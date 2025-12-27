อนุทิน อ้อนชาวนครปฐมอย่ารังเกียจ เลือกภท. ได้ชาติไทยพัฒนา แจงไม่ไปดีเบต

อนุทิน อ้อนชาวนครปฐมอย่ารังเกียจ เลือกภูมิใจไทยได้ชาติไทยพัฒนา แจ้งข่าวดี คนไทยชายแดน ได้กลับบ้านก่อนปีใหม่ เผยเหตุไม่ไปดีเบต ต้องเดินสายคารวะทหารกล้าปกป้องอธิปไตย
เมื่อเวลา 17.00 น. วันที่ 27 ธ.ค.2568 ที่วัดกลางบางแก้ว อ.นครชัยศรี จ.นครปฐม นายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรี ในฐานะหัวหน้าพรรคภูมิใจไทย เดินทางมาสักการอัฐิของพระพุทธวิถีนายก บุญชนธโชติ หรือหลวงปู่บุญ และพระพุทธวิถีนายก เพิ่ม ปุญญวสโน หรือ หลวงปู่เพิ่ม อดีตเจ้าอาวาสของวัดกลางบางแก้ว พร้อมกับกราบนมัสการเจ้าอาวาสวัดกลางบางแก้วองค์ปัจจุบัน
จากนั้น นายอนุทิน ปราศรัยว่า ต้องกราบขอบคุณชาวนครปฐม วันนี้นายวราวุธ ศิลปอาชา ว่าที่ผู้สมัครสส.บัญชีรายชื่อ พาตนไปแนะนำกับพี่น้องสุพรรณบุรี ซึ่งทีมของนายวราวุธทั้งทีม ก็คือสุพรรณบุรี และ นครปฐม ดังนั้น เมื่อจบจากสุพรรณบุรีแล้วก็รีบวิ่งมาที่นครปฐมเพื่อรีบมาคารวะ และแนะนำตัว
เที่ยวนี้คิดว่า คงไม่กลับบ้านตัวเปล่าเหมือนเที่ยวที่แล้ว เพราะตอนนี้ คุณบอส คุณโหน่ง คุณหมวย น้องฟิล์ม และทนายจิต ไม่ต้องสู้กันแล้ว มาอยู่ด้วยกัน สู้ไม่ไหว จึงขอมาอยู่ด้วยดีกว่า และเอาพรรคมาให้อยู่ด้วย
นายอนุทิน กล่าวว่า จุดเริ่มต้นของตนกับบุคคลเหล่านี้ ตั้งแต่ 10-20 ปี มาแล้ว ตนเคยเป็นลูกน้องนายไชยา สะสมทรัพย์ ซึ่งได้ให้ความเมตตา ดูแลตนเป็นอย่างดี และอยากบอกกับประชาชนว่านครปฐมไม่ใช่ที่แปลกสำหรับตนเลย เพราะบ้านแม่ของตนย้ายมาอยู่แถวนี้ แถววัดท่าตำหนัก วัดไทร ตนมาบ่อยตอนเด็ก ๆ มีบ้านอยู่ที่กรุงเทพและมีบ้านน้อยอยู่ที่นี่ แม่ของตนก็พามาประจำ
ดังนั้น ขอประชาชนอย่ารังเกียจกันเลย นครปฐมกับตนไม่มีทางแยกจากกันได้ เพราะอากง อาม่า ปู่ ย่า ตา ยาย อยู่ที่นี่ ที่กำแพงแสน ดังนั้น มีพื้นฐานและมีความผูกพันอยู่กับนครปฐมมาก ยังไงก็ต้องมาในช่วงเทศกาลเช็งเม้ง ทุกครั้งที่มาก็ได้รับความอบอุ่น เ
ที่ยวที่แล้วพยายามมาชวนบ้านสะสมทรัพย์ไปอยู่ด้วยกัน แต่ขอชื่นชมเพราะยังไงก็ไม่ไปจะอยู่กับนายวราวุธ แต่เที่ยวนี้ขอยกไปอยู่ด้วยกัน เพราะอยากทำการเมืองให้เข้มแข็ง วันนี้ประชาชนเลือกภูมิใจไทยชาติไทยจะพัฒนา ตำนานไม่มีวันไปไหน ประชาชนต้องการสิ่งใดท่านเหล่านี้บันดาลให้ได้อยู่แล้ว วันนี้เป็นวันรับสมัครเลือกตั้งวันแรกนครปฐมมี 6 เขตภูมิใจไทยก็ส่งทั้ง 6 เขต
จากนั้น นายอนุทิน กล่าวว่า พรรคนี้เป็นพรรคที่จะล้อม พร้อมที่จะรักชาวนครปฐมทุกคน ชาวนครปฐมพร้อมที่จะรับรักชาวภูมิใจไทยหรือไม่ ตนตั้งใจมาทำงานให้กับชาวนครปฐม เรื่องปากท้อง การศึกษา คุณภาพชีวิต เศรษฐกิจ
คนละครึ่งพลัส เป็นนโยบายที่แสดงให้เห็นทันทีว่ากระตุ้นเศรษฐกิจให้หมุนเวียนเม็ดเงินได้อย่างชัดเจน ที่สำคัญได้รับความเชื่อถือ ได้รับความพึงพอใจจากประชาชนทั่วประเทศ ดังนั้น นี่คือสิ่งที่ต้องปฏิบัติกับพ่อแม่พี่น้อง และทำให้เศรษฐกิจได้เติบโตมีเงินหมุนเวียนอยู่ในตลาดไม่ได้เอาเงินมาให้ประชาชนแต่มากระตุ้นให้ประชาชนมาร่วมกันขยับเศรษฐกิจให้เติบโตยิ่งขึ้นไป
นายอนุทิน กล่าวอีกว่า วันนี้ตั้งใจมาขอฝากเนื้อฝากตัว ขอแนะนำตัว และมาบอกว่าวันนี้พวกเราคนบ้านเดียวกัน หัวใจเดียวกัน มาทำงานการเมืองด้วยกันก็มาช่วยกันขับเคลื่อน มาคนเดียวมาไม่ได้ ต้องมาเป็นทีมเพราะนี่คือทีมภูมิใจไทยที่ให้ประชาชนทุกคนได้รับรู้รับทราบ และขอความเมตตาให้ประชาชนได้มอบความมั่นใจ เพื่อทำงานรับใช้ประชาชนและประเทศของเรา
นายอนุทิน กล่าวถึงชายแดนไทย-กัมพูชาด้วยว่า หลังจากติดตามข่าวสาร ประเทศไทยชนะอยู่แล้ว ไม่มีปัญหา ทุกอย่างเรียบร้อย แต่เราไม่ไปเยาะเย้ยและซ้ำเติม เราไม่มีคำว่าแพ้ และไม่จำเป็นต้องไปเหยียบย่ำซ้ำเติมหรือพูดอะไร
เราต้องการความสงบ และให้ประชาชนที่อยู่ตามแนวชายแดนได้กลับบ้านก่อนปีใหม่ ซึ่งวันนี้รัฐบาลได้ทำเรียบร้อย ประชาชนที่อยู่ตามแนวชายแดนจะได้กลับบ้าน เรามีความหวงแหนรักประเทศไทยมีความเจ็บปวด ตอนนี้ใกล้ปีใหม่ให้เอาความเจ็บปวดไปทิ้งแม่น้ำนครชัยศรี และเอาความสุขเติมเต็มเข้ามาส่งกำลังใจให้ประชาชนที่อยู่แนวชายแดน ซึ่งกำลังจะกลับไปที่บ้าน
ส่งความขอบคุณความปรารถนาดี ส่งความซาบซึ้งไปยังทหารหาญ เพื่อไม่ให้ประเทศไทยต้องสูญเสียอธิปไตยหรือดินแดน ตนเคยพูดว่าแม้แต่ตารางนิ้วเดียว วันนี้ตารางเซนติเมตรเดียวก็ไม่ให้เสีย มีต้นทุนบ้าง มีการสูญเสียทหารบ้าง ตนจึงต้องพยายามไป สัปดาห์หนึ่งไม่รู้กี่ครั้งต่อกี่ครั้ง
ส่วนที่ไม่ไปดีเบตเพราะต้องไปศรีสะเกษ สุรินทร์ บุรีรัมย์ อำนาจเจริญ และสระแก้ว เพื่อไปคารวะและขอบคุณ ครอบครัวผู้ที่เสียสละชีวิต ปกป้องอธิปไตยให้กับประเทศ ดังนั้น ขอโอกาสให้เราได้กลับไปสานต่อหน้าที่นี้ ทำให้เกียรติและศักดิ์ศรีของประเทศไทยรู้ไปทั่วโลก
ตามเนื้อหาเพลงชาติเรารักสงบแต่ถึงลบไม่ขลาด และจะได้รู้จักประเทศไทยอย่างอย่างที่บอก “you know Thailand little go คุณรู้จักประเทศไทยน้อยเกินไป” ตอนนี้ทุกคนต้องรู้จักประเทศไทยของเรา ยิ้ม ๆ แบบนี้ แต่ถ้ามาเหยียบย่ำกันเมื่อไหร่ รอยยิ้มจะเป็นรอยอื่นได้
วันนี้ได้แสดงความเป็นไทยให้เห็นอย่างชัดเจน ต้องอดทนประชาชนว่าอย่าพูดอะไรมาก แต่เวลาพูดตนก็คันเอง ก่อนจะจบประโยคว่า “ฝากพรรคภูมิใจไทยด้วยครับ ชาติไทยจะได้พัฒนา”
สำหรับรายชื่อผู้สมัคร สส.นครปฐม พรรคภูมิใจไทย 6 เขต ได้แก่
เขต 1 นายศุภโชค ศรีสุขจร เบอร์ 8
เขต 2 นายโรจนินทร์ ศิรรัฐเมธากรณ์ เบอร์ 2
เขต 3 นายพาณุวัฒณ์ สะสมทรัพย์ เบอร์ 6
เขต 4 พันเอกสุขชาต สะสมทรัพย์ เบอร์ 8
เขต 5 นายอนุชา สะสมทรัพย์ เบอร์ 7
เขต 6 นายกองโทพเยาว์ เนียะแก้ว เบอร์ 9