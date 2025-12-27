‘จุลพันธ์’ หัวหน้าพรรคเพื่อไทย ย้ำ พรรคอันดับ 1 ได้รวบรวมเสียงก่อน แต่ไม่มีสิทธิ์บังคับพรรคอื่นมายกมือให้ ชี้หัวใจของระบบรัฐสภา คือเสียงข้างมาก
นายจุลพันธ์ อมรวิวัฒน์ หัวหน้าพรรค และแคนดิเดตนายกรัฐมนตรี พรรคเพื่อไทย โพสต์ข้อความผ่านเฟซบุ๊กส่วนตัว โดยมีรายละเอียดดังนี้
หลังจากฟังดีเบทเมื่อคืนแล้ว ผมขออธิบายหลักประชาธิปไตยเพิ่มเติมว่า พรรคที่ได้คะแนนหรือที่นั่งอันดับ 1 ไม่ได้มีสิทธิ์บังคับให้ทุกพรรคต้องโหวตให้ตัวเองเป็นรัฐบาล
สิ่งที่มีอยู่จริงคือ “ธรรมเนียมให้พรรคอันดับ 1 ได้รวบรวมเสียงก่อน” เพื่อสะท้อนเจตจำนงประชาชน แต่ไม่ใช่ใบสั่งให้ใครต้องยกมือให้
หัวใจของระบบรัฐสภาไม่ใช่อันดับ 1 แต่คือเสียงข้างมากในสภา ถ้ารวมเสียงไม่ได้ ก็ไม่มีใครเป็นหนี้ต้องโหวตให้ นี่คือประชาธิปไตย ไม่ใช่พิธีกรรมตามอันดับคะแนน
การยกเหตุผลว่า “ได้ที่ 1 แล้ว คนอื่นไม่โหวตคือไม่เคารพประชาชน” เป็นการตีความที่อันตราย เพราะเท่ากับลดค่าประชาธิปไตยให้เหลือแค่ตัวเลขอันดับ ไม่ใช่กระบวนการถ่วงดุลในสภา
ประชาชนเลือก สส. ไม่ใช่เลือก “นายกฯ ล่วงหน้า”
เราต้องแยกแยะให้ออกครับ