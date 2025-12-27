เสี่ยแฮงค์ อนุชา นาคาศัย สวมเสื้อเพื่อไทย ชิงชัยสส.ชัยนาท เขต 1 จับได้หมายเลข 3 บรรยากาศคึกคัก แฟนคลับมาร่วมเชียร์คับคั่ง
เมื่อเวลา 08.00 น. วันที่ 27 ธ.ค.2568 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า นายอนุชา นาคาศัย ผู้สมัครสส.ชัยนาท พรรคเพื่อไทย ได้เดินทางไปยังห้องประชุมกาญจนาภิเษก โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม อำเภอเมือง จังหวัดชัยนาท เพื่อสมัครเป็นผู้สมัครสส.ชัยนาท เขต 1 ในนามพรรคเพื่อไทย
เมื่อถึงเวลาจับฉลากลำดับในการยื่นใบสมัคร ปรากฏว่า นายอนุชา นาคาศัย จับได้หมายเลข 3
บรรยากาศในการสมัครเป็นไปด้วยความเรียบร้อย มีความคึกคัก ลุ้นผลการจับสลาก กองเชียร์ของแต่ละพรรคได้นำป้ายรูปของผู้สมัคร และรถแห่มาให้กำลังใจ ส่งเสียงเชียร์ให้ผู้สมัครกันอย่างคับคั่ง
ทั้งนี้ นายภูมิวัชร์ อุดมทรัพย์ ผู้ว่าฯ ชัยนาท ได้มาร่วมตรวจตราดูความเรียบร้อยและมาเป็นสักขีพยานในการรับสมัคร สส. แบบแบ่งเขต อีกด้วย
โดยทางกกต.ชัยนาท จะเปิดรับสมัคร สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร แบบแบ่งเขตเลือกตั้ง จังหวัดชัยนาท ณ ห้องประชุมกาญจนาภิเษก โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม อำเภอเมือง จังหวัดชัยนาทระหว่างวันที่ 27 – 31 ธันวาคม 2568 รวมจำนวน 5 วัน ตั้งแต่เวลา 08.30 – 16.30 น.