ยศชนัน ร่วมกากบาทแผ่นป้าย iLaw สงวนท่าที “เห็นชอบสมควรแก้ไขรัฐธรรมนูญหรือไม่” หวั่น กกต.เอาผิด รับส่วนตัวเห็นด้วย แต่ต้องงดแก้หมวด 1-2
เมื่อเวลา 08.20 น. วันที่ 27 ธันวาคม ที่อาคารกีฬาเวสน์ 2 สนามกีฬากรุงเทพมหานคร(ไทย-ญี่ปุ่น) ดินแดง นายยศชนัน วงศ์สวัสดิ์ แคนดิเดตนายกรัฐมนตรีพรรคเพื่อไทย ร่วมกิจกรรม iLaw เพื่อแสดงความเห็นว่า ท่านเห็นชอบว่าสมควรมีรัฐธรรมนูญฉบับใหม่หรือไม่
ก่อนร่วมกิจกรรม นายยศชนัน ได้ปรึกษาทีมกฎหมายพรรคเพื่อไทย ซึ่งมีนายชูศักดิ์ ศิรินิล รองหัวหน้าพรรค ยืนให้คำปรึกษา เนื่องจากคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) เคยแจ้งเตือนพรรคการเมืองว่า ห้ามชี้นำเรื่องการแก้ไขรัฐธรรมนูญ
จากนั้นนายยศชนัน กล่าวกับทีม iLaw โดยมีการสงวนท่าที เนื่องจากเกรงว่าหากทำเท่ากัน แต่พรรคเพื่อไทยอาจโดนหนักกว่า ซึ่งส่วนตัว เห็นชอบอยู่แล้วในเรื่องนี้ ซึ่งรัฐธรรมนูญฉบับนี้ได้มาในช่วงรัฐประหาร
เรื่องรัฐธรรมนูญ จะเกี่ยวกับเรื่องของความเชื่อมั่นที่คนต่างประเทศจะเข้ามาลงทุน ซึ่งต้องดูว่า กฎระเบียบของเรามาถูกครรลองหรือไม่ ดังนั้นจึงมีความจำเป็นต้องปรับตรงนี้
นายยศชนัน กล่าวต่อว่า ส่วนพรรคเพื่อไทยขอรอฟังเสียงของประชาชนว่า จะเห็นชอบด้วยหรือไม่ ซึ่งหากประชาชนอยากให้เปลี่ยน เราก็จะเปลี่ยน แต่มีข้อแม้ว่าต้องไม่แก้ไขในหมวด 1 และหมวด 2
นายยศชนัน กล่าวอีกว่า แต่หากมีความจำเป็นที่จะแก้ไขเป็นรายมาตรา ขอแบ่งออกเป็น 3 เรื่อง ได้แก่ การบริหารราชการแผ่นดิน กระบวนการยุติธรรม และความเหลื่อมล้ำ เช่น เรื่องของการศึกษา และสุขภาพ ซึ่งทั้ง 3 เรื่องดังกล่าวเป็นเรื่องสำคัญที่จะต้องดูแลเป็นพิเศษ
จากนั้นเจ้าหน้าที่ iLaw ขอให้นายยศชนัน กากบาทลงแผ่นป้ายเป็นตัวอย่าง แต่นายยศชนัน ขอไม่กากบาท เนื่องจากมีความไม่สบายใจในเรื่องนี้ในประเด็นทางการเมือง โดยเฉพาะพรรคเพื่อไทย ซึ่งเจ้าหน้าที่ iLaw เข้าใจ เนื่องจากเรื่องดังกล่าวเกิดจากความไม่ชัดเจนของ กกต. ที่มีความสับสน ซึ่งเจ้าหน้าที่ iLaw กล่าวว่า มาตรา 17 ประชาชน กลุ่มองค์กร พรรคการเมือง รณรงค์ทำประชามติได้