กกต. เตือนผู้ลงสมัครเลือกตั้ง สส. แจกของปีใหม่เข้าข่ายมีความผิด ย้ำศึกษาข้อห้าม แลพให้ตรวจสอบคุณสมบัติของตนเองอย่างรอบคอบ
ขอนแก่น – ที่ห้องประชุม อบจ.ขอนแก่น นายวัชระ สีสาร ผอ.กกต.ขอนแก่น ลงพื้นที่ตรวจความพร้อมของเจ้าหน้าที่สถานที่ พร้อมมอบนโยบายการปฏิบัติหน้าที่แก่เจ้าหน้าที่ประจำเขตเลือกตั้งทั้ง 11 เขต เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปอย่างพร้อมเพรียง และไม่ให้เกิดข้อบกพร่องในทุกขั้นตอน
นายวัชระ สีสาร ผอ.กกต.ขอนแก่น กล่าวว่า ความพร้อมในการรับสมัครเลือกตั้ง สส.ขอนแก่น ทั้ง 11 เขต ได้มีการเตรียมการครบถ้วน ทั้งด้านบุคลากร สถานที่ และวัสดุอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องกับการเลือกตั้ง พร้อมรองรับการรับสมัครและการจัดการเลือกตั้งอย่างสมบูรณ์แบบ
การซ้อมใหญ่ในครั้งนี้มีเป้าหมายเพื่อให้ผู้ทำหน้าที่ ทั้งผู้อำนวยการเขต และเจ้าหน้าที่ผู้รับสมัคร ได้รับรู้บทบาท หน้าที่ และขั้นตอนการรับสมัครอย่างชัดเจน เป็นแนวปฏิบัติเดียวกัน เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปอย่างสะดวก เรียบง่าย และถูกต้องตามระเบียบและกฎหมาย
ผู้ที่ประสงค์จะสมัครรับเลือกตั้ง ให้ตรวจสอบคุณสมบัติของตนเองอย่างรอบคอบ ว่ามีคุณสมบัติถูกต้องตามระเบียบและกฎหมายหรือไม่ ทั้งในเรื่องการเป็นสมาชิกพรรคการเมือง หนังสือรับรองจากหัวหน้าพรรค รวมถึงเอกสารที่เกี่ยวข้องซึ่งผู้สมัครทุกคนต้องเตรียมให้ครบถ้วน
ขณะเดียวกัน ขอให้ผู้สมัครตรวจสอบลักษณะต้องห้ามตามกฎหมาย อาทิ การถือหุ้นสื่อ การกระทำความผิดตามกฎหมายต่างๆ รวมถึงการถูกจำกัดสิทธิทางการเมือง
นอกจากนี้ ผู้สมัครต้องศึกษาข้อห้ามเกี่ยวกับการกระทำความผิดในการเลือกตั้ง โดยเฉพาะในช่วงใกล้เทศกาลปีใหม่ ซึ่งอาจมีการร่วมกิจกรรมมหรสพ หรือการจัดงานต่าง ๆ ขอให้ใช้ความระมัดระวัง หลีกเลี่ยงการกระทำที่อาจเข้าข่ายเป็นการให้สิ่งของหรือประโยชน์อื่นใด ซึ่งกฎหมายกำหนดให้เป็นความผิดเกี่ยวกับการเลือกตั้ง