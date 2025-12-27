ปวีณา หงสกุล ตอบรับคำเชิญ กล้าธรรม นั่งที่ปรึกษาพรรคด้านความยุติธรรม พร้อมชิง สส.ปาร์ตี้ลิสต์ ชูแก้ปัญหาเด็ก-สตรี-กลุ่มเปราะบาง
เมื่อเวลา 15.30 น. วันที่ 27 ธ.ค.2568 นายอัครา พรหมเผ่า รมว.การพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ในฐานะแกนนำพรรคกล้าธรรม น.อ.อนุดิษฐ์ นาครทรรพ ประธานยุทธศาสตร์พรรคกล้าธรรม พร้อมด้วย น.ส.ธนพร ศรีวิราช ภรรยา ร.อ.ธรรมนัส พรหมเผ่า แคนดิเดตนายกรัฐมนตรีพรรคกล้าธรรม เข้าพบ นางปวีณา หงสกุล ประธาน มูลนิธิปวีณาเพื่อเด็กและสตรี อดีตสส.หลายสมัยและอดีตรัฐมนตรีหลายกระทรวง เพื่อเชิญเข้าร่วมงานกับพรรคกล้าธรรมอย่างเป็นทางการ
นายอัครา กล่าวว่า พรรคกล้าธรรมได้เชิญให้ นางปวีณา ดำรงตำแหน่ง ประธานที่ปรึกษาด้านความยุติธรรมและการคุ้มครองประชาชนของพรรค พร้อมทั้งเป็นผู้สมัครสส.แบบบัญชีรายชื่อ ในนามพรรคกล้าธรรม เพื่อร่วมขับเคลื่อนนโยบายด้านสังคม ความยุติธรรม และการคุ้มครองสิทธิเด็ก สตรี และกลุ่มเปราะบางอย่างเป็นรูปธรรม
“ตลอดเวลาที่ผ่านมา ที่ผมรับผิดชอบงานด้านกระทรวง พม. ได้เห็นอย่างชัดเจนว่า งานด้านสังคมยังมีภารกิจและปัญหาจำนวนมาก ที่ต้องการบุคลากรมีทั้งประสบการณ์ ความรู้ และหัวใจในการทำงานเพื่อประชาชนอย่างแท้จริง โดยนางปวีณา เป็นบุคคลที่ทำงานด้านสังคมมายาวนานกว่า 30 ปี เป็นที่ประจักษ์ต่อสังคมในบทบาทการช่วยเหลือเด็กและสตรีที่ตกเป็นเหยื่อความรุนแรงและความไม่เป็นธรรม” นายอัครา กล่าว
นายอัครา กล่าวต่อด้วยว่า การเรียนเชิญนางปวีณา เข้าร่วมงานในครั้งนี้ สะท้อนถึงทิศทางของพรรคกล้าธรรมที่มุ่งเน้นการดึงบุคลากรที่ทำงานจริง มีประสบการณ์จริง มีผลงานเป็นที่ยอมรับของสังคม เข้ามาร่วมขับเคลื่อนประเทศ โดยเฉพาะการแก้ไขปัญหาสังคมเชิงโครงสร้าง เพื่อสร้างความเป็นธรรมและคุณภาพชีวิตที่ดีให้กับประชาชนอย่างยั่งยืน
น.อ.อนุดิษฐ์ กล่าวต่อว่า ตนในฐานะอดีต สส.หลายสมัย ได้ทำงานในพื้นที่ร่วมกับนางปวีณามาโตลอด ถือเป็นพี่สาวที่ตนให้ความเคารพนับถือ และเห็นถึงความมุ่งมั่นขับเคลื่อนงานด้านสังคมอย่างต่อเนื่อง ไม่ว่าจะอยู่ในบทบาทนักการเมือง หรือภาคประชาชน ผ่านการทำงานของมูลนิธิปวีณาฯ ถือเป็นกลไกสำคัญในการอุดช่องว่างของกระบวนการยุติธรรม และเป็นที่พึ่งของประชาชนผู้เดือดร้อนจำนวนมาก
“ประเทศไทยในวันนี้ยังเผชิญปัญหาด้านเด็ก สตรี และความเปราะบางทางสังคมอีกมาก หากได้บุคลากรที่เข้าใจปัญหาอย่างลึกซึ้ง และสามารถเชื่อมโยงการทำงานเชิงนโยบายกับการปฏิบัติจริงได้ จะช่วยให้การแก้ไขปัญหาเป็นไปอย่างยั่งยืน พรรคกล้าธรรมจึงเห็นตรงกันว่านางปวีณาเป็นบุคคลที่เหมาะสมอย่างยิ่ง” น.อ.อนุดิษฐ์ กล่าว
ขณะที่นางปวีณา กล่าวว่า ตนติดตามการทำงานด้านสังคมของภาครัฐมาตลอด และเห็นถึงความตั้งใจของผู้บริหารที่ลงมือทำงานจริง ซึ่งถือเป็นเรื่องน่าชื่นชม เพราะหมายถึงการดูแลประชาชนอย่างแท้จริง สังคมไทยในปัจจุบันกำลังเผชิญปัญหาสะสมจำนวนมาก หากไม่เร่งแก้ไขอย่างจริงจัง อาจนำไปสู่ความล้มเหลวของสังคมได้
ปัญหาสำคัญที่ต้องเร่งแก้ไข ได้แก่ การค้ามนุษย์ในรูปแบบใหม่ ทั้งการอุ้มบุญ การขายไข่ และการแสวงหาประโยชน์จากร่างกายมนุษย์ ซึ่งประเทศไทยยังตามหลังนานาชาติ รวมถึงปัญหายาเสพติดที่ต้องแก้ไขแบบครบวงจร ตั้งแต่การบำบัด ฟื้นฟู เยียวยา การศึกษา และการสร้างงานสร้างอาชีพในระยะยาว ไม่ใช่เพียงการบำบัดระยะสั้นแล้วปล่อยกลับเข้าสู่สังคม
“นโยบายที่ไม่ถูกนำไปปฏิบัติจริงและไม่มีการประเมินผล ทำให้ปัญหาสังคมไม่จบสิ้น ดิฉันดีใจที่ได้ร่วมงานกัน เพราะพรรคกล้าธรรม ปล่อยให้ได้ทำงานอย่างเต็มที่ และหวังว่าพรรคกล้าธรรม จะเป็นพรรคที่กล้าทำ กล้านำปัญหาที่ซับซ้อนเหล่านี้ขึ้นมาจัดการอย่างจริงจัง เพื่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลง” นางปวีณา กล่าว