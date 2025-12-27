อนุทิน ห้อยเหรียญพระนเรศวร บุกกรุงเก่าขึ้นสแตนด์เชียร์จับเบอร์ผู้สมัคร สส.อยุธยา หวังปักธงยกจังหวัด ฮอตหนักแฟนคลับรุมดึงจนเซ ไหว้ศาลหลักเมืองขอไทยมีแต่ชัยชนะ ส่วนเลือกตั้งต้องใช้นโยบาย พึ่งเทวดาไม่ได้
เมื่อเวลา 08.35 น. วันที่ 27 ธ.ค.2568 ที่สนามกีฬาจังหวัดพระนครศรีอยุธยา นายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรี และรมว.มหาดไทย ในฐานะหัวหน้าพรรคภูมิใจไทย พร้อมด้วย น.ส.ธนนนท์ นิรามิษ ภรรยา เดินทางมาให้กำลังใจผู้สมัคร สส.พรรคภูมิใจไทยในการจับเบอร์ ทั้ง 5 เขต
ประกอบด้วย เขต 1 นายทรงพล สุขสมบูรณ์ , เขต 2 นายนพ ชีวานันท์ , เขต 3 นางสาวพิมพฤดา ตันจรารักษ์ ,เขต 4 นายคงกฤช รามศักดิ์ และเขต 5 นายประดิษฐ์ สังขจาย โดยมีนายสุรศักดิ์ พันธ์เจริญวรกุล รองหัวหน้าพรรค นางสมทรง พันธ์เจริญวรกุล นายกอบจ.พระนครศรีอยุธยา และนายเกื้อกูล ด่านชัยวิจิตร อดีตรองหัวหน้าพรรคภูมิใจไทย และอดีตสส.พระนครศรีอยุธยา รอต้อนรับ
ทันทีที่นายอนุทิน มาถึงได้ขึ้นไปนั่งบนสแตนด์ฝั่งกองเชียร์พรรคภูมิใจไทยที่มากันอย่างหนาแน่น เพื่อร่วมลุ้นการจับเบอร์ผู้สมัคร สส.พรรคภูมิใจไทย โดยนายอนุทิน ได้ปรบมือให้กำลังใจผู้สมัคร และชูมือทำสัญลักษณ์หมายเลขของผู้สมัครพรรคภูมิใจไทยที่จับได้แต่ละคน
หลังจับเบอร์เสร็จสิ้น นายอนุทิน ได้เดินลงมา เป่ากระหม่อมให้พร น.ส.พิมพฤดา ผู้สมัครเขต 3 พรรคภูมิใจไทย พร้อมเดินทักทายกองเชียร์พรรคภูมิใจไทยที่รอมอบดอกกุหลาบ และดอกดาวเรืองให้กำลังใจ ทั้งนี้ ระหว่างที่นายอนุทินจับมือทักทายกองเชียร์ ปรากฏว่าหลายคนอยากจับมือนายอนุทิน โดยดึงมือนายอนุทินจนเซ
โดยประชาชนได้บอกว่ารอคนละครึ่งพลัสอยู่ ซึ่งนายอนุทิน ยิ้มพร้อมยกนิ้วโป้งให้ และทำสัญลักษณ์พูดแล้วทำพลัส ขณะเดียวกัน ประชาชนได้บอกนายกสู้ๆ โดยนายอนุทิน ได้ยกมือโชว์พร้อมชี้ไปที่กำไรเงินหลวงพ่อรวย วัดตะโก อำเภอภาชี จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ผู้สื่อข่าวรายงานว่า จังหวัดพระนครศรีอยุธยาเป็นพื้นที่เป้าหมายของพรรคภูมิใจไทย ที่จะกวาดสส.ยกจังหวัดในการเลือกตั้งครั้งนี้ เพราะการเลือกตั้งครั้งที่ผ่านมาเมื่อปี 2566 พรรคภูมิใจไทยได้สส.พระนครศรีอยุธยา จำนวน 3 เขต จากทั้งหมด 5 เขต
จากนั้น เวลา 09.55 น. นายอนุทิน นำผู้สมัคร สส.พระนครศรีอยุธยาทั้ง 5 เขต สักการะศาลหลักเมือง เพื่อเอาฤกษ์เอาชัย และถือเป็นการประเดิมหาเสียงเลือกตั้งเป็นจังหวัดแรก
โดยระหว่างรอสักการะศาลหลักเมือง นายอัณณพ อารีย์วงศ์สกุล ผู้สมัครสส.พระนครศรีอยุธยา เขต 1 พรรคเพื่อไทย ที่มาสักการะศาลหลักเมืองเช่นกัน ได้พบกับนายอนุทิน และได้สวัสดีทักทายกัน ซึ่งนายอนุทิน สอบถามว่าได้เบอร์อะไร นายอัณณพ ตอบว่าได้เบอร์ 1 จากนั้น นายอนุทิน อวยพรว่าขอให้โชคดี รวมถึงผู้สมัครของพรรคกล้าธรรม ก็ได้มาทักทายนายอนุทินด้วย
ขณะที่ แม่ค้าที่ขายของบริเวณศาลหลักเมือง ได้เดินมาทักทายนายอนุทิน ชมว่านายกฯตัวจริงหล่อ ก่อนจะขอให้สานต่อนโยบายคนละครึ่งและถ้าเป็นไปได้ขอเงินหมื่นด้วย
ทั้งนี้ ผู้สื่อข่าวได้ขอดูแหวนนพเก้าที่นายอนุทินสวม ก่อนถามว่าวันนี้ใส่ของขลังอะไรมา นายอนุทิน จึงโชว์เหรียญสมเด็จพระนเรศวรมหาราชที่ห้อยไว้ด้านในเสื้อกั๊ก ผู้สื่อข่าวถามว่าถือเคล็ดอะไรหรือไม่ นายอนุทิน หัวเราะก่อนตอบว่า ให้ดูประวัติศาสตร์เอา
ต่อมา นายอนุทิน ได้คล้องพวงมาลัยให้ผู้สมัคร สส.อยุธยา พรรคภูมิใจไทย ทั้ง 5 เขต พร้อมถ่ายภาพร่วมกันที่หน้าศาลหลักเมือง และทำท่าภูมิใจไทยพลัส ก่อนนำผู้สมัครสักการะศาลหลักเมือง เพื่อเอาฤกษ์เอาชัย และเพื่อความเป็นสิริมงคล
จากนั้น เวลา 10.15 น. นายอนุทิน ให้สัมภาษณ์ถึงความมั่นใจในสนามเลือกตั้งพระนครศรีอยุธยา ว่าขึ้นอยู่กับประชาชน แต่ที่ผ่านมา สส.พรรคภูมิใจไทยในพื้นที่อยุธยา ได้ทำหน้าที่รับใช้พี่น้องชาวอยุธยาอย่างเต็มที่ และได้ให้นายสุรศักดิ์ 1 เป็นรัฐมนตรีในรัฐบาลของตน ซึ่งนายสุรศักดิ์ถือว่าเป็นหัวหน้าทีม นำผู้สมัครของพรรคทั้ง 5 คน มานำเสนอให้พี่น้องชาวอยุธยาได้พิจารณา
ส่วนหวังว่าจะได้สส.พระนครศรีอยุธยา ครบทั้ง 5 เขตเลยหรือไม่ นายอนุทิน กล่าวด้วยว่า เราตั้งความหวังไว้ทุกคน แต่เราก็ต้องเคารพการตัดสินใจของประชาชน และนอกจากคาดหวังเราต้องทำประโยชน์นำนโยบายที่เป็นที่เชื่อมั่นว่าเราจะทำได้ ถ้าเขามั่นใจว่าเราทำได้แน่ๆ ก็คงจะเลือกเรา
เมื่อถามว่าครั้งนี้พรรคภูมิใจไทยคาดหวังว่าจะได้รับใช้ประชาชนในพื้นที่ภาคกลางทั้งหมดหรือไม่ นายอนุทิน กล่าวว่า เราเสนอตัวทำผลงานให้ประชาชนด้วยความตั้งใจ ตอนเลือกตั้งเรากำหนดอะไรเองไม่ได้นอกจากนำเสนอนโยบาย และทำให้ได้ เช่น โครงการคนละครึ่งพลัสคิดว่าเป็นที่พึงพอใจ และเป็นที่เชื่อมั่นของประชาชนว่ารัฐบาลพรรคภูมิใจไทยทำได้
เราได้พิสูจน์ให้เห็นมาแล้วว่าเราได้ยกระดับในทุกๆ เฟส ถ้าไม่ยุบสภา ป่านนี้คงจะได้คนละครึ่งพลัสเฟส 2 เรียบร้อยแล้ว ก็ขอโอกาสให้พรรคภูมิใจไทยได้กลับมาบริหารบ้านเมืองอีก เราจะทำคนละครึ่งเฟส 2 ต่อ ซึ่งไม่ได้เป็นนโยบายที่เป็นประชานิยม แต่เป็นนโยบายที่ประชาชนมีส่วนร่วมขับเคลื่อนเศรษฐกิจ เป็นสิ่งที่เป็นประโยชน์ และวินวินกับทุกฝ่าย
นายอนุทิน ยังเผยว่า การขอพรที่ศาลหลักเมืองวันนี้ ขอพรให้ประเทศไทยมีชัยชนะในทุกๆสิ่ง ประชาชนพ้นความทุกข์ มีความสุขสบาย และความมั่นคง ส่วนการขอพรเรื่องการเลือกตั้ง ขึ้นอยู่กับตัวเราเอง ขอพรให้เราสุขภาพแข็งแรงอย่าย่อท้อต่อการทำงาน เรื่องการชนะเลือกตั้งอยู่ที่ตัวเราขอเทวดาไม่ได้