“วันนอร์” ย้ำ เลือกตั้งครั้งสำคัญ ชี้พรรคเล็ก–ใหญ่ไม่สำคัญ แต่อุดมการณ์ต้องชัด ยัน “ประชาชาติ” ไม่ทิ้งจุดยืน พร้อมร่วมรัฐบาลที่ทำประโยชน์ให้ประชาชน
เมื่อเวลา 07.00 น. วันที่ 28 ธันวาคม ที่โรงแรมเซ็นทารา ไลฟ์ ศูนย์ราชการและคอนเวนชันเซ็นเตอร์ แจ้งวัฒนะ นายวันมูหะมัดนอร์ มะทา แคนดิเดตนายกรัฐมนตรีลำดับที่ 2 พรรคประชาชาติให้สัมภาษณ์ก่อนสมัคร สส.บัญชีรายชื่อ และยื่นรายชื่อแคนดิเดตนายกรัฐมนตรี ว่า
ตนคิดว่าการเลือกตั้งครั้งนี้เป็นครั้งที่สำคัญ ที่เราต้องการเปลี่ยนแปลงประเทศไทย จากที่เคยอยู่ในความมืดปฏิวัติรัฐประหารมา ซึ่งตนคิดว่าครั้งนี้ไม่มีอำนาจมืดแต่เป็นอำนาจของประชาชนโดยแท้ และประชาชนควรเป็นผู้ชี้ชะตาว่าประเทศไทยจะไปทางไหนต่อไป เราควรที่จะได้รัฐบาลที่มีความเข้มแข็ง และมุ่งมั่นที่จะทำงานให้กับประชาชน
เมื่อถามว่า มีความกังวลหรือไม่เพราะขณะนี้พรรคเล็กได้มีการย้ายไปรวมกับพรรคใหญ่ นายวันมูหะมัดนอร์ กล่าวว่า สำหรับพรรคอื่นตนไม่ขอวิพากษ์วิจารณ์ แต่สำหรับพรรคประชาชาติเรามีความมุ่งมั่นว่าเรามีจุดยืนของพรรคชัดเจน ไม่ใช่จะต้องยุบพรรคเพื่อไปรวมกับพรรคอื่น เราต้องการรักษาอุดมการณ์ของพรรค เพื่อพี่น้องประชาชน
วันนอร์ ชี้พรรคเล็ก พรรคใหญ่ ไม่สำคัญ แต่อุดมการณ์ต้องชัด
“จะเล็กหรือใหญ่ไม่สำคัญอยู่ที่อุดมการณ์ที่ชัดเจน บางครั้งพรรคใหญ่ก็ไม่สามารถรักษาอุดมการณ์ได้ มีความไม่ชัดเจนก็อาจจะทำงานไม่ได้ ที่ผ่านมาเรามีปัญหาเพราะความชัดเจนในการทำงานด้วยความสามัคคี ไม่ค่อยจะมี ซึ่งผมหวังว่า คราวนี้พี่น้องประชาชนควรตรึกตรองให้ดี ฉะนั้น พี่น้องประชาชนควรจะเลือกในการสร้างประชาธิปไตย เราอย่าไปลุ่มหลงในอำนาจของเงิน สิ่งเหล่านี้จะทำลายอำนาจของประชาชน และขอฝากว่าให้พี่น้องประชาชนใช้จิตวิญญาณของคนไทยสร้างประเทศของเราใหม่เพื่อประชาธิปไตยของประชาชนที่เข้มแข็ง” นายวันมูหะมัดนอร์กล่าว
เมื่อถามว่า การเลือกตั้งครั้งนี้พรรคประชาชาติจะสามารถรักษาเก้าอี้ภาคใต้ไว้ได้หรือไม่เพราะหลายพรรคหวังปักธงภาคใต้ นายวันมูหะมัดนอร์ กล่าวว่า ทุกคนมุ่งไปในทุกพื้นที่ แต่ตนคิดว่าประชาชนสามารถเลือกได้ ระหว่างคุณภาพหรืออำนาจของเงิน อิทธิพล ตนมีความเชื่อมั่นว่าประชาชนผ่านการเลือกตั้งมาคงจะเลือกได้ และเชื่อมั่นว่าพรรคประชาชาติต้องโตกว่าเดิม โตด้วยคุณภาพ คุณธรรม และจิตวิญญาณของประชาชน
อย่างไรก็ตาม เราอยากได้จำนวน สส. มากกว่าเดิม แต่ทั้งหมดขึ้นอยู่กับประชาชน อย่าไปตั้งเป้าเราต้องให้การตัดสินใจเป็นของประชาชน และเราต้องโตกว่าเดิมอย่างน้อย 2 เป็นพื้นที่ที่ไม่กว้างนักแต่ประจักษ์ ทั้ง พ.ต.อ. ทวี สอดส่อง หัวหน้าพรรคประชาชาติ แคนดิเดตนายกรัฐมนตรีลำดับที่ 1 ก็ได้ เข้าร่วมรัฐบาลและทำงานอย่างหนักเพื่อสร้างประโยชน์ให้กับประชาชน และพรรคเราสมาชิกมีจำนวนไม่มาก แต่ทุกคนทำงานในสภาอย่างเต็มที่
พรรคประชาชาติ ย้ำจุดยืนในการจัดร่วมรัฐบาล
เมื่อถามว่า จุดยืนของพรรคประชาชาติในการจัดตั้งรัฐบาลมีเงื่อนไขอะไรหรือไม่ นายวันมูหะมัดนอร์ กล่าวว่า ต้องร่วมกับพรรคการเมืองที่ทำประโยชน์ให้กับประชาชนต่อไปข้างหน้าได้ และสามารถเอานโยบายของพรรคประชาชาติเข้าไปร่วมเป็นส่วนหนึ่งในนโยบายรัฐบาลได้
เมื่อถามย้ำว่า จะจับมือหรือไม่จับมือกับพรรคใดบ้าง นายวันมูหะมัดนอร์ กล่าวว่า เรายังไม่สามารถบอกก่อนที่ตัวเลขคะแนนของพรรคการเมืองที่ผ่านการเลือกตั้ง โดยประชาชนตัดสินใจให้แล้ว เราไม่ใช่ผู้จัดตั้งรัฐบาลด้วยตัวเอง ต้องเป็นพรรคใหญ่อันดับ 1 เป็นคนจัดตั้งรัฐบาล แต่เรามีความเชื่อมั่นว่าพรรคไหนที่เป็นรัฐบาล ถ้าเป็นพรรคที่ประชาชนให้ความไว้วางใจและสามารถทำงานให้กับประชาชนได้โดยเฉพาะขณะนี้ปัญหาหนักที่สุดคือปัญหาปากท้องของประชาชน พรรคไหนที่สามารถแก้ได้ในปัจจุบัน ก็คาดว่าจะได้รับเสียงจากประชาชน อย่างไรก็ตาม พรรคประชาชาติยินดีที่จะไปร่วมเพื่อสร้างความเข้มแข็งความถูกต้องของการเมืองไทยในอนาคตได้
ทีมข่าวสดการเมือง 28 ธ.ค.68