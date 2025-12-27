สมัคร สส.นครพนม วันแรกคึกคัก 7 พรรคใหญ่ขนกองเชียร์กันมาแน่น “สหายแสง” คล้องพวงมาลัยโผกอดลูกสาว หวังทวงเก้าอี้ สส.เขต 1
วันที่ 27 ธ.ค.2568 ที่ศาลากลาง จ.นครพนม บรรยากาศการรับสมัครสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (สส.) จ.นครพนม ทั้ง 4 เขตเลือกตั้ง บรรยากาศเป็นไปอย่างคึกคัก มีบรรดากองเชียร์ผู้สมัครแห่กันมาล้นหลาม แน่นขนัด โดยเฉพาะกองเชียร์พรรคใหญ่คือ พรรคเพื่อไทย และพรรคภูมิใจไทย
ปรากฏว่ามีผู้สมัครจาก 7 พรรคการเมือง อาทิ พรรคภูมิใจไทย พรรคเพื่อไทย พรรคประชาชน พรรครวมไทยสร้างชาติ พรรคประชาธิปัตย์ พรรคกล้าธรรม พรรคเศรษฐกิจ มานั่งรอจับสลากหมายเลขพร้อมหน้ากัน ท่ามกลางกองเชียร์และผู้ช่วยผู้สมัคร สส. คอยลุ้นหมายเลขในดวงใจกันอย่างสนุก และเสียงเฮลั่นกลางสถานที่รับสมัคร หลังจับเบอร์พร้อมกันในภาชนะที่เตรียมไว้ปรากฏว่า
เขตเลือกตั้งที่ 1
หมายเลข 1 น.ส.ศุภพานี โพธิ์สุ พรรคภูมิใจไทย
หมายเลข 2 นายอธิราช น้อยนาง พรรคกล้าธรรม
หมายเลข 3 นายภูมิพัฒน์ พัชรทรัพย์ (อดีต สส.) พรรคเพื่อไทย
หมายเลข 4 นายเทิดศักดิ์ แพงสาร พรรคประชาชน
หมายเลข 5 นายณัฐกร ศรีวังไสย์ พรรคกล้าธรรม
หมายเลข 6 นายธงทิพย์ แห่สถิตย์ พรรคปวงชนชาวไทย
หมายเลข 7 นายบุญเลิศ พงษ์พิศ พรรคประชาธิปัตย์
เขตเลือกตั้งที่ 2
หมายเลข 1 นางมนพร เจริญศรี (อดีต สส.) พรรคเพื่อไทย
หมายเลข 2 นายณพจน์ศกร ทรัพยสิทธิ์ พรรคภูมิใจไทย
หมายเลข 3 นายพิศาล บุพศิริ พรรคประชาชน
หมายเลข 4 นายธนชาติ ธนโชติพิพิธ พรรคกล้าธรรม
หมายเลข 5 นายประยงค์ สุดมุ้ย พรรคเศรษฐกิจ
หมายเลข 6 นายอินหวา นะมงคล พรรคประชาธิปัตย์
หมายเลข 7 นางจารุนันท์ วรรณวงค์ พรรครวมไทยสร้างชาติ
เขตเลือกตั้งที่ 3
หมายเลข 1 นางเกศราพร พูลสวัสดิ์ พรรคกล้าธรรม
หมายเลข 2 นายวุฒิรัฐ ฐาปกรณ์แก้วเขื่อง พรรคประชาชน
หมายเลข 4 นายอลงกต มณีกาศ (อดีต สส.) พรรคภูมิใจไทย
หมายเลข 5 นายจักรพงษ์ ปทุมไกยะ พรรคกล้าธรรม
หมายเลข 6 นายธนากรณ์ ปราณีนิตย์ พรรคเพื่อไทย
หมายเลข 7 นายศุภกิจ โพธิ์ศรีมีสุข พรรครวมไทยสร้างชาติ
เขตเลือกตั้งที่ 4
หมายเลข 1 นายชาญชัย คำจำปา พรรคเพื่อไทย
หมายเลข 2 นายวุฒิพงษ์ มีบุญ พรรคประชาชน
หมายเลข 3 นายชูกัน กุลวงษา (อดีต สส.) พรรคภูมิใจไทย
หมายเลข 4 นายวิลัย ยศสุริยะชัย พรรคปวงชนชาวไทย
หมายเลข 5 น.ส.เกษราภัส เชื้อคำเพ็ง พรรคกล้าธรรม
หลังผู้สมัครได้เบอร์ บรรดากองเชียร์แต่ละพรรค พากันเตรียมพวงมาลัยมาคล้องคอผู้สมัครกันอย่างล้นหลาม โดยเฉพาะนายศุภชัย โพธิ์สุ อดีตประธานสภาผู้แทนราษฎรคนที่ 2 อดีต สส.นครพนม พรรคภูมิใจไทย ผู้สมัคร สส.แบบบัญชีรายชื่อ นำพวงมาลัยมาคล้องคอให้กับ น.ส.ศุภพานี โพธิ์สุ บุตรสาว อดีตนายก อบจ.นครพนม ที่ลงเลือกตั้งในเขต 1 นครพนม และผู้สมัครอีก 3 เขตเลือกตั้ง
นายอลงกต มณีกาศ ผู้สมัคร ส.ส.นครพนม เขต 3 พรรคภูมิใจไทย ในฐานะหัวหน้าทีมเปิดเผยว่า เชื่อว่าเวลานี้คนทั้งประเทศเชื่อมั่นนโยบายพรรคภูมิใจไทย โดยเฉพาะการรุกรานจากประเทศเพื่อนบ้านคือกัมพูชา เรายืนยันแล้วว่าหากได้เป็นรัฐบาลครั้งนี้จะทำรั้วกั้นระหว่างไทย-กัมพูชา
“จะทำให้พืชผลทางการเกษตรจากกัมพูชาไม่ทะลักเข้าบ้านเรา ข้าว และมันสำปะหลังเป็นราคา และนโยบายพูดแล้วทำพลัส เราเป็นรัฐบาลได้ 2 เดือนกว่า แต่ผลงานมากกว่า 2 ปีกว่า ไม่มีนโยบายกาสิโนแต่อย่างใด ไม่มีเรื่องกัญชา มีแต่เรื่องกระตุ้นเศรษฐกิจ ซึ่งจะดิ่งลงเหวอยู่แล้ว”