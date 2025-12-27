นครราชสีมา ประเสริฐ-สุดาวรรณ-เทวัญ นำผู้สมัครสส. 16 เขต พรรคเพื่อไทย โคราช บวงสรวง-สักการะย่าโม มั่นใจกวาดหมด 16 ที่นั่ง เลือกตั้งทั่วไทยได้ สส.เกิน 200 พร้อมเป็นแกนนำจัดตั้งรัฐบาล

27 ธันวาคม 2568 – เมื่อเวลา 06.09 น. นายประเสริฐ จันทรรวงทอง เลขาธิการพรรคเพื่อไทย พร้อมด้วย นางสาวสุดาวรรณ หวังศุภกิจโกศล และ นายเทวัญ ลิปตพัลลภ ได้นำผู้สมัคร สส.แบบแบ่งเขต จ.นครราชสีมา ทั้ง 16 คน เดินทางไปประกอบพิธี บวงสรวง และ สักการะ อนุสาวรีย์ท้าวสุรนารี (ย่าโม) ก่อนที่จะเดินทางไปยื่นใบสมัคร ที่อาคารสุรพัฒน์ 2 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี จ.นครราชสีมา

นายประเสริฐ กล่าวว่า พรรคเพื่อไทยมั่นใจว่า สนามเลือกตั้ง จ.นครราชสีมา จะได้รับความไว้วางใจจากประชาชนเข้าไปทำงานแก้ปัญหาและพัฒนาประเทศยกทั้งจังหวัด เพราะนโยบายพรรคเพื่อไทยทำได้

เชื่อว่า จะได้ สส.แบบแบ่งเขต และระบบบัญชีรายชื่อ 200 ที่นั่งขึ้นไป และพร้อมเป็นแกนนำจัดตั้งรัฐบาล เพื่อนำนโยบายของพรรคสู่การปฏิบัติ

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