‘เท้ง’ เปิดใจหลังขึ้นเวทีดีเบต ย้ำการทำกองทัพให้ทันสมัย ไม่ใช่การทำลายกองทัพ แต่ทำให้มีศักยภาพ พร้อมสำหรับการปกป้องอธิปไตยของประเทศ
นายณัฐพงษ์ เรืองปัญญาวุฒิ แคนดิเดตนายกรัฐมนตรี พรรคประชาชน โพสต์เฟซบุ๊กส่วนตัวหลังไปออกเวทีดีเบตสุดท้ายของปี 2568 “เปลี่ยนใหม่ หรือ ไปต่อ” ทางช่อง 3 โดยระบุดังนี้
ก่อนอื่น ผมอยากขอบคุณทุกกำลังใจที่ส่งเข้ามา และที่สำคัญคือ ทุกความคิดเห็นทำให้ผมได้นำไปปรับปรุง ขอขอบคุณทุกท่านจากใจจริงครับ
นอกจากนี้ ผมอยากย้ำให้ชัดเจนว่า การทำให้กองทัพทันสมัย ไม่ใช่การทำลายกองทัพ แต่คือการทำกองทัพให้เป็นกองทัพของประชาชนมืออาชีพ ทันสมัย และมีศักยภาพ พร้อมสำหรับการปกป้องอธิปไตยของประเทศ
เวทีดีเบตมีความสำคัญครับ ผมต้องการให้ทุกคนได้ยินเสียงพวกเรา ให้มากที่สุด เพื่อให้ทุกท่านได้มั่นใจ เชื่อใจ ว่าหากเราได้เป็นรัฐบาล อนาคตของทุกท่านในอีก 4 ปี 8 ปี หรือต่อจากนี้จะเป็นอย่างไร
ในวันพรุ่งนี้ผมจะพาว่าที่ผู้สมัคร สส.กรุงเทพมหานคร ทั้ง 33 เขต ของพรรคประชาชน ไปรับสมัคร ณ อาคารกีฬาเวสน์ 2 ศูนย์เยาวชนกรุงเทพมหานคร ไทย – ญี่ปุ่น ดินแดง
หลังจากนี้ ผมและเพื่อนๆ พรรคประชาชน ตั้งใจจะเดินสายไปพบทุกท่าน ถึงหน้าบ้าน ทั่วทั้งประเทศไทย
ผมหวังว่า เมื่อวันเลือกตั้งมาถึง พวกท่านจะไม่ลังเลกากบาท มอบคะแนนเสียงให้กับเรา เราจะไม่ทำให้ทุกท่านผิดหวัง แล้วพบกันครับ