อธิบดีกรมการปกครอง ลงนามหนังสือด่วนที่สุด ห้ามเจ้าหน้าที่รัฐ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน เก็บบัตรประชาชน ไปใช้ประโยชน์ช่วงเลือกตั้ง

นายนฤชา โฆษาศิวิไลซ์ อธิบดีกรมการปกครอง ลงนามหนังสือด่วนที่สุด ถึงผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัด และปลัดกรุงเทพมหานคร เรื่อง มาตรการป้องปรามและเฝ้าระวังการนำบัตรประจำตัวประชาชนไปใช้ในทางทุจริตการเลือกตั้ง

นายนฤชา ระบุว่า บัตรประจำตัวประชาชนเป็นเอกสารราชการสำคัญ ใช้เป็นหลักฐานยืนยันตัวบุคคลในการใช้สิทธิและทำธุรกรรมตามกฎหมาย การนำไปเก็บ รวบรวม ยึดถือ หรือใช้แทนผู้อื่นไม่ว่ากรณีใด ถือเป็นความผิดตามกฎหมาย

เพื่อเป็นการป้องปรามการทุจริตและสร้างความเชื่อมั่นแก่ประชาชน จึงสั่งการให้จังหวัดและกรุงเทพมหานคร แจ้งให้อำเภอ สำนักงานเขต เทศบาล และเมืองพัทยา ดำเนินการดังนี้

1. กำชับเจ้าหน้าที่ในสังกัด กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และผู้นำท้องถิ่น ห้ามเรียกเก็บ รวบรวม ยึดถือ ครอบครอง หรือรับฝากบัตรประจำตัวประชาชนของผู้อื่น รวมถึงห้ามนำไปใช้สิทธิเลือกตั้งแทน หรือยินยอมให้ผู้อื่นนำบัตรไปใช้

2. หากพบพฤติการณ์ที่อาจเข้าข่ายทุจริตการเลือกตั้ง ให้รายงานผู้บังคับบัญชาทันที และรวบรวมพยานหลักฐานเพื่อดำเนินคดีตามกฎหมายอย่างเคร่งครัด

บทกำหนดโทษที่เกี่ยวข้อง พ.ร.บ.บัตรประจำตัวประชาชน พ.ศ. 2526 มาตรา 15 นำบัตรของผู้อื่นไปใช้ แสดงตนเป็นเจ้าของบัตร โทษจำคุก 6 เดือน–5 ปี ปรับ 10,000–100,000 บาท มาตรา 15 ทวิ ยึดหรือครอบครองบัตรของผู้อื่นโดยมิชอบ โทษจำคุกไม่เกิน 6 เดือน ปรับไม่เกิน 10,000 บาท มาตรา 16 ยินยอมให้ผู้อื่นนำบัตรของตนไปใช้ในทางทุจริต โทษจำคุก 3 เดือน–3 ปี หรือปรับ 5,000–60,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

ติดตามข่าวสด

Khaosod - ข่าวสด

ข่าวเด่นประจำวัน

1

ร้านทำทองนะโมบ้านช่างทอง โพสต์ผลคำพิพากษา ถูกฟ้อง 100 ล้าน
2

มาแล้ว เลขเด็ดปฏิทินจีน 16 ก.ค.2569 ซูมเลขปฏิทินครอบครัวข่าว 3 เลขเน้นๆ 2 ตัว 3 ตัว
3

หมอช้าง เผยดวงเดือนก.ค. ราศีมาแรงเรื่องโชคลาภ ราศีมีข่าวดีจับเงินก้อนใหญ่ ราศีระวังเรื่องงาน
4

เปิดช่องทางชมสด VNL 2026 ทีมชาติไทย พบ ทีมชาติตุรกี สถิติพบกัน 5 นัดหลังแพ้รวด 
5

2 หนุ่มต่างชาติ ก้มกราบพนักงาน ตอบแทนความอร่อย กำลังจะกลับประเทศ หลังฝากท้องประจำ
6

ระทึก! พายุฝนถล่ม เสียงไม้ลั่น เรือนร้านอาหารพังถล่ม ทับลูกค้าบาดเจ็บหลายราย
7

เนเน่ ฟีเวอร์ คนแห่ดูแน่นตลาด หลังเพิ่งสร้างชื่อบนเวที AGT กลับมาเล่นเปิดหมวกที่ภูเก็ต
8

เลขเด็ดต้นมะเดื่อโค่นทับ สะพานพญานาค เกาะคำชะโนด ส่องเลขธูป
9

เป๊ก สัณณ์ชัย โพสต์เดียวสะดุ้ง แฟนๆบอกถูกใจรอสิ่งนี้เลย วัน อยู่บำรุง ก็มาเมนต์
10

หวย AI ส่องเลขเด็ด 16 กรกฎาคม 2569 คำนวณสถิติหวยย้อนหลัง-เลขเด็ด 1/7/69