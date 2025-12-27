พีระพันธุ์ ขนผู้สมัคร สส.กทม. รวมไทยสร้างชาติ สมัครรับเลือกตั้ง มั่นใจกวาดสส.ทั้ง 33 เขต ชูนโยบายแก้วิกฤติชายแดน-สแกมเมอร์ สานต่อนโยบายแก้ปัญหาราคาพลังงาน
เมื่อวันที่ 27 ธ.ค.2568 ที่ศูนย์เยาวชนกรุงเทพมหานคร ไทย-ญี่ปุ่น เขตดินแดง นายพีระพันธุ์ สาลีรัฐวิภาค หัวหน้าพรรครวมไทยสร้างชาติ (รทสช.) นำทีมผู้สมัคร สส.กทม.ของพรรค 33 เขต มาสมัครรับเลือกตั้ง
ผู้สื่อข่าวถามว่าพรรครวมไทยสร้างชาติจะชูนโยบายอะไรเป็นหลัก นายพีระพันธุ์ กล่าวว่า เน้นนโยบายที่เป็นวิกฤตของประเทศ คือปัญหาชายแดนไทย-กัมพูชา ต้องเดินหน้าให้สุดไม่ใช่แค่เดินไปถอยไป รวมถึงการให้กำลังใจทหาร และเรื่องการแก้ไขปัญหาคอรัปชั่น สแกมเมอร์
นอกจากนี้ ยังมีนโยบายเรื่องการแก้ไขปัญหาพลังงานที่ตนได้ทำมา 2 ปี เพื่อให้เห็นว่าได้ทำจริง และเด็ดขาด ซึ่งนโยบายจะเกี่ยวข้องกับพลังงาน ทั้งราคาค่าไฟฟ้า และราคาน้ำมันลิตรละต้องต่ำกว่า 30 บาท ไม่เกินนี้
อีกทั้ง ยังมีเรื่องการดูแลผู้ป่วย ผู้สูงอายุ และอนาคตของเด็กต้องได้เรียนหนังสือ เพื่อให้สังคมดีขึ้น และยังมีนโยบายดูแลเกษตรกร รวมถึงการแก้ไขปัญหาที่ดินทำกิน ซึ่งตนมองว่าที่ผ่านมาแก้ไขปัญหาไม่จบ เพราะหน่วยงานของรัฐเป็นคู่กรณีขัดแย้งกัน โดยนโยบายของเราคือ “ตั้งศาลที่ดิน” เพื่อแก้ไขปัญหานี้โดยตรง
ผู้สื่อข่าวถามว่าแฟนคลับของพรรครวมไทยสร้างชาติอยากให้ได้ สส.ในพื้นที่ กทม.ได้ทั้งหมด นายพีระพันธุ์ ยืนยันว่า เราจะกวาดทั้ง 33 เขตในพื้นที่ กทม.