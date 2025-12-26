อธิบดีกรมการปกครอง ลงนามหนังสือด่วนที่สุด ห้ามเจ้าหน้าที่รัฐ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน เก็บบัตรประชาชน ไปใช้ประโยชน์ช่วงเลือกตั้ง
นายนฤชา โฆษาศิวิไลซ์ อธิบดีกรมการปกครอง ลงนามหนังสือด่วนที่สุด ถึงผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัด และปลัดกรุงเทพมหานคร เรื่อง มาตรการป้องปรามและเฝ้าระวังการนำบัตรประจำตัวประชาชนไปใช้ในทางทุจริตการเลือกตั้ง
นายนฤชา ระบุว่า บัตรประจำตัวประชาชนเป็นเอกสารราชการสำคัญ ใช้เป็นหลักฐานยืนยันตัวบุคคลในการใช้สิทธิและทำธุรกรรมตามกฎหมาย การนำไปเก็บ รวบรวม ยึดถือ หรือใช้แทนผู้อื่นไม่ว่ากรณีใด ถือเป็นความผิดตามกฎหมาย
เพื่อเป็นการป้องปรามการทุจริตและสร้างความเชื่อมั่นแก่ประชาชน จึงสั่งการให้จังหวัดและกรุงเทพมหานคร แจ้งให้อำเภอ สำนักงานเขต เทศบาล และเมืองพัทยา ดำเนินการดังนี้
1. กำชับเจ้าหน้าที่ในสังกัด กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และผู้นำท้องถิ่น ห้ามเรียกเก็บ รวบรวม ยึดถือ ครอบครอง หรือรับฝากบัตรประจำตัวประชาชนของผู้อื่น รวมถึงห้ามนำไปใช้สิทธิเลือกตั้งแทน หรือยินยอมให้ผู้อื่นนำบัตรไปใช้
2. หากพบพฤติการณ์ที่อาจเข้าข่ายทุจริตการเลือกตั้ง ให้รายงานผู้บังคับบัญชาทันที และรวบรวมพยานหลักฐานเพื่อดำเนินคดีตามกฎหมายอย่างเคร่งครัด
บทกำหนดโทษที่เกี่ยวข้อง พ.ร.บ.บัตรประจำตัวประชาชน พ.ศ. 2526 มาตรา 15 นำบัตรของผู้อื่นไปใช้ แสดงตนเป็นเจ้าของบัตร โทษจำคุก 6 เดือน–5 ปี ปรับ 10,000–100,000 บาท มาตรา 15 ทวิ ยึดหรือครอบครองบัตรของผู้อื่นโดยมิชอบ โทษจำคุกไม่เกิน 6 เดือน ปรับไม่เกิน 10,000 บาท มาตรา 16 ยินยอมให้ผู้อื่นนำบัตรของตนไปใช้ในทางทุจริต โทษจำคุก 3 เดือน–3 ปี หรือปรับ 5,000–60,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ