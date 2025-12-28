เปิดลำดับ ปาร์ตี้ลิสต์ พรรคภูมิใจไทย เลือกตั้ง 2569 เช็กลิสต์ 10 อันดับแรกมีใครบ้าง เข็น ‘ซาบีดา’ ติดโผด้วย เบอร์ต้นช่วยหาเสียง เผยชื่อไหนรั้งท็อปเท็น

วันที่ 28 ธ.ค.2568 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า สำหรับรายชื่อผู้สมัครสส.แบบบัญชีรายชื่อ พรรคภูมิใจไทย ก่อนหน้านี้มีการเปิดรายชื่อมาแล้ว 100 คน แต่ยังไม่ได้เรียงลำดับ แต่ล่าสุดมีการเปิดเผยรายชื่อ 5 ลำดับแรกแล้ว

เปิด 98 ลำดับ ปาร์ตี้ลิสต์ พรรคภูมิใจไทย

  1. นายอนุทิน ชาญวีรกูล
  2. นายไชยชนก ชิดชอบ
  3. นายวราวุธ ศิลปอาชา
  4. นายสันติ พร้อมพัฒน์
  5. นางสาวซาบีดา ไทยเศรษฐ์
  6. นายชลัฐ รัชกิจประการ
  7. นายเอกนัฏ พร้อมพันธุ์
  8. นางสาวศุภมาส อิศรภักดี
  9. นางพิชชารัตน์ เลาหพงศ์ชนะ
  10. นางสาวไตรศุลี ไตรสรณกุล
  11. นางนันทนา สงฆ์ประชา
  12. นายร่มธรรม ขำนุรักษ์
  13. นายกฤษฎา หลีนวรัตน์
  14. นางสาวศศิธร กิตติธรกุล
  15. นายศุภชัย ใจสมุทร
  16. นายเผดิมชัย สะสมทรัพย์
  17. นายเกรียงยศ สุดลาภา
  18. นายธนกร วังบุญคงชนะ
  19. นางสาวรินทร์ลิตา อดิษะ
  20. นายนิกร จำนง
  21. นายปิติ ปิตุเตชะ
  22. นายพิบูลย์ รัชกิจประการ
  23. นายพงศกร อรรณนพพร
  24. นางศิริวรรณ ปราศจากศัตรู
  25. นางพูนสุข โพธิ์สุ
  26. นางสาวรัชดา ธนาดิเรก
  27. นายยุทธพล อังกินันทน์
  28. นายอนุชา บูรพชัยศรี
  29. นายไกรศร วิศิษฎ์วงศ์
  30. นายปารเมศ โพธารากุล
  31. นายอารี ไกรนรา
  32. นายพีรพร สุวรรณฉวี
  33. นายพินิจ จันทรสุรินทร์
  34. นายกนก วงษ์ตระหง่าน
  35. นายเอกภพ เพียรวิเศษ
  36. นายสวาป เผ่าประทาน
  37. นางสาวสัตตบุษย์ บุญเรื่อง
  38. นายธนกฤต ชาติอนุลักษณ์
  39. นางสาววีราภรณ์ เกียรติชัยพัฒน
  40. นายมงคลพัฒน์ สรรณ์ไตรภพ
  41. นายอรุณ พรหมคุณ
  42. นายภูมิพัฒน์ เหมือนจันทร์
  43. นางสาวสุวณา ปิยะพิสุทธิ์
  44. นายสรวิศ ธานีโต
  45. น.พ.มารุต มัสยวาณิช
  46. นายปกรณ์ มุ่งเจริญพร
  47. นายพนม จันทร์ศรีทอง
  48. นางสาวจิณตภา ฐิติพิทยา
  49. นางพัทธนันท์ สมใจ
  50. นายจำลอง ช่วยรอด
  51. นางสาวณัฐกฤตา วิบูลย์วุฒิวงศ์
  52. นายสมฤกษ์ บัวใหญ่
  53. นายอาทิตย์ ฉัตรชัยพลรัตน์
  54. นางสาวณิชกานต์ สิงขจร
  55. นายสัญญา คงสมบัติ
  56. ส.ต.สุพิน บุญเลิศ
  57. นางกษมา จิรภัคเสถียร
  58. นายพิพัฒน์ชัย ภัครัชตานนท์
  59. นายชูเกียรติ น้ำเงิน
  60. นายนาวิน สังฆมาตร
  61. นายสุรศักดิ์ เลิศรุจิกุล
  62. นายเชิง รักหาญ
  63. นายวีระยุทธ งามจิตร
  64. นายจักรวัฒน์ ฐิติพิทยา
  65. นายราเชนทร์ มาลัยวงศ์
  66. นายขจรศักดิ์ สีทองหลาง
  67. นายบุญอยู่ รอดพะดี
  68. นายวันชนะ แถมยิ้ม
  69. นายยูฮัน บูละ
  70. นางสาวธนัชดา ตันจรารักษ์
  71. นางจิณณา สืบสายไทย
  72. นายขวัญชัย สกุลทอง
  73. ว่าที่ ร.ต.กมล วิภาดาพิสุทธิ์
  74. นายจักรกฤษณ์ การะเกต
  75. นายโกวิทย์ นาพิมพ์
  76. นายกิตติศักดิ์ นาอ่อน
  77. นางสาวพัชรนันท์ โกศลสมบัตินนท์
  78. นายพิเชฎฐ์ ชัยศรี
  79. นายบุญเกิด ทรงรัมย์
  80. นางสาวณัฐสุดา เจริญพันธ์
  81. นายเชน หมั่นเขตรกิจ
  82. นางสาวปิยพร ไพบูลย์ จอมเทพมาลา
  83. นายสมนึก นาห้วยทราย
  84. นายธรรมรงศักดิ์ รักงาม
  85. นายธานี เกสทอง
  86. นายสวัสดิ์ อุทัยแสน
  87. นายณัฐพล จรัสสุริยพงศ์
  88. นายมานพ เกตุเมฆ
  89. นายพีระเพชร ศิริกุล
  90. นายเกียรติ เหลืองขจรวิทย์
  91. นายรังสิกร ทิมาตฤกะ
  92. นายพิกิฏ ศรีชนะ
  93. นายสิรภพ ดวงสอดศรี
  94. นายธนิศร์ ศรีประเทศ
  95. นายทรงศักดิ์ ทองศรี
  96. นายนภินทร ศรีสรรพางค์
  97. นายพัฒนา พร้อมพัฒน์
  98. นายสุรศักดิ์ พันธ์เจริญวรกุล

ซึ่งคาดการณ์ว่า ลำดับท้ายๆ จะได้นั่งในตำแหน่งรัฐมนตรี หากพรรคภูมิใจไทยได้กลับมาเป็นรัฐบาล

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