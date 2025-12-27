สมัครสส.อุดรคึก เด็กภูมิใจไทย กินกล้วยโชว์ ขวัญชัย ควงเมียให้กำลังใจลูกชิงเขต5

สมัครเลือกตั้ง สส.อุดรวันแรกคึกคัก กองเชียร์ส่งเสียงสนั่นศาลากลาง ผู้สมัครบางคนกินกล้วยโชว์ ขวัญชัย อดีตแกนนำเสื้อแดงควงเมียให้กำลังใจลูกชาย ลงเขต 5
เมื่อเวลา 08.30 น.วันที่ 27 ธ.ค.2568 ที่ศาลากลางจังหวัดอุดรธานี นายราชันย์ ซุ้นหั้ว ผู้ว่าฯอุดรธานี เป็นประธานเปิดการรับสมัครเลือกตั้ง สส.แบบแบ่งเขต ทั้ง 10 เขตเลือกตั้งของจ.อุดรธานี
โดยมี น.ส.สมิหรา เดชะอังกูร ผอ.กกต.อุดรธานี และนายอำเภอ ผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธร ในเขตพื้นที่รับผิดชอบ พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ ที่เป็นคณะกรรมการ และผู้ประสงค์ลงรับสมัครเลือกตั้ง เข้าร่วม
บรรยากาศการรับสมัคร สส.วันแรก เป็นไปอย่างคึกคัก ผู้สมัครจากหลายพรรคทยอยมาลงทะเบียนตั้งแต่เช้า เช่น เพื่อไทย, ก้าวไกล, พลังประชารัฐ, รวมไทยสร้างชาติ, ประชาธิปัตย์ กล้าธรรม และพรรคเศรษฐกิจ ทยอยมากันแต่เช้า ตั้งแต่ช่วง 07.00-08.30 น. รวมทั้งหมด 71 คน ซึ่งทั้ง 10 เขตแต่ละเขตก็ได้มีการจับ สลากลำดับในการจับหมายเลข จากนั้นจับหมายเลขผู้สมัครที่ลงสมัครในแต่ละเขต โดยบางเขตตกลงเบอร์กันได้ไม่ต้องจับเบอร์
โดยมีรายชื่อและหมายเลขตามเขต ดังนี้
เขต 1 เบอร์ 1 นายวิฑูรย์ นามคุณ(กล้าธรรม) เบอร์ 2 นายโกเมนทร์ ทีฑธนานนท์ (เพื่อไทย) เบอร์ 3 นายเพชรสยาม เจนหัตถ์นามเสนา (เศรษฐกิจ ) เบอร์ 4 นายรัชพล พุทธรักษา เบอร์ 5 นายอานันท์ อัมรินทร์ (ประชาชน) เบอร์ 6 นายโชคชัย เดชรอด
เขต 2 เบอร์ 1 นางหทัยรัตน์ เพชรพนมพร (เพื่อไทย) เบอร์ 2 พลตรี พิทักษ์ชัย ธรพรานสิงห์ เบอร์ 3 เรือตรีศุภเศรษฐ์ ศรีชัยรุ่งโรจน์ เบอร์ 4 นายชัยกาล กันตรง เบอร์ 5 นายกฤตภาส จึงเติบโต เบอร์ 6 นายธนกร จำปาหอม (ประชาชน) เบอร์ 7 นางสาวพิชฎาภา อายุวัฒน์ (ภูมิใจไทย)
เขต 3 เบอร์ 1 นายหรั่ง ธุรพล (ภูมิใจไทย) เบอร์ 2 นายสมัคร บุญปก (เพื่อไทย) เบอร์ 3 นายอริยะฤทธิ์ สุวรรณสิริ (ประชาชน) เบอร์ 4 นายวรวุฒิ วรสาร (รวมไทยสร้างชาติ) เบอร์ 5 นายชานนท์ นาคประวิต (ประชาธิปัตย์) ,
เขต 4 เบอร์ 1 นายสังคม สอนบุญ เบอร์ 2 นายศักดา เกตุแก้ว (ประชาชน) เบอร์ 3 นายไตรภพ คำเพชร (เพื่อไทย) เบอร์ 4 นายภควัฒน์ ธรรมครุฑทิพย์ เบอร์ 5 นางสาวอิงค์ณภัจฉร์ ชินวัตรนุวงศ์ เบอร์ 6 นายไชยวัฒน์ธนา เวฬุวนรักษ์ เบอร์ 7 นายภานุ พรวัฒนา เบอร์ 8 นายกิตติพัฒน์ สีดามาตย์ เบอร์ 9 นายอัศวิน นันทะแสง
เขต 5 เบอร์ 1 นายศรีสวัสดิ์ ดวงพรม เบอร์ 2 นายกรวีร์ สาราคำ (เพื่อไทย) เบอร์ 3 นางบัวเงิน รอดขันเมือง เบอร์ 4 นายชัยฤทธิ์ เขาวงศ์ทอง (ประชาชน) เบอร์ 5 นายองอาจ วิเศษ (พลังประชารัฐ) เบอร์ 6 นางราณี นิวงษ์ศา เบอร์ 7 นายชนะพล อำนาจเจริญ เบอร์ 8 นายหนูพิศ สีดามาตย์ ,
เขต 6 เบอร์ 1 นายธนอนันต์ เมนะสวัสดิ์ (พลังประชารัฐ) เบอร์ 2 นายประชาชาติ แสนแก้ว (เพื่อไทย) เบอร์ 3 นายสรวิชญ์ นาแพงสอน (ประชาชน) เบอร์ 4 นางสาวมะลิวรรณ แก้วสุข เบอร์ 5 นายอดิศักดิ์ แก้วมุงคุณทรัพย์ (ภูมิใจไทย) เบอร์ 6 นายบรรพต จิกจักร (ประชาธิปัตย์)
เขต 7 เบอร์ 1 นายชูศักดิ์ กุลธวัชวงศ์ เบอร์ 2 นายนรเศรษฐ แก้วมาตร เบอร์ 3 นายจักรพรรดิ ไชยสาส์น เบอร์ 4 นายทรงกิตติ สุวรรณทอง เบอร์ 5 นายณัฐภณ ทาปุ๋ย เบอร์ 6 นายธีระชัย แสนแก้ว (เพื่อไทย) เบอร์ 7 นายสุริยา วงศ์อารีย์ (ประชาชน)
เขต 8 เบอร์ 1 นางศิริพน แสงจันทร์ เบอร์ 2 นายภพ สมศรีโหน่ง เบอร์ 3 นายอนุเทร สีดาอุบล (ประชาชน) เบอร์ 4 นางชีวรัตน์ อุปนันท์ เบอร์ 5 นายนวคม เสมา เบอร์ 6 นายสุถีรภัทร ภูมิศักดิ์ เบอร์ 7 นายอร่าม ศรีด้วง เบอร์ 8 นายเกรียงศักดิ์ ฝ้ายศรีงาม (เพื่อไทย) เบอร์ 9 นายภูชิต อุ่นเที่ยว
เขต 9 เบอร์ 1 นายเกษม เบ้าวรรณ เบอร์ 2 นายฐานวัฒน์ ธนาธัญญพิชญ์ (กล้าธรรม) เบอร์ 3 นายพงศกร กงพาน เบอร์ 4 นายสมร ศรีวิพันธ์ เบอร์ 5 นายนภาดล ดวงสอนแสง (ประชาชน) เบอร์ 6 นายวัชรพล ขาวขำ (เพื่อไทย) เบอร์ 7 นายนิธิศ ประกอบใส และ
เขต 10 เบอร์ 1 นายกิตติพัทธ์ ปราบพาล เบอร์ 2 นางสาวสุภาวดี วงษ์คำ (ประชาชน) เบอร์ 3 นายทัชภูมิ ทองทิพย์ เบอร์ 4 นายอภวัฒน์ โรมเมือง เบอร์ 5 นางเทียบจุฑา ขาวขำ (เพื่อไทย) เบอร์ 6 นายชาติชาย จันทร์สวย เบอร์ 7 นายจักรภัทร ชื่มชมกุล
หลังจากเสร็จตามขั้นตอน ผู้สมัครของแต่ละพรรค ได้ออกมาพบปะกับบรรดาแฟนคลับ ต่างส่งเสียงกรี๊ดกราด ตะโกนชื่อพรรค และตะโกนหมายเลขของผู้สมัคร ทำให้บรรยากาศคึกครื้น
โดยนายหรั่ง ธุรพล (ภูมิใจไทย) ได้ทำการกินกล้วยโชว์ บอกว่าการเลือกตั้งครั้งนี้ เป็นเรื่องกล้วยๆ แถมยังนำพระพุทธรูปนาคปรก สิ่งศักดิ์สิทธิ์ในการยึดเหนี่ยวใจมาด้วย เพื่อเป็นสิริมงคล สร้างสีสันในการลงสมัคร ในครั้งนี้
ผู้สื่อข่าวรายงานเมว่า นายขวัญชัย สาราคำ หรือไพรพนา พร้อมด้วยนางอาภรณ์ สาราคำ ภรรยา พ่อและแม่ของนายกรวีรฯ มาให้กำลังใจลูกชาย ถึงกับหลั่งน้ำตา หลังจากเดินลงมาจากที่รับสมัคร นายกรวีร์ฯ ได้เดินมาสวมกอด และก้มลงกราบเท้าพ่อและแม่