ภูมิใจไทย เปิดเวทีปราศรัยเลือกตั้ง 69 “พิพัฒน์” ชี้ คนใต้ถูกทิ้งยาว อดีตผู้นำหน้าบางไม่กล้าสู้ให้ภาคใต้ ลั่นรัฐบาล “อนุทิน” ขอเป็นตัวแทนทวงความเจริญกลับคืน
เมื่อเวลา 18.30 น. วันที่ 27 ธ.ค.2568 นายพิพัฒน์ รัชกิจประการ แม่ทัพพื้นที่ภาคใต้ พรรคภูมิใจไทย ขึ้นเวทีกล่าวปราศรัยครั้งแรกศึกเลือกตั้ง 2569 ณ ลานหน้า ที่ว่าการอำเภอทุ่งสง จ.นครศรีธรรมราช ว่า สิ่งที่คนพรรคภูมิใจไทย โดยเฉพาะชาวภาคใต้ เผชิญการขาดโอกาสในการพัฒนาภาคใต้มาตลอด เพราะในอดีตเราเข้าใจว่าภาคใต้มีเศรษฐกิจดี และสภาพคล่องที่ดี แต่ในเรื่องระบบถนนหนทางและสาธารณูปโภคต่างๆ ที่ทางภาครัฐส่งมาให้จังหวัดภาคใต้ เปรียบเสมือนเป็นลูกคนข้างบ้าน แต่ภาคอื่นได้สิ่งอำนวยความสะดวกทุกอย่างไปแล้วก่อนพวกเรานานหลายปี
“แม้วันนี้เราจะมีถนนถึง 6 เลน แต่ในด้านตะวันออกเฉียงเหนือ มีถนนไปถึง 10 เลนแล้ว ไม่รวมหัวเมืองใหญ่ๆ อย่างเชียงใหม่ มีถนนวงแหวนเลี่ยงเมืองไม่รู้กี่วง ซึ่งนี่เป็นความน้อยใจของชาวภาคใต้ ซึ่งเราไม่รู้ว่าจะทวงคืนความน้อยเนื้อตามใจกลับคืนมา 14 จังหวัดภาคใต้ของพวกเรา อย่างไรก็ตาม ผมมั่นใจว่า ในการเลือกตั้งครั้งนี้ ถ้าพี่น้องชาวภาคใต้ 14 จังหวัด เลือกพรรคภูมิใจไทย เลือกนายอนุทิน ชาญวีรกูล ขึ้นมาเป็นนายกรัฐมนตรีอีกครั้ง พวกท่านจะได้ทวงคืนศักดิ์ศรี ที่ขาดขายไป 30-40 ปี กลับคืนมา
แต่ถ้าหากยังคิดว่าทุกสิ่งทุกอย่างต้องเกลี่ย ต้องแบ่งก็จะไม่ได้สิ่งที่พวกเราต้องการ แต่ถ้าพวกเราร่วมแรงร่วมใจเข้าคูหากาพรรคภูมิใจ ทั้งคนทั้งพรรค ผมมั่นใจว่าสิ่งที่พวกเรารอมาตลอดระยะเวลา 30-40 ปีท่านจะได้รับในสิ่งนั้น พวกเราแสดงถึงความตั้งใจว่า สิ่งที่พวกเราหาเสียงในทางภาคใต้ จะเป็นสิ่งที่พวกเราได้บอกกับพี่น้องชาวภาคใต้ทั้ง 14 จังหวัดว่าเราจะทวงคืนความยุติธรรมที่ถูกละเลยมาเป็นระยะเวลายาวนาน” นายพิพัฒน์ กล่าว
จากนั้น นายพิพัฒน์ แนะนำผู้สมัคร สส.จังหวัดนครศรีธรรมราช ทั้ง 9 เขต ประกอบด้วย เขต 1 นายราชิต สุดพุ่ม, เขต 2 เภสัชกรหญิง.นันทวัน วิเชียร, ว่าที่ผู้สมัครเขต 3 นายมานะ ยวงทอง, เขต 4 ว่าที่ ร.ท.สนั่น พิบูลย์, เขต 5 นายสุธรรม จริตงาม, เขต 6 นายษฐา ขาวขํา, เขต 7 นายอภินันท์ สโมสร, เขต 8 นางอวยพรศรี เชาวลิต, เขต 9 นางสาวพิมพ์ภัทรา วิชัยกุล
นายพิพัฒน์ กล่าวอีกว่า ส่วนตัวขอปวารณาตัวว่าจังหวัดนครศรีธรรมราช มีความพร้อมในทุกสิ่งทุกอย่างทั้ง ภูเขา ป่า ท้องนาและทะเลที่ยาวกว่า 220 กิโลเมตร มีความสมบูรณ์และได้เปรียบในเรื่องภูมิประเทศทำให้ผลไม้ อาทิ มังคุด ส้มโอ ทุเรียน มีคุณภาพดี เชื่อหรือไม่ว่าส้มโอที่เรากินกิโลละ 40-60 บาท เมื่อเอาไปขายต่างประเทศลูกละ 200 บาท ถือว่าจังหวัดนครศรีธรรมราช เป็นอู่ข้าวอู่น้ำ นอกจากนี้ยังมีปาล์มน้ำมัน ที่ผลิตในนครศรีธรรมราช 1 ล้านไร่ ฉะนั้นสิ่งต่างๆ ทั้งหมดนี้จึงมีเสน่ห์
ไม่นับรวมกับวัฒนธรรมและแหล่งท่องเที่ยวต่างๆ แต่รายได้จากการท่องเที่ยวยังไม่ไปไหน แต่ขอชาวนครศรีธรรมราชอย่าน้อยเนื้อต่ำใจ เพราะรัฐบาลหลังจากนี้จะนำความเจริญและนักท่องเที่ยวเข้ามาสู่จังหวัดศรีนครธรรมราช และจะมีการพัฒนาสนามบินนครศรีธรรมราช ให้ไปสนามบินอินเตอร์เนชั่นแนล รวมถึงจะสร้างสะพานจากฝั่งไปยังเกาะสมุย ซึ่งเชื่อว่าจะทำให้นักท่องเที่ยวหลั่งไหลมานครศรีธรรมราชด้วย เพราะเราเป็นแหล่งอาหารและวัฒนธรรม
ทั้งนี่สิ่งที่ตนและผู้สมัครพรรคภูมิใจไทยทั้ง 9 เขต ต้องรวมตัวกันเพื่อไปต่อสู้ในสภา และนำสิ่งต่างๆ ที่กล่าวทั้งหมดมาให้ได้ ฉะนั้นขอให้มั่นใจว่าสิ่งเหล่านี้จะเกิดขึ้นอย่างแน่นอนและจะเกิดขึ้นในรัฐบาลชุดต่อๆไป ก่อนทิ้งท้ายว่า “พิพัฒน์ หยัดได้” และ “พูดแล้วทำพลัส+”