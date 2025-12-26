ไม่ถอย! “ตรีนุช“ ยัน พปชร. เดินต่อ ย้ำ นั่งแคนดิเดตนายกฯ ชี้ “บิ๊กป้อม” ยังอยู่ให้คำปรึกษา เผย เตรียมนำลูกพรรค ยื่นสมัคร สส.ปาร์ตี้ลิสต์ 28 ธ.ค.นี้
เมื่อวันที่ 26 ธ.ค. 2568 น.ส.ตรีนุช เทียนทอง รมว.แรงงาน ในฐานะเลขาธิการพรรคพลังประชารัฐ (พปชร.) และแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีพรรค พปชร. กล่าวถึงการทำงานการเมืองว่า ตนยังเป็นแคนดิเดตนายกฯ ของพรรคพลังประชารัฐ และยังยึดมั่นทำงานให้ประชาชนในนามพรรคพลังประชารัฐต่อไป
ผู้สื่อข่าวถามว่า ถอดใจหรือไม่ ภายหลังนายธีระชัย ภูวนาถนรานุบาล ลาออกจากรองหัวหน้าพรรคและแคนดิเดตนายกฯ ของพรรค น.ส.ตรีนุช กล่าวว่า พวกเราเป็นนักการเมือง ผ่านการเมืองมาหลายสมัย จุดหมายของการเข้ามาการเมืองคือรับใช้ประชาชน
ระหว่างทางอาจจะมีทางลุ่ม ๆ ดอนๆ และมีคลื่นพายุบ้าง แต่จุดยืนของเรา คือ ต้องทำงานต่อไป ไม่ว่าจะในพื้นที่ จ.สระแก้ว หรือในฝ่ายบริหาร ตอนนี้ตนยังทำหน้าที่ รมว.แรงงาน และมีเป้าหมายอยากทำงานเพื่อประเทศชาติต่อไป
เมื่อถามว่าพรรคพลังประชารัฐยังไปต่อได้หรือไม่ น.ส.ตรีนุช กล่าวว่า พรรคการเมืองมีหลายพรรค ทุกคนในพรรคพลังประชารัฐมีความคิดเห็นตรงกันและมีเป้าหมายการทำงาน คือประชาชน เราพร้อมที่จะอยู่ด้วยกัน
ส่วน พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ หัวหน้าพรรคพลังประชารัฐ ยืนยันว่ายังอยู่กับพรรคไม่ปล่อยมือ จะคอยเป็นที่ปรึกษาให้กับพวกเรา โดยพล.อ.ประวิตร อยากจะให้โอกาสกับทุกคนที่ยังอยู่กับพรรคได้มีโอกาสคิดและช่วยเหลือทำงานให้กับประเทศชาติ
แม้จะอยู่เบื้องหลัง แต่ด้วยประสบการณ์ที่สั่งสมมามีหลายอย่างที่เป็นประโยชน์ที่จะสานต่อให้กับพรรค และยังเป็นกำลังทางความคิดและเป็นผู้ใหญ่ที่จะให้คำปรึกษากับพวกเราอยู่
ผู้สื่อข่าวถามถึงกระแสข่าวว่า น.ส.ตรีนุช ถอดใจและพรรคจะล่ม น.ส.ตรีนุช กล่าวว่า มีข่าวปล่อยออกมาเยอะแยะไปหมด ซึ่งเร็วมาก และตนไม่ได้อยากจะออกมาให้ข่าวอะไรมาก ขอทำหน้าที่จัดการและทำระบบในพรรคให้เรียบร้อยก่อน และจะออกมาสื่อสารกับทุกคนอีกอย่างแน่นอน
เมื่อถามย้ำว่า กระแสข่าวถึงขั้นพรรคแตก น.ส.ตรีนุช กล่าวว่า ยังอยู่กับพรรค และกรรมการบริหาร (กก.บห.) ก็ยังอยู่ ที่มีอุดมการณ์ร่วมกับเรา คิดตรงกับเราก็อยู่ด้วยกันต่อไป ไม่ได้กังวล เพราะตนยังนั่งอยู่ และกก.บห.ที่เหลือยังมีเพียงพอไม่ต้องเลือกใหม่
เมื่อถามถึงความชัดเจนของตัวเลขผู้สมัครสส.แบบแบ่งเขต และแบบบัญชีรายชื่อ น.ส.ตรีนุช กล่าวว่า ยังมีความสวิงอยู่จากที่รับรองไป 200 กว่าคน แต่ใครจะอยู่กับเราและได้ไปต่อเรื่องจำนวนคงไม่ใช่ประเด็น แต่วันนี้เป้าหมายของพรรคชัดเจน เราต้องมูฟออนและมีเป้าหมาย คือ ทำงานช่วยประชาชนต่อไป
น.ส.ตรีนุช เปิดเผยว่า หลังจากที่ตนไปสมัคร สส.แบบแบ่งเขต ที่ จ.สระแก้ว เรียบร้อยแล้ว ในวันที่ 28 ธ.ค.จะเดินทางไปยื่นรายชื่อผู้สมัคร สส.แบบบัญชีรายชื่อ ต่อคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) ที่โรงแรมเซ็นทาราศูนย์ราชการ