อนุทิน ยกมือไหว้ท่วมหัว ขอบคุณ ‘เท้ง’ หลังบอก พรรคส้มไม่มีนโยบายแก้ ม.112 อุบตอบร่วมรัฐบาลกันได้หรือไม่ ขอไม่พูดก่อนเลือกตั้ง ให้ประชาชนตัดสินใจเอง

เมื่อเวลา 14.15 น. วันที่ 27 ธ.ค. ที่ ที่ทำการพรรคภูมิใจไทย จ.สุพรรณบุรี นายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรี ในฐานะหัวหน้าพรรคภูมิใจไทย ให้สัมภาษณ์ถึงกรณี นายณัฐพงษ์ เรืองปัญญาวุฒิ หัวหน้าพรรคประชาชน กล่าวบนเวทีดีเบตช่อง 3 ระบุพรรคประชาชนไม่มีนโยบายแก้ไขมาตรา 112 แล้ว

โดยนายอนุทิน ย้อนถามผู้สื่อข่าวด้วยสีหน้าตกใจ พร้อมพูดว่า ยืนยันได้หรือเปล่า ท่านพูดว่าพรรคประชาชนไม่แก้ 112 ด้วยหรือ

จากนั้นนายอนุทิน ได้ยกมือไหว้ท่วมหัว พร้อมกล่าวว่า “ขอบพระคุณครับ ขอบพระคุณท่านจริงๆ ยิ่งเป็นความสบายใจของประชาชน ขอบคุณท่านจริงๆ”

เมื่อถามว่าเมื่อไม่มีนโยบาย 112 แล้ว พรรคภูมิใจไทยจะจับมือกับพรรคประชาชนได้ใช่หรือไม่ นายอนุทิน กล่าวว่า พรรคภูมิไทยพูดอยู่คำเดียวว่าไม่ร่วมรัฐบาล ไม่ร่วมกิจกรรมใดๆ กับพรรคการเมือง หรือกลุ่มใดที่แตะมาตรา 112

ต่อข้อถามว่าที่พรรคประชาชนประกาศแบบนี้ จะร่วมงานกันได้ใช่หรือไม่ นายอนุทิน กล่าวว่า อยู่ที่ประชาชน ถ้าถามอะไรที่เกี่ยวกับผลการเลือกตั้ง หรือสิ่งที่จะเกิดขึ้นหลังเลือกตั้ง พวกเราที่อยู่ตรงนี้เข้าใจดีว่าเราจะไปพูดอะไรก่อนที่ประชาชนตัดสินไม่ได้ ต้องขอจริงๆ นี่คือสิ่งที่เรายึดมั่น และดำเนินการเช่นนี้มาโดยตลอด พูดไปไม่เกิดประโยชน์อะไร

ติดตามข่าวสด

Khaosod - ข่าวสด

ข่าวเด่นประจำวัน

1

กรมราชทัณฑ์ เผย ศุภชัย ศรีศุภอักษร ผู้ต้องขังคดีฟอกเงินสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนคลองจั่นฯ เสียชีวิตแล้ว
2

กองปราบ ตามรวบ นักศึกษา วัย 18 ตระเวนลักจยย. หาเงินมาใช้หนี้นอกระบบ
3

บุรีรัมย์ เสริมไม่หยุด เปิดตัว นาบาร์โร แบ๊กขวาชาวสเปน อดีตเด็กปั้นบาร์ซ่า
4

ทำพินัยกรรม ยกสมบัติ 90 ล้านให้เพื่อนสนิท เหตุไม่สนิทกับพ่อแม่
5

เฉียดตาย หน้าต่าง Ryanair หลุดกลางอากาศ หนุ่มเซอร์เบีย เกือบถูกดูดออกนอกเครื่อง
6

ผู้จัดงาน 'เขาปีบเฟสติวัล 2' ชี้แจงแล้ว กราบขออภัย ยอมรับผิด เหตุขายบัตรไม่เข้าเป้า
7

JAS–MONOMAX เปิดจอ 4 นัดประวัติศาสตร์ สู่การตัดสินแชมป์โลก 2026
8

สืบสวน สภ.แม่ทะ รวบ 3 นักปั่นสล็อต ก้มหน้าก้มตาเล่น ตร.มายืนดูยังไม่สนใจ
9

อภิสิทธิ์ อัดรัฐไม่ถอยจริง ปมแลนด์บริดจ์ ลั่นไม่คุ้ม ชู "Southern Connect" ทำรถไฟเชื่อม
10

บาหวี่ลดกำลังเป็น “พายุโซนร้อน” จีนยังอ่วมต้นไม้นับพันล้มเกลื่อน-ฝนยังถล่มไต้หวัน