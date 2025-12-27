สมัครสส.บุรีรัมย์ 10 เขต คึกคัก มีทั้งอดีตรมต. อดีตสส. ไชยชนก นำทีมภูมิใจไทย 10 เขตลงสมัคร ‘ศิริกัญญา’ ส่งทุกเขต ขอปักธงส้มบุรีรัมย์ ปัญหาชายแดนย้ำจุดยืนปกป้องอธิปไตย
วันที่ 27 ธ.ค.68 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า การเปิดรับสมัครผู้สมัครรับเลือกตั้ง ส.ส.แบบแบ่งเขตเลือกตั้งวันแรกของจ.บุรีรัมย์ ซึ่งมีทั้งหมด 10 เขตเลือกตั้ง ที่หอประชุมจังหวัดบุรีรัมย์ ด้านหลังศาลากลางจังหวัดบุรีรัมย์ ต.เสม็ด อ.เมือง จ.บุรีรัมย์
บรรยากาศเป็นไปอย่างคึกคักตั้งแต่เช้า มีผู้สมัคร สส.จากพรรคต่างๆ ทั้งอดีตรัฐมนตรี อดีต สส. อดีตผู้สมัคร ส.ส.หน้าเก่า และผู้สมัครหน้าใหม่ ต่างมารอยื่นใบสมัครตั้งแต่ก่อนเวลาเปิดรับสมัคร 08.30 น. จนทุกเขตเลือกตั้งต้องจับสลากเรียงลำดับ เพื่อให้ผู้สมัครที่มาก่อนเวลาจับสลากเรียงลำดับหมายเลขการรับสมัคร
ทั้ง 10 เขต มีผู้สมัครเดินทางมาสมัครเขตละมากกว่า 2 คนขึ้นไป ทำให้หอประชุมจังหวัดบุรีรัมย์ สถานที่รับสมัครที่กว้างขวางแน่นขนัดไปด้วยผู้สมัคร สส.
นอกจากนี้แล้ว ยังมีผู้สนับสนุน หัวคะแนน และประชาชน ต่างมาถือป้ายให้กำลังใจผู้สมัคร ส.ส.ของแต่ละพรรคการเมืองอย่างคึกคัก บริเวณด้านหน้าสถานที่รับสมัครอีกด้วย
ขณะที่ นายไชยชนก ชิดชอบ เลขาธิการพรรคภูมิใจไทย(ภท.) พร้อมด้วยทีมผู้สมัครพรรค ทั้ง 10 เขต มีทั้งอดีตรัฐมนตรี อดีต สส. อดีตผู้สมัคร สส.หน้าเก่า และผู้สมัครหน้าใหม่ มาถึงสถานที่รับสมัคร และมีกองเชียร์จำนวนมากมาให้กำลังใจ
พรรคเพื่อไทย(พท.) มาสมัครพร้อมกันทั้ง 10 เขตเลือกตั้ง บางคนเป็นอดีต สส.บุรีรัมย์ โดยมีกองเชียร์มาให้กำลังใจ เช่นเดียวกับพรรคกล้าธรรม (กธ.) สมัครครบทั้ง 10 เขต
พรรคประชาชน (ปชน.) นำโดย น.ส.ศิริกัญญา ตันสกุล รองหัวหน้าพรรคประชาชน แคนดิเดตนายกฯ ลำดับที่ 2 เดินทางมาพร้อมผู้สมัคร สส.บุรีรัมย์ พรรคประชาชน ทั้ง 10 เขต บางคนเป็นอดีตผู้สมัครสส.บุรีรัมย์ ข้าราชการบำนาญ (นายอำเภอ) โดยมีกองเชียร์มาให้กำลังใจ
น.ส.ศิริกัญญา กล่าวว่า ภารกิจในรอบนี้ ก็คือ พยายามที่จะทำให้คน ที่แบ่งใจมาให้เราแล้ว ครึ่งหนึ่งครึ่งใจ มาเลือกเราทั้งสองใบ ซึ่งเราก็ได้เตรียมความพร้อมกันมาโดยตลอด ถึงแม้ว่าการเลือกตั้งครั้งนี้ จะฉุกละหุก เพราะเกิดจากการยุบสภา แต่ว่ากระบวนการคัดสรรผู้สมัครก็ได้ดำเนินการมาล่วงหน้าไว้ ก่อนหน้านี้แล้ว ซึ่งในรอบนี้ก็อยากปักธงส้ม ในบุรีรัมย์ ใช้ได้
ส่วนพื้นที่เลือกตั้งอยู่ติดชายแดน มองว่า สำหรับปัญหาชายแดนเราก็ยืนยันมาตลอด และย้ำจุดยืนเดิม ที่จะปกป้องอธิปไตยและรักษาชีวิตทหาร พาพี่น้องชายแดนกลับบ้านและทำให้ชายแดนปลอดภัย ตรงนี้เราก็จะเดินหน้าทำงานในเรื่องนี้ต่อ โดยเฉพาะชาวบ้านต้องอพยพมาอยู่ในที่ปลอดภัย
ตอนนี้ก็ผ่านมา 2 สัปดาห์แล้ว แต่เงินเยียวยาต่างๆ ก็ยังไม่ได้ หรือได้ไม่ครบถ้วน รวมถึงอาสาสมัครที่ดูแลหมู่บ้าน หรือ ชรบ. ตอนนี้ก็ทำงานหนักกว่าปกติมาก ควรได้รับเบี้ยเลี้ยงที่เหมาะสมด้วย ก็เป็นสิ่งที่เราก็จะขับเคลื่อนต่อไป
“ส่วนตัวเลขในใจ เราหวังว่าต้องได้ทั้ง 10 เขต คงทำงานอย่างหนักเต็มที่ แล้วให้ประชาชนตัดสินในวันที่ 8 ก.พ.2569” น.ส.ศิริกัญญา กล่าว