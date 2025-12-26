แสวง บุญมี เลขาธิการ กกต. ยัน เลือกตั้ง 8 ก.พ. วันเดียวทั่วประเทศ แม้ชายแดนไทย–กัมพูชายังตึงเครียด ชี้หน่วยไหนกระทบ แค่เลื่อนลงคะแนนหน่วยนั้น
นายแสวง บุญมี เลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) กล่าวถึงการออกแนวทางการจัดการการเลือกตั้งในจังหวัดที่ติดอยู่กับชายแดน ไทย-กัมพูชา ซึ่งเป็นพื้นที่สู้รบว่า ได้มีการประกาศลงในราชกิจจานุเบกษาไปแล้ว
เนื่องจากขณะนี้สถานการณ์ชายแดนยังไม่เรียบร้อย เราจึงต้องเตรียมความพร้อมเพื่อให้สามารถจัดการเลือกตั้งในวันที่ 8 ก.พ. 2569 ให้ได้ เพื่อจัดการเลือกตั้งในวันเดียวกันทั่วราชอาณาจักร
เราต้องออกระเบียบให้เป็นไปตามเงื่อนไขกฎหมายที่กำหนดไว้ ทั้งการติดป้ายประกาศหาเสียง การทำหนังสือแจ้งเจ้าบ้าน ซึ่งจะต้องทำให้ครบ ในส่วนของรูปแบบการเลือกตั้งกฎหมายได้ให้หลายวิธีการ
พื้นที่สีขาว : ไม่ได้รับผลกระทบจากเหตุปะทะชายแดน ไทย-กัมพูชา เลือกตั้งตามปกติ
พื้นที่สีเหลือง : มีผู้อพยพแต่มีจำนวนไม่มาก อาจตั้งหน่วยเลือกตั้งใหม่นอกหน่วยเลือกตั้งเดิม แต่อยู่ในเขตเลือกตั้งนั้น ซึ่งประชาชนเดินทางสะดวก
พื้นที่สีแดง : ถ้าเลือกตั้งไม่ได้จริง ๆ จะใช้ตามมาตรา 102 ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ (พ.ร.ป.) ว่าด้วยการเลือกตั้ง สส. เลื่อนไปเฉพาะหน่วยเลือกตั้งนั้น
หากทำเช่นนี้ จะทำให้การเลือกตั้งเป็นวันเดียวกันทั่วราชอาณาจักรไม่กระทบใคร ส่วนประชาชนที่อยู่นอกพื้นที่มากกว่า 75% อาจต้องรณรงค์ให้ประชาชนลงทะเบียนเลือกตั้งล่วงหน้า แล้วออกมาใช้สิทธิในวันนั้น
เราไม่อยากอธิบายว่าทำไมเราต้องทำแบบนั้นแบบนี้ เพราะบางครั้งคนอาจไม่เข้าใจ แต่มันขึ้นอยู่กับว่าถ้าผู้มีสิทธิเลือกตั้งอยู่ในหน่วยเกิน 75% เราจะเลือกตั้งตามปกติ ต้องดูจากวันที่ 11 ม.ค. 2569 ที่จะมีการเลือกตั้งนายก และสมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบล (อบต.) ก่อน เนื่องจากมีกว่า 51 อบต. ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ปะทะชายแดน เราจึงขอประเมินสถานการณ์ก่อน
ผู้สื่อข่าวถามว่า หากสถานการณ์การสู้รบยังเป็นแบบนี้อยู่ ยังไม่ต้องมีการเลื่อนเลือกตั้งจากวันที่ 8 ก.พ. ออกไปใช่หรือไม่ นายแสวง กล่าวว่า เรายืนยันว่าเป็นวันที่ 8 ก.พ. อยู่แล้ว แต่ถ้าเลื่อนเหมือนตอนที่เจอพายุหรือเหตุจำเป็น แบบนั้นสามารถเลื่อนในวันเลือกตั้งได้เลย หรือถ้ามีเหตุปะทะกันในพื้นที่ไหนหน่วยไหน ถ้าเลือกไม่ได้ก็จะเลื่อนหน่วยนั้น
เมื่อถามอีกว่า คนที่ลงทะเบียนเลือกตั้งล่วงหน้าไปแล้ว แต่จะต้องออกเสียงประชามติในวันที่ 8 ก.พ. สามารถยกเลิกได้หรือไม่ เนื่องจากเป็นการเพิ่มภาระให้กับประชาชนให้ออกมาใช้สิทธิ 2 วัน นายแสวง กล่าวว่า มีระเบียบให้ยกเลิกหรือเปลี่ยนแปลงการลงทะเบียนได้ โดยให้ทำก่อนภายใน 30 วัน คือในช่วงที่มีการเปิดให้ลงทะเบียนตั้งแต่วันที่ 20 ธ.ค. – 5 ม.ค.