีฐานเสียงในพื้นที่ หวังพลิกสถานการณ์ให้กรุงเทพฯ กลับมาเป็นสนามแข่งขันที่พรรคพลังประชารัฐมีบทบาทอีกครั้ง” ร.ต.อ.วัฒนรักษ์ กล่าว

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