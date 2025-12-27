จุลพันธ์ ประกาศทวงแชมป์ สส.เชียงใหม่ ตั้งเป้ากวาดยกจังหวัด ชูจุดแข็งผู้สมัคร สส.เพื่อไทย ลงพื้นที่ทำงานหนัก รับฟังเสียงพี่น้องประชาชน
เมื่อเวลา 05.15 น. วันที่ 27 ธ.ค. 2568 ที่จ.เชียงใหม่ นายจุลพันธ์ อมรวิวัฒน์ หัวหน้าพรรคเพื่อไทย และแคนดิเดตนายกรัฐมนตรี นายพิชัย เลิศพงษ์อดิศร นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ นำผู้สมัคร สส.เชียงใหม่ พรรคเพื่อไทย สักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองของ จ.เชียงใหม่ ที่ พระธาตุดอยสุเทพ และอนุสาวรีย์ครูบาศรีวิชัย
โดยมีผู้สมัคร สส.เชียงใหม่ พรรคเพื่อไทย ดังนี้ เขต 1 นพ.ธีรพัฒน์ ต้นพิริยะกุล เขต 2 นพ.เพทาย เตโซฬาร เขต 3 นายจักรพล ตั้งสุทธิธรรม เขต 4 นายภานุ เจริญสุข เขต 5 น.ส.อัจฉรารัตน์ ฉันทะเสน เขต 6 นายบรรจงศักดิ์ วงศ์รัตนวรรณ เขต 7 นายนิธิกร วุฒินันชัย เขต 8 นายณัฏฐ์พัฒน์ รัฐผไท เขต 9 นายยงยุทธ์ ยาวิชัย และเขต 10 น.ส.ศรีโสภา โกฎคำลือ
นายจุลพันธ์ ได้ประกาศความพร้อมเลือกตั้ง และขอชิงพื้นที่คืนแบบชนะ สส.ยกจังหวัดทั้ง 10 คน และได้ตีฆ้องใหญ่ 3 ครั้ง เอาฤกษ์เอาชัย บริเวณอนุสาวรีย์ครูบาศรีวิชัย
ต่อมาเวลา 07.00 น. นายจุลพันธ์ ได้นำผู้สมัคร สส.ทั้ง 10 คน เดินทางไปที่สนามกีฬาสมโภชเชียงใหม่ 700 ปี ซึ่งเป็นที่รับสมัคร สส.แบบแบ่งเขต จ.เชียงใหม่ โดยบรรยากาศเต็มไปด้วยความคึกคัก มีกองเชียร์คอยให้กำลังใจ
นายจุลพันธ์ เปิดเผยว่า รู้สึกตื่นเต้น แม้ตนจะไม่ได้สมัคร สส.เชียงใหม่แล้ว โดยเชียงใหม่เป็นบ้านเกิดของพรรคไทยรักไทย จนถึงพรรคเพื่อไทย เรามีอดีตนายกฯ มาจากเชียงใหม่หลายคน ตั้งแต่นายทักษิณ ชินวัตร นายสมชาย วงศ์สวัสดิ์ น.ส.ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร และ น.ส.แพทองธาร ชินวัตร
รวมถึงรอบนี้ พรรคเพื่อไทยมีแคนดิเดตนายกฯ จากเชียงใหม่ 2 คน คือ ตนและนายยศชนัน วงศ์สวัสดิ์ เราจึงมีความผูกพันกับเชียงใหม่เป็นพิเศษ
นายจุลพันธ์กล่าวว่า วันนี้เรายกทัพมาพร้อมกับ นายก อบจ.เชียงใหม่ และผู้สมัครทั้ง 10 เขต เดินหน้าเข้าสู่เลือกตั้ง พร้อมนโยบายที่จะไปแก้ปัญหาให้กับประชาชน เราจะทำงานอย่างหนักในฐานะตัวแทนประชาชน
ซึ่งเป็นจุดแข็งของพรรคเพื่อไทย ผู้สมัคร และ สส.ของเราเข้าถึงประชาชน รับฟังประชาชนอย่างใกล้ชิด เรามีความมุ่งมั่นว่า การเลือกตั้งครั้งนี้จะต้องได้ สส.ยกจังหวัด ต้องชิงพื้นที่เชียงใหม่กลับคืนมาให้พรรคเพื่อไทย
นายจุลพันธ์กล่าวว่า การเลือกตั้งรอบที่แล้วเป็นเรื่องของกระแสที่เราผิดพลาดไปในช่วงท้าย ครั้งนี้เราเห็นถึงบทเรียน พรรคเราเป็นสถาบันทางการเมืองที่อยู่มานาน เราผ่านประสบการณ์ที่ภาคภูมิใจและน่าเจ็บปวด อย่างการรัฐประหาร การยุบพรรค การโดนถอดถอนนายกฯ
”วันนี้เราเข้าสู่การเลือกตั้ง เรานำนโยบายที่ตอบสนองประชาชนมา เราจะสู้สุดใจให้สุดทาง จนวันสุดท้ายของการเลือกตั้ง เรามีความเชื่อมั่นและไม่ประมาท เราเดินเข้าหาประชาชนอย่างเต็มที่ ผู้สมัครถวายหัวให้กับประชาชน และเราจะได้รับชัยชนะในการเลือกตั้ง“ นายจุลพันธ์กล่าว
สำหรับเบอร์ของผู้สมัคร สส.เชียงใหม่ พรรคเพื่อไทย มีดังนี้
เขต 1 นพ.ธีรพัฒน์ ต้นพิริยะกุล (หมอโจ้) เบอร์ 6
เขต 2 นพ.เพทาย เตโซฬาร (หมอตง) เบอร์ 1
เขต 3 นายจักรพล ตั้งสุทธิธรรม (ท๊อป) เบอร์ 8
เขต 4 นายภานุ เจริญสุข (โน๊ต) เบอร์ 4
เขต 5 น.ส.อัจฉรารัตน์ ฉันทะเสน (ไปร์ท) เบอร์ 1
เขต 6 นายบรรจงศักดิ์ วงศ์รัตนวรรณ (หนุ่ย) เบอร์ 8
เขต 7 นายนิธิกร วุฒินันชัย (เอก) เบอร์ 7
เขต 8 นายณัฏฐ์พัฒน์ รัฐผไท (ณัฐ) เบอร์ 3
เขต 9 นายยงยุทธ์ ยาวิชัย (นุ) เบอร์ 2
เขต 10 น.ส.ศรีโสภา โกฎคำลือ (ออม) เบอร์ 1