พรรคประชาชน จัดรถเมล์ EV ขน ผู้สมัครสส.กทม. 33 คน ไปลงสมัครสส.เขต เลือกตั้ง 2569 ที่สนามกีฬาเวสน์ 2 ด้าน ‘ธีรัจชัย’ เผย พร้อม

เมื่อเวลา 05.43 น. วันที่ 27 ธ.ค.2568 ที่อาคารไทยซัมมิท ทาวเวอร์ พรรคประชาชน ได้จัดเตรียมรถเมล์พลังงานไฟฟ้าสีส้ม แบบร้อน โดยด้านหน้าสกรีนสัญลักษณ์ของพรรคประชาชน ด้านข้างสกรีนข้อความว่า “เลือกตั้ง เลือกอนาคต”

ซึ่งมี นายธีรัจชัย พันธุมาศ ผู้สมัครสส. เขต 18 หนองจอก-มีนบุรี-ลาดกระบัง พร้อมด้วย นายอนุสรณ์ ธรรมใจ ผู้สมัครสส. เขต 31 ทวีวัฒนา-ตลิ่งชัน และ นายนฤพล เลิศปัญญาโรจน์ ผู้สมัครสส. เขต 27 บางขุนเทียน-บางบอน(เฉพาะแสมดำ) มาถึงเป็น 3 คนแรก

พรรคประชาชน

พรรคประชาชน จัดรถเมล์ EV ขน ผู้สมัครสส.กทม. 33 คน ไปลงสมัครสส.เขต เลือกตั้ง 2569 ที่สนามกีฬาเวสน์ 2

ผู้สมัครสส.กทม. พรรคประชาชน พร้อมแล้ว

นายธีรัจชัย กล่าวว่า วันนี้มีคำเดียวคือพร้อม แล้วการเลือกตั้งครั้งนี้ ไม่ใช่แค่เลือกสส.แต่เป็นการเลือกอนาคตของประเทศและเลือกรัฐบาลประชาชน

ด้าน นายอนุสรณ์ กล่าวว่า มีความมุ่งมั่นที่จะทำงานให้กับประเทศและประชาชน เพื่อแก้ปัญหาวิกฤตของประเทศ การเลือกตั้งกรณีจะเป็นจุดเปลี่ยนที่สำคัญของประเทศต้องเลือกให้ชนะเด็ดขาด

พรรคประชาชน

ขณะที่ นายนฤพล กล่าวว่า มีความตั้งใจที่จะพัฒนาประเทศยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน

โดยตามกำหนดการของพรรคประชาชน ผู้สมัครสส.กทม ทั้ง 33 เขตจะมารวมตัวกันเพื่อขึ้นรถเมล์เดินทางไปยัง อาคารกีฬาเวสน์ 2 ศูนย์เยาวชนกรุงเทพมหานครไทย-ญี่ปุ่น เขตดินแดง ซึ่งจะนำโดย นายณัฐพงษ์ เรืองปัญญาวุฒิ หัวหน้าพรรคประชาชน

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