เสี่ยแฮงค์ อนุชา นาคาศัย สวมเสื้อเพื่อไทย ชิงชัยสส.ชัยนาท เขต 1 จับได้หมายเลข 3 บรรยากาศคึกคัก แฟนคลับมาร่วมเชียร์คับคั่ง

เมื่อเวลา 08.00 น. วันที่ 27 ธ.ค.2568 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า นายอนุชา นาคาศัย ผู้สมัครสส.ชัยนาท พรรคเพื่อไทย ได้เดินทางไปยังห้องประชุมกาญจนาภิเษก โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม อำเภอเมือง จังหวัดชัยนาท เพื่อสมัครเป็นผู้สมัครสส.ชัยนาท เขต 1 ในนามพรรคเพื่อไทย

เมื่อถึงเวลาจับฉลากลำดับในการยื่นใบสมัคร ปรากฏว่า นายอนุชา นาคาศัย จับได้หมายเลข 3

บรรยากาศในการสมัครเป็นไปด้วยความเรียบร้อย มีความคึกคัก ลุ้นผลการจับสลาก กองเชียร์ของแต่ละพรรคได้นำป้ายรูปของผู้สมัคร และรถแห่มาให้กำลังใจ ส่งเสียงเชียร์ให้ผู้สมัครกันอย่างคับคั่ง
ทั้งนี้ นายภูมิวัชร์ อุดมทรัพย์ ผู้ว่าฯ ชัยนาท ได้มาร่วมตรวจตราดูความเรียบร้อยและมาเป็นสักขีพยานในการรับสมัคร สส. แบบแบ่งเขต อีกด้วย

โดยทางกกต.ชัยนาท จะเปิดรับสมัคร สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร แบบแบ่งเขตเลือกตั้ง จังหวัดชัยนาท ณ ห้องประชุมกาญจนาภิเษก โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม อำเภอเมือง จังหวัดชัยนาทระหว่างวันที่ 27 – 31 ธันวาคม 2568 รวมจำนวน 5 วัน ตั้งแต่เวลา 08.30 – 16.30 น.

ติดตามข่าวสด

Khaosod - ข่าวสด

ข่าวเด่นประจำวัน

1

เปิดช่องทางชมสด VNL 2026 ทีมชาติไทย พบ ทีมชาติตุรกี สถิติพบกัน 5 นัดหลังแพ้รวด 
2

ร้านทำทองนะโมบ้านช่างทอง โพสต์ผลคำพิพากษา ถูกฟ้อง 100 ล้าน
3

มาแล้ว เลขเด็ดปฏิทินจีน 16 ก.ค.2569 ซูมเลขปฏิทินครอบครัวข่าว 3 เลขเน้นๆ 2 ตัว 3 ตัว
4

หมอช้าง เผยดวงเดือนก.ค. ราศีมาแรงเรื่องโชคลาภ ราศีมีข่าวดีจับเงินก้อนใหญ่ ราศีระวังเรื่องงาน
5

2 หนุ่มต่างชาติ ก้มกราบพนักงาน ตอบแทนความอร่อย กำลังจะกลับประเทศ หลังฝากท้องประจำ
6

เนเน่ ฟีเวอร์ คนแห่ดูแน่นตลาด หลังเพิ่งสร้างชื่อบนเวที AGT กลับมาเล่นเปิดหมวกที่ภูเก็ต
7

ระทึก! พายุฝนถล่ม เสียงไม้ลั่น เรือนร้านอาหารพังถล่ม ทับลูกค้าบาดเจ็บหลายราย
8

เป๊ก สัณณ์ชัย โพสต์เดียวสะดุ้ง แฟนๆบอกถูกใจรอสิ่งนี้เลย วัน อยู่บำรุง ก็มาเมนต์
9

เลขเด็ดต้นมะเดื่อโค่นทับ สะพานพญานาค เกาะคำชะโนด ส่องเลขธูป
10

หวย AI ส่องเลขเด็ด 16 กรกฎาคม 2569 คำนวณสถิติหวยย้อนหลัง-เลขเด็ด 1/7/69