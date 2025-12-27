อนุดิษฐ์ นำทัพ ‘กล้าธรรม’ ขึ้นรถสไลด์ เข้าสมัคร สส.กทม. ทั้ง 33 เขต โวหวังกวาด 100 เก้าอี้ทั่วประเทศ กองเชียร์แห่ตะโกนให้กำลังใจ

เมื่อเวลา 07.05 น. วันที่ 27 ธ.ค.2568 ที่อาคารกีฬาเวสน์ 2 ศูนย์กีฬาเยาวชนไทย-ญี่ปุ่น เขตดินแดง กทม. น.อ.อนุดิษฐ์ นาครทรรพ ประธานยุทธศาสตร์พรรคกล้าธรรม ได้นำว่าที่ผู้สมัคร สส.กทม.ทั้ง 33 เขต พรรคกล้าธรรม ขึ้นรถสไลด์เดินทางมาสมัคร สส.เขต กทม.

ระหว่างที่เดินทางมาถึง มีกองเชียร์ถือป้ายเชียร์และป้ายหาเสียงตะโกนให้กำลังใจอย่างต่อเนื่อง

น.อ.อนุดิษฐ์ กล่าวว่า ในการเลือกตั้งครั้งนี้พรรคกล้าธรรมก็หวัง ซึ่งเราก็จะมีการรณรงค์หาเสียงอย่างบริสุทธิ์ยุติธรรม และหวังเป็นอย่างยิ่งว่าประชาชนจะมาใช้สิทธิ์กันทุกคน ทั้งการเลือกตั้งล่วงหน้า และในวันที่ 8 ก.พ.นี้ เราส่งผู้สมัครรับเลือกตั้งเพื่อหวังที่จะชนะการเลือกตั้ง แต่ก็อยู่ที่ประชาชน

เมื่อถามว่า คาดว่าจะได้ สส.กี่คน น.อ.อนุดิษฐ์ กล่าวว่า เราก็คาดหวังไว้สูง ว่าจะได้ 100 ที่นั่ง แต่สุดท้ายอยู่ที่การเลือกของประชาชน

น.อ.อนุดิษฐ์ กล่าวว่า ขอฝากคน กทม.ว่า วันที่ 8 ก.พ.นี้ เป็นวันสำคัญ 1 สิทธิ์ 1 เสียงของท่านจะชอบพรรคใดก็เป็นสิทธิ์ของท่าน แต่ขอ อย่านอนหลับทับสิทธิ์ ไปเลือกคนดีเข้าสภา และตนเชื่อว่าวันที่ 8 ก.พ.นี้ ประชาชนจะมาเลือกตั้งกันอย่างท่วมท้น

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