เปิดลำดับ ปาร์ตี้ลิสต์ พรรคภูมิใจไทย เลือกตั้ง 2569 เช็กลิสต์ 10 อันดับแรกมีใครบ้าง เข็น ‘ซาบีดา’ ติดโผด้วย เบอร์ต้นช่วยหาเสียง เผยชื่อไหนรั้งท็อปเท็น
วันที่ 28 ธ.ค.2568 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า สำหรับรายชื่อผู้สมัครสส.แบบบัญชีรายชื่อ พรรคภูมิใจไทย ก่อนหน้านี้มีการเปิดรายชื่อมาแล้ว 100 คน แต่ยังไม่ได้เรียงลำดับ แต่ล่าสุดมีการเปิดเผยรายชื่อ 5 ลำดับแรกแล้ว
เปิด 98 ลำดับ ปาร์ตี้ลิสต์ พรรคภูมิใจไทย
- นายอนุทิน ชาญวีรกูล
- นายไชยชนก ชิดชอบ
- นายวราวุธ ศิลปอาชา
- นายสันติ พร้อมพัฒน์
- นางสาวซาบีดา ไทยเศรษฐ์
- นายชลัฐ รัชกิจประการ
- นายเอกนัฏ พร้อมพันธุ์
- นางสาวศุภมาส อิศรภักดี
- นางพิชชารัตน์ เลาหพงศ์ชนะ
- นางสาวไตรศุลี ไตรสรณกุล
- นางนันทนา สงฆ์ประชา
- นายร่มธรรม ขำนุรักษ์
- นายกฤษฎา หลีนวรัตน์
- นางสาวศศิธร กิตติธรกุล
- นายศุภชัย ใจสมุทร
- นายเผดิมชัย สะสมทรัพย์
- นายเกรียงยศ สุดลาภา
- นายธนกร วังบุญคงชนะ
- นางสาวรินทร์ลิตา อดิษะ
- นายนิกร จำนง
- นายปิติ ปิตุเตชะ
- นายพิบูลย์ รัชกิจประการ
- นายพงศกร อรรณนพพร
- นางศิริวรรณ ปราศจากศัตรู
- นางพูนสุข โพธิ์สุ
- นางสาวรัชดา ธนาดิเรก
- นายยุทธพล อังกินันทน์
- นายอนุชา บูรพชัยศรี
- นายไกรศร วิศิษฎ์วงศ์
- นายปารเมศ โพธารากุล
- นายอารี ไกรนรา
- นายพีรพร สุวรรณฉวี
- นายพินิจ จันทรสุรินทร์
- นายกนก วงษ์ตระหง่าน
- นายเอกภพ เพียรวิเศษ
- นายสวาป เผ่าประทาน
- นางสาวสัตตบุษย์ บุญเรื่อง
- นายธนกฤต ชาติอนุลักษณ์
- นางสาววีราภรณ์ เกียรติชัยพัฒน
- นายมงคลพัฒน์ สรรณ์ไตรภพ
- นายอรุณ พรหมคุณ
- นายภูมิพัฒน์ เหมือนจันทร์
- นางสาวสุวณา ปิยะพิสุทธิ์
- นายสรวิศ ธานีโต
- น.พ.มารุต มัสยวาณิช
- นายปกรณ์ มุ่งเจริญพร
- นายพนม จันทร์ศรีทอง
- นางสาวจิณตภา ฐิติพิทยา
- นางพัทธนันท์ สมใจ
- นายจำลอง ช่วยรอด
- นางสาวณัฐกฤตา วิบูลย์วุฒิวงศ์
- นายสมฤกษ์ บัวใหญ่
- นายอาทิตย์ ฉัตรชัยพลรัตน์
- นางสาวณิชกานต์ สิงขจร
- นายสัญญา คงสมบัติ
- ส.ต.สุพิน บุญเลิศ
- นางกษมา จิรภัคเสถียร
- นายพิพัฒน์ชัย ภัครัชตานนท์
- นายชูเกียรติ น้ำเงิน
- นายนาวิน สังฆมาตร
- นายสุรศักดิ์ เลิศรุจิกุล
- นายเชิง รักหาญ
- นายวีระยุทธ งามจิตร
- นายจักรวัฒน์ ฐิติพิทยา
- นายราเชนทร์ มาลัยวงศ์
- นายขจรศักดิ์ สีทองหลาง
- นายบุญอยู่ รอดพะดี
- นายวันชนะ แถมยิ้ม
- นายยูฮัน บูละ
- นางสาวธนัชดา ตันจรารักษ์
- นางจิณณา สืบสายไทย
- นายขวัญชัย สกุลทอง
- ว่าที่ ร.ต.กมล วิภาดาพิสุทธิ์
- นายจักรกฤษณ์ การะเกต
- นายโกวิทย์ นาพิมพ์
- นายกิตติศักดิ์ นาอ่อน
- นางสาวพัชรนันท์ โกศลสมบัตินนท์
- นายพิเชฎฐ์ ชัยศรี
- นายบุญเกิด ทรงรัมย์
- นางสาวณัฐสุดา เจริญพันธ์
- นายเชน หมั่นเขตรกิจ
- นางสาวปิยพร ไพบูลย์ จอมเทพมาลา
- นายสมนึก นาห้วยทราย
- นายธรรมรงศักดิ์ รักงาม
- นายธานี เกสทอง
- นายสวัสดิ์ อุทัยแสน
- นายณัฐพล จรัสสุริยพงศ์
- นายมานพ เกตุเมฆ
- นายพีระเพชร ศิริกุล
- นายเกียรติ เหลืองขจรวิทย์
- นายรังสิกร ทิมาตฤกะ
- นายพิกิฏ ศรีชนะ
- นายสิรภพ ดวงสอดศรี
- นายธนิศร์ ศรีประเทศ
- นายทรงศักดิ์ ทองศรี
- นายนภินทร ศรีสรรพางค์
- นายพัฒนา พร้อมพัฒน์
- นายสุรศักดิ์ พันธ์เจริญวรกุล
ซึ่งคาดการณ์ว่า ลำดับท้ายๆ จะได้นั่งในตำแหน่งรัฐมนตรี หากพรรคภูมิใจไทยได้กลับมาเป็นรัฐบาล