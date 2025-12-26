ชวน แฉการเมืองเงินสกปรก ทุ่มเงินซื้อพรรคสูงถึง 500 ล้าน สส. 50 ล้าน ตอกย้ำวงจรอุบาทว์เดิมๆ ย้ำการเมืองที่ได้มาด้วยเงินสกปรก ไม่มีศักดิ์ศรี เตือนผู้สมัครปชป. ต้องพูดเรื่องจริง
เมื่อวันที่ 26 ธ.ค.2568 ที่พรรคประชาธิปัตย์ นายชวน หลีกภัย อดีตสส.บัญชีรายชื่อ พรรคประชาธิปัตย์ กล่าวแนะนำแนวทางการหาเสียงให้กับผู้สมัครสส. ในส่วนพื้นที่ภาคกลางของพรรคเมื่อวันที่ 25 ธ.ค.ที่ผ่านมาว่า ควรมีการศึกษาข้อมูลจริงในพื้นที่ให้ดี เพราะเวลา 40 กว่าวัน ไม่สามารถเดินได้หมดทุกพื้นที่ เพราะคนยุคนี้เขารู้ว่าใครพูดจริง ไม่จริง เป็นสิ่งสำคัญ
และยังต้องรู้ว่าเขามีการเตรียมการเพื่อประโยชน์ของการเมือง มีการโยกย้ายข้าราชการ ภายใน 24 ชั่วโมงในอำเภอหนึ่งเพราะไม่ถูกใจนักการเมืองฝ่ายรัฐบาล
พวกเราต้องเตรียมรับมือ เวลาพูดก็อย่าไปเป็นศัตรูกับข้าราชการ เพียงแต่ขอให้ยึดมั่นความถูกต้อง ยึดความตรงไปตรงมา อย่าไปเป็นเครื่องมือใคร เช่น กรณี อสม. ตนได้ทำจดหมายถึงปลัดกระทรวงสาธารณสุข ขอให้ปกป้องอสม. อย่าให้นักการเมืองเอามาใช้เป็นเครื่องมือทุจริตหรือซื้อเสียง
ความจริงตนเป็นคนประกาศให้มีอสม.ในช่วงที่เป็นนายกฯ และนายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ หัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ เป็นคนแรกที่เริ่มให้เบี้ยเลี้ยงอสม. ต่อมานายสาธิต ปิตุเตชะ สมัยเป็นรมช.สาธารณสุข ก็เป็นคนผลักดันให้จนได้
นายชวนกล่าวต่อว่า ข้อมูลเหล่านี้ควรจะศึกษาและนำไปพูด เพราะประชาชน และอสม.ส่วนใหญ่เข้าใจผิดว่ามาจากพรรคการเมืองบางพรรค ดังนั้นเราต้องรู้ข้อเท็จจริงเพราะเวลาหาเสียง ถ้าเราเดินอย่างเดียวไม่มีทางที่จะชนะหรอก ดังนั้นการจะสู้ได้คือการให้ความจริง ชี้ให้คนเห็นว่าการเมืองที่มาจากการใช้เงิน จะเกิดการทุจริต จะอยู่ในวงจรอุบาทว์ซื้อเสียง ได้สส.มาตั้งรัฐบาลก็โกง แล้วเอาเงินนี้มาซื้อเสียงเวียนอยู่อย่างนี้
การที่เราจะหลุดพ้นวงจรอุบาทว์นี้ไปได้ คือการเมืองสุจริต ประเทศรุ่งเรืองเมื่อบ้านเมืองสุจริต เราต้องมีความกล้าในการให้ความจริงกับประชาชนที่ต้องทำมาหากินเขาไม่รู้หรอกอะไรยังไงเพราะเขาไม่มีเวลามาศึกษา ดังนั้น ถ้าได้มาเป็นผู้แทนฯจริงๆต้องกล้าพูด อย่าไปกลัวความจริง อะไรที่ไม่ดีก็บอกว่าเป็นอย่างนี้
หากต้องการให้ประเทศเราเป็นมหาอำนาจต้องไม่ไปร่วมมือกับวงจรทุจริต ใครที่อยู่จังหวัดที่มีการซื้อเสียง ต้องศึกษาว่าจังหวัดนั้นเขาใช้ประมาณเท่าไหร่ บางพรรคเขาขายไปเลย 500 ล้านบาท เพื่อเอาเงินมาจ่ายคนละ 5-10 ล้านบาท
ตนได้คุยกับบางคนที่ไปอยู่พรรคอื่นว่าทำไมก่อนหน้านี้บอกว่าจะไม่ไปที่อื่น เขายอมรับว่ามาคุยกับนายชัยวุฒิ บรรณวัฒน์ เลขาธิการพรรคประชาธิปัตย์แล้วว่าไม่มีเงินให้อย่างที่พรรคอื่นทำกัน แต่เขาจำเป็นต้องใช้เงินก็เลยต้องขอไป
“ผมเคยถามบางคนที่นั่งอยู่ในสภาฯว่าได้มาเท่าไหร่ เขาก็บอกตัวเลขมา ผมบอกอย่าใช้เลย ท่านได้มาด้วยเงินก้อนนี้ก็ไม่มีศักดิ์ศรี แต่ถ้าเขาให้มาก็เก็บเงินไว้ แต่มันเป็นเงินสกปรก มีบางคนจะไปซื้อพรรคการเมือง 500 ล้านบาท ซื้อสส. 50 ล้านบาท ผมถามนายสาธิต ปิตุเตชะ ว่าญาติที่ไปอยู่พรรคอื่นได้เท่าไหร่ ท่านบอกว่าราคาเหมือนกับที่อื่น เงินพวกนี้มันหามาเองไม่ได้ ยกเว้นพวกต้มตุ๋น สแกมเมอร์ ซึ่งหัวหน้าพรรค ประกาศชัดเจนว่าไม่เอาด้วยกับการเมืองที่มาจากระบบนี้” นายชวน กล่าว
นายชวน กล่าวด้วยว่า หากเราพูดเรื่องความสุจริต ก็ไม่ต้องทำเรื่องที่ทุจริต ไม่ใช่ไปทุจริต โกง แทรกแซงองค์กรเลือกตั้ง แทรกแซงส.ว. อันนี้ไม่ใช่การเมืองสุจริต ขอย้ำว่าพวกเราที่สมัครผู้แทนฯ ถ้าท่านไม่พูด ท่านไม่ได้ ท่านไม่ชนะ ท่านมีโอกาสต่อเมื่อท่านพูดกับประชาชน บอกความจริงประชาชน ระหว่าง 50 ล้านบาทกับ 5 หมื่นบาท เขาสู้กันได้อย่างไร แต่เราสู้ได้
ตนสู้มาแล้ว แต่เหนื่อย เหนื่อยตลอดช่วงหาเสียงตนแทบจะขาดใจ ฉะนั้นไม่มีใครได้มาฟลุ๊คๆ ถ้าเราไม่พูด ก็ไม่มีวันได้ อยากเกือบตกหรือเกือบได้ ถ้าอยากเกือบตก คือได้ ต้องทำงานหนัก ใครไม่ทำงานหนัก ไม่มีวันได้ กระแสพรรคฯดีขึ้นมาจริง แต่ไม่ขนาดที่จะท่วมท้น
ขอฝากไว้ให้เป็นข้อคิดสำหรับคนที่อยากเป็นผู้แทนฯจริงๆ ต้องทำงานหนัก สัปดาห์มี7 วัน พวกเราควรหาเสียงสัปดาห์ละ 14 วัน คือเพิ่มเป็นสองเท่า ตนขอให้กำลังใจผู้สมัครสส.ของพรรคฯทุกคน ได้รับชัยชนะในการเลือกตั้งครั้งนี้