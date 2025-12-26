‘เท้ง’ เปิดใจหลังขึ้นเวทีดีเบต ย้ำการทำกองทัพให้ทันสมัย ไม่ใช่การทำลายกองทัพ แต่ทำให้มีศักยภาพ พร้อมสำหรับการปกป้องอธิปไตยของประเทศ

นายณัฐพงษ์ เรืองปัญญาวุฒิ แคนดิเดตนายกรัฐมนตรี พรรคประชาชน โพสต์เฟซบุ๊กส่วนตัวหลังไปออกเวทีดีเบตสุดท้ายของปี 2568 “เปลี่ยนใหม่ หรือ ไปต่อ” ทางช่อง 3 โดยระบุดังนี้

ก่อนอื่น ผมอยากขอบคุณทุกกำลังใจที่ส่งเข้ามา และที่สำคัญคือ ทุกความคิดเห็นทำให้ผมได้นำไปปรับปรุง ขอขอบคุณทุกท่านจากใจจริงครับ

นอกจากนี้ ผมอยากย้ำให้ชัดเจนว่า การทำให้กองทัพทันสมัย ไม่ใช่การทำลายกองทัพ แต่คือการทำกองทัพให้เป็นกองทัพของประชาชนมืออาชีพ ทันสมัย และมีศักยภาพ พร้อมสำหรับการปกป้องอธิปไตยของประเทศ

เวทีดีเบตมีความสำคัญครับ ผมต้องการให้ทุกคนได้ยินเสียงพวกเรา ให้มากที่สุด เพื่อให้ทุกท่านได้มั่นใจ เชื่อใจ ว่าหากเราได้เป็นรัฐบาล อนาคตของทุกท่านในอีก 4 ปี 8 ปี หรือต่อจากนี้จะเป็นอย่างไร

ในวันพรุ่งนี้ผมจะพาว่าที่ผู้สมัคร สส.กรุงเทพมหานคร ทั้ง 33 เขต ของพรรคประชาชน ไปรับสมัคร ณ อาคารกีฬาเวสน์ 2 ศูนย์เยาวชนกรุงเทพมหานคร ไทย – ญี่ปุ่น ดินแดง

หลังจากนี้ ผมและเพื่อนๆ พรรคประชาชน ตั้งใจจะเดินสายไปพบทุกท่าน ถึงหน้าบ้าน ทั่วทั้งประเทศไทย

ผมหวังว่า เมื่อวันเลือกตั้งมาถึง พวกท่านจะไม่ลังเลกากบาท มอบคะแนนเสียงให้กับเรา เราจะไม่ทำให้ทุกท่านผิดหวัง แล้วพบกันครับ

ติดตามข่าวสด

Khaosod - ข่าวสด

ข่าวเด่นประจำวัน

1

ร้านทำทองนะโมบ้านช่างทอง โพสต์ผลคำพิพากษา ถูกฟ้อง 100 ล้าน
2

มาแล้ว เลขเด็ดปฏิทินจีน 16 ก.ค.2569 ซูมเลขปฏิทินครอบครัวข่าว 3 เลขเน้นๆ 2 ตัว 3 ตัว
3

หมอช้าง เผยดวงเดือนก.ค. ราศีมาแรงเรื่องโชคลาภ ราศีมีข่าวดีจับเงินก้อนใหญ่ ราศีระวังเรื่องงาน
4

เปิดช่องทางชมสด VNL 2026 ทีมชาติไทย พบ ทีมชาติตุรกี สถิติพบกัน 5 นัดหลังแพ้รวด 
5

2 หนุ่มต่างชาติ ก้มกราบพนักงาน ตอบแทนความอร่อย กำลังจะกลับประเทศ หลังฝากท้องประจำ
6

ระทึก! พายุฝนถล่ม เสียงไม้ลั่น เรือนร้านอาหารพังถล่ม ทับลูกค้าบาดเจ็บหลายราย
7

เนเน่ ฟีเวอร์ คนแห่ดูแน่นตลาด หลังเพิ่งสร้างชื่อบนเวที AGT กลับมาเล่นเปิดหมวกที่ภูเก็ต
8

เลขเด็ดต้นมะเดื่อโค่นทับ สะพานพญานาค เกาะคำชะโนด ส่องเลขธูป
9

เป๊ก สัณณ์ชัย โพสต์เดียวสะดุ้ง แฟนๆบอกถูกใจรอสิ่งนี้เลย วัน อยู่บำรุง ก็มาเมนต์
10

หวย AI ส่องเลขเด็ด 16 กรกฎาคม 2569 คำนวณสถิติหวยย้อนหลัง-เลขเด็ด 1/7/69