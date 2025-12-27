ภูเก็ต สมัครวันแรกคึก จับตาสู้กันเดือดแน่ พรรคใหญ่ส่งผู้สมัครครบ ทั้ง 3 เขต

บรรยากาศวันแรก ภูเก็ตเปิดรับสมัคร สส. คึกคัก กองเชียร์แน่นศาลากลาง พรรคใหญ่มาครบทั้งภูมิใจไทย-เพื่อไทย-ปชน.-ปชป. จับตา 3 เขตชิงชัยเดือด
วัวันที่ 27 ธ.ค.2568 ที่อาคารหอประชุมจังหวัดภูเก็ต (หลังใหม่) ศาลากลางจังหวัดภูเก็ต บรรยากาศการเปิดรับสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (สส.) แบบแบ่งเขตเลือกตั้งของ จ.ภูเก็ต วันแรก เป็นไปอย่างคึกคัก ตั้งแต่ช่วงเช้า มีว่าที่ผู้สมัครจากหลายพรรค พร้อมทีมงานและกองเชียร์ มาปักหลักรอการลงทะเบียน เพื่อรักษาสิทธิ์จับสลากหมายเลขผู้สมัคร
ทันทีที่ถึงเวลา 08.30 น. เจ้าหน้าที่คณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) ประจำจังหวัดภูเก็ต ได้เริ่มกระบวนการรับสมัครอย่างเป็นทางการ โดยปีนี้ภูเก็ต มีเขตเลือกตั้งทั้งหมด 3 เขต รวม สส. 3 ที่นั่ง บรรยากาศภายในและโดยรอบสถานที่ เต็มไปด้วยสีสันจากกองเชียร์ที่นำดอกไม้ ป้ายไฟ และส่งเสียงเชียร์หมายเลขผู้สมัครที่ตนชื่นชอบอย่างต่อเนื่อง สะท้อนความคึกคักของสนามเลือกตั้งในพื้นที่
สำหรับ รายชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้ง สส. ภูเก็ต (อย่างไม่เป็นทางการ) ณ วันที่ 27 ธ.ค. (ช่วงเช้า)
เขตเลือกตั้งที่ 1
• นายสรนันท์ เสน่ห์ พรรคเพื่อไทย หมายเลข 1
• นายศุภชัย ศรีสวัสดิ์ พรรคเศรษฐกิจ หมายเลข 2
• ว่าที่ร้อยตรีสมชาติ เตชถาวรเจริญ พรรคประชาชน หมายเลข 3
• นางสาวพลอยทะเล ลักษมีแสงจันทร์ พรรคภูมิใจไทย หมายเลข 4
• นายทิวัตถ์ สีดอกบวบ พรรคกล้าธรรม หมายเลข 5
• นายบุญศุภภะ ตัณฑัยย์ พรรคประชาธิปัตย์ หมายเลข 6
เขตเลือกตั้งที่ 2
• นายชลสิทธิ แก้วยะรัตน์ พรรคกล้าธรรม หมายเลข 1
• นายอินทร์ เพชรหิน พรรคเศรษฐกิจ หมายเลข 2
• นายษณกร กี่สิ้น พรรคภูมิใจไทย หมายเลข 3
• นางณัฐพร ผาณิตพิเชฐวงศ์ พรรคเพื่อไทย หมายเลข 4
• นายสมชาติ สมนาม พรรคประชาธิปัตย์ หมายเลข 5
• นายเฉลิมพงศ์ แสงดี พรรคประชาชน หมายเลข 6
เขตเลือกตั้งที่ 3
• นายศักดิ์ชาย เชาวน์ไวย พรรคเพื่อไทย หมายเลข 1
• นายฐิติกันต์ ฐิติพฤฒิกุล พรรคประชาชน หมายเลข 2
• นางสาวอรทัย เกิดทรัพย์ พรรคกล้าธรรม หมายเลข 3
• นายวิวัฒน์ จินดาพล พรรคภูมิใจไทย หมายเลข 4
• นางสาวสิริเกศ ฉั่วสกุล พรรคประชาธิปัตย์ หมายเลข 5
• ด.ต.เดชาวัตร อุ่นสอน พรรคเศรษฐกิจ หมายเลข 6
• นายเกษม กาหรีมการ ไทยภักดี หมายเลข 7
สำหรับประชาชนที่ไม่สะดวกไปใช้สิทธิในวันเลือกตั้ง สามารถลงทะเบียนขอใช้สิทธิเลือกตั้งล่วงหน้าได้ตั้งแต่วันนี้ ถึงวันที่ 5 มกราคม 2569 ผ่านแอปพลิเคชัน Smart Vote หรือทางเว็บไซต์ของสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง เพื่อไปใช้สิทธิในวันอาทิตย์ที่ 1 กุมภาพันธ์ 2569 ณ สถานที่ที่กำหนด
ขณะที่การเปิดรับสมัคร ส.ส. แบบแบ่งเขตเลือกตั้งของจังหวัดภูเก็ต จะดำเนินไปจนถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2568 ระหว่างเวลา 08.30 – 16.30 น. ณ หอประชุมจังหวัดภูเก็ต
ทั้งนี้ การเลือกตั้งทั่วไปจะมีขึ้นในวันอาทิตย์ที่ 8 กุมภาพันธ์ 2569 ซึ่งถือเป็นการเลือกตั้งที่มีความสำคัญ เนื่องจากเป็นการเลือกตั้งแบบ “บัตร 3 ใบ” ในวันเดียวกัน ได้แก่
• บัตรเลือกตั้ง สส.เขตเลือกตั้ง
• บัตรเลือกตั้ง สส.บัญชีรายชื่อ
• บัตรออกเสียงประชามติ เกี่ยวกับการจัดทำรัฐธรรมนูญฉบับใหม่