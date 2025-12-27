อนุทิน เยือนถิ่นสุพรรณบุรี บอกทำตามข้อสั่งการ ‘บรรหาร’ เมื่อ 20 ปีก่อน ให้กำลังใจ ผู้สมัครสส. วราวุธ ลั่นไม่ประมาท ทำเต็มที่
เมื่อเวลา 12.00 น. วันที่ 27 ธ.ค.2568 ที่อนุสาวรีย์นายบรรหาร ศิลปอาชา อ.เมือง จ.สุพรรณบุรี นายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรี และรมว.มหาดไทย ในฐานะหัวหน้าพรรคภูมิใจไทย ลงพื้นที่ จ.สุพรรณบุรี ต่อเนื่องจากการไปให้กำลังใจผู้สมัครสส.ที่จ.พระนครศรีอยุธยา
เริ่มด้วยการ ไหว้อนุสาวรีย์นายบรรหาร ศิลปอาชา นายกรัฐมนตรีคนที่ 21 และอดีตหัวหน้าพรรคชาติไทยโดยมี นายวราวุธ ศิลปอาชา ว่าที่ผู้สมัครสส.บัญชีรายชื่อ พรรคภูมิใจไทย และผู้สมัคร สส.ทั้ง 5 เขต ของจ.สุพรรณบุรี พรรคภูมิใจไทย ได้แก่ นายสรชัด สุจิตต์ นายณัฐวุฒิ ประเสริฐสุวรรณ นายนพดล มาตรศรี นายเสมอกัน เที่ยงธรรม และนายประภัตร โพธสุธน ร่วมต้อนรับ
ผู้สื่อข่าวถามว่าวันนี้มาขอขมานายบรรหาร ที่นําลูกชายของเขาไปทําการเมืองกับพรรคภูมิใจไทยอย่างไร นายอนุทิน กล่าวว่า คุยกันไว้เป็นสิบปีแล้ว วันนี้มากราบท่าน และบอกว่าทําตามสิ่งที่ท่านสั่งการเอาไว้ 20 ปีก่อน
เมื่อถามว่า พื้นที่สุพรรณบุรีมั่นใจทุกเขตหรือไม่ นายวราวุธ กล่าวว่า ไม่ประมาท ต้องทำให้เต็มที่ ขณะที่นายอนุทิน กล่าวเสริมว่า มั่นใจว่าขยัน