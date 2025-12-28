เท้ง กั๊กจับมือ ‘อนุทิน’ ถามยอมรับเงื่อนไขพรรคประชาชนได้หรือไม่ วอน ‘เสี่ยหนู-มาร์ค’ จบประเด็น 112 อย่าบิดเบือน มั่นใจคดี 44 สส.ไม่ทำพรรคสะดุด ขอประชาชนมั่นใจเลือกพรรคส้ม
เมื่อวันที่ 28 ธ.ค.2568 ที่โรงแรมเซ็นทารา ศูนย์ราชการ กรุงเทพ พรรคประชาชน นำโดยนายณัฐพงษ์ เรืองปัญญาวุฒิ หัวหน้าพรรคประชาชน น.ส.ศิริกัญญา ตันสกุล นายวีรยุทธ กาญจน์ชูฉัตร รองหัวหน้าพรรคพรรคประชาชน 3 แคนดิเดตนายกรัฐมนตรีของพรรคประชาชน นำทีมตัวแทน เข้าสมัคร สส.บัญชีรายชื่อ
นายณัฐพงษ์ ให้สัมภาษณ์ก่อนการเข้าสมัคร ว่า มีความมั่นใจมากขึ้นทุกวัน วันนี้ผู้สมัครบัญชีรายชื่อของพรรค เป็นคนที่มีความรู้ความสามารถจากหลากหลายวงการ เราไม่ได้มาจากมุ้งการเมืองที่ไหน บางพรรคอาจจะมาจากการย้ายพรรคไปรวมกันบ้าง มีการแบ่งโควตากันบ้าง แต่ยืนยันว่าผู้สมัครของพรรคประชาชน ไม่มีการแบ่งโควตาแบบนั้น ทุกคนมีความรู้ความสามารถ
เมื่อถามว่าตั้งเป้า สส.บัญชีรายชื่อไว้เท่าไร นายณัฐพงษ์ กล่าวว่า แน่นอนว่าต้องตั้งเป้าสูงสุด ที่จะทำให้พรรคประชาชนเข้มแข็งมากพอในการจัดตั้งรัฐบาล ที่ทำให้เราไม่ต้องถูกฉีกสัญญาอีกต่อไป
เมื่อถามว่ากดดันหรือไม่เพราะเลือกตั้งครั้งที่แล้วได้ถึง 14 ล้านเสียง นายณัฐพงษ์ กล่าวว่า ไม่มีความกดดัน ตั้งแต่อนาคตใหม่ ก้าวไกล จนถึงปัจจุบัน เราถูกวิเคราะห์และทำได้มากกว่าเป้าที่ถูกวิเคราะห์มาเสมอ ครั้งนี้ก็มีความมั่นใจเป็นอย่างมาก ว่าเราได้คะแนนเสียงมากขึ้นแน่นอน
แต่เราไม่เคยดูถูกเสียงของประชาชน ไม่มีพรรคใดเป็นเจ้าของเสียงของประชาชนตลอดไป ถึงแม้เราจะมั่นใจมากแค่ไหน จากวันนี้จนถึงวันที่ 8 ก.พ.69 เป็นหน้าที่ของเราพบปะประชาชนให้มากที่สุด เพื่อขอคะแนนเสียง
จี้ อนุทิน-มาร์ค หยุดประเด็น112
เมื่อถามว่าในอนาคตจะมีการจับมือกับพรรคภูมิใจไทยหรือไม่ เพราะนายณัฐพงษ์ประกาศแล้วว่าจะไม่มีการแก้กฎหมายมาตรา 112 นายณัฐพงษ์ กล่าวว่า อยู่ที่นายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรี ว่าจะยอมรับเงื่อนไขของพรรคประชาชนได้หรือไม่ ที่ผ่านมานายอนุทิน เป็นคนตั้งเงื่อนไขโดยบิดเบือนคำพูดที่ตนได้พูดไว้บนเวทีดีเบต เรื่องนี้เป็นประเด็นที่ควรจบได้แล้ว
คำวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญก็ออกมาแล้วว่าห้ามหาเสียงในเรื่องของการแก้ไขกฎหมายอาญามาตรา 112 นายอนุทิน และนายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ หัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ ไม่ควรนำมาใช้หาเสียงอีกต่อไป
ต่อข้อถามว่าหากพรรคประชาชนเป็นพรรคอันดับหนึ่ง ภูมิใจไทยเป็นพรรคอันดับสอง จะจับมือกันได้หรือไม่ นายณัฐพงษ์ กล่าวว่า ตนตั้งเงื่อนไขไว้ชัดเจนมาก คือหนึ่งตัวรัฐมนตรีถ้าดำรงตำแหน่งแล้ว มีประวัติพัวพันกับเรื่องสีเทา ไม่ว่าจะเป็นยาเสพติดบ่อนพนันออนไลน์ผิดกฎหมายหรือเครือข่ายสแกมเมอร์ เรายกหลักการมาตรฐานการเมืองต้องสูงกว่าด้านกฎหมาย ไม่ต้องรอหลักฐานหรือรอให้คดีถึงที่สุด คนที่อยู่ในอำนาจควรแสดงความรับผิดชอบ ออกจากอำนาจก่อนการตรวจสอบได้เลย
ย้ำชัดไม่ยกมือโหวตให้ เสี่ยหนูนั่งนายกฯ
เมื่อถามว่าเงื่อนไขในการตั้งรัฐบาลคือไม่ยกมือให้นายอนุทิน ใช่หรือไม่ นายณัฐพงษ์ กล่าวว่า ถูกต้อง เป็นเงื่อนไขที่ประกาศไปแล้ว และยังยึดหลักการเดิม ไม่มี สส.คนไหนของพรรคประชาชน ที่จะยกมือโหวตให้นายอนุทินอีกต่อไป รวมถึงแคนดิเดตคนอื่นของพรรคภูมิใจไทยด้วย
เมื่อถามว่ายืนยันได้หรือไม่ว่าในอนาคต หากเข้าสภาไปแล้ว จะไม่มีการผลักดันแก้เรื่องมาตรา 112 อีกในอนาคต นายณัฐพงษ์ กล่าวว่า ไม่เป็นนโยบายในการหาเสียง ฉะนั้น จะไม่เป็นนโยบายที่รัฐบาลจะแถลงต่อรัฐสภาแน่นอน
ส่วนในอนาคตจะมีการผลักดันในนามของพรรคประชาชนหรือไม่ นายณัฐพงษ์ กล่าวว่า ขึ้นอยู่กับการที่สังคมจะตกผลึกร่วมกัน ว่าเราจะดำเนินการเรื่องนี้อย่างไร สำหรับพรรคประชาชนเองขึ้นอยู่กับเสียงสนับสนุน เชื่อว่าประชาชนที่เข้าคูหาโหวตให้กับพรรคประชาชน รู้ดีว่าจุดยืนของพรรคประชาชนคืออะไร ตนได้สื่อสารไปหลายครั้ง ในเรื่องของสภาชุดหน้าว่าจะมีการดำเนินการอย่างไร ขึ้นอยู่กับเสียงของประชาชนที่มอบให้
เมื่อถามว่าในเรื่องการนิรโทษกรรม ยังรวมถึงคดี 112 ใช่หรือไม่ นายณัฐพงษ์ กล่าวว่า ถูกต้อง เรื่องนี้ควรต้องพูดให้ชัด ว่าการนิรโทษกรรมผู้ได้รับผลกระทบจากการเมืองจะต้องนิรโทษกรรมทุกกลุ่ม เพราะวัตถุประสงค์ของการนิรโทษกรรมคือการหาทางออกให้กับสังคม หากได้รับนิรโทษกรรมเพียงบางกลุ่ม จะไม่เกิดความเป็นธรรม สังคมก็ไม่สามารถเดินหน้าต่อไปได้
3ปาร์ตี้ลิสต์แรกเป็น3แคนดิเดตนายกฯ
เมื่อถามว่าบัญชีรายชื่อ 3 ลำดับแรกของพรรคประชาชน จะเป็นแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีของพรรคใช่หรือไม่ นายณัฐพงษ์ กล่าวว่า แน่นอน ส่วนลำดับที่เหลือรอประกาศอีกที ทั้ง 100 อันดับ มีเซอร์ไพรส์แน่นอน บางส่วนอยู่ในทีมบริหาร และทีมบริหารบางส่วนก็ไม่ได้อยู่ในบัญชีรายชื่อเช่นกัน
เมื่อถามว่าหากได้เป็นรัฐบาล สส.บัญชีรายชื่อที่จะได้เป็นรัฐมนตรี จะต้องลาออกหรือไม่ นายณัฐพงษ์ กล่าวว่า เป็นสปริตของผู้แทนที่มาจากพรรคประชาชน เราต้องการเปิดให้ทางรัฐสภาได้มีตัวเลือกและได้ทำงานอย่างเต็มที่ ดังนั้นถ้าเราได้เป็นรัฐบาลคนที่ทำหน้าที่ฝ่ายบริหารจะได้ใช้เวลาอย่างเต็มที่ในการทำงานฝ่ายบริหาร เราคิดเรื่องนี้ไว้อยู่แล้วว่าจะมีการลาออกเพื่อขยับบัญชีรายชื่อให้คนอื่นได้ขยับขึ้นมาทำงานสภา
ส่วนที่เมื่อวาน นายณัฐพงษ์ ได้ร่วมกิจกรรมไอลอว์กากบาทเห็นด้วยที่จะทำประชามติทั้งฉบับ จะซ้ำรอยเดิมทำให้เกิดการยุบพรรคหรือไม่ นายณัฐพงษ์ กล่าวว่า ยังยืนยันในหลักการเดิมว่าพรรคทุกพรรค ควรณรงค์ได้ ไม่ว่าจะเห็นชอบหรือไม่ กับคำถามของประชามติ กฎหมายประชามติได้ระบุไว้ว่าการรณรงค์สามารถทำได้ เพียงแต่กังวลกันอยู่คือการแสดงความเห็นมาจาก กกต.
เมื่อวานที่ตนตัดสินใจกาไป เพราะยังยืนยันในจุดนี้ และอยากให้ กกต.มีความชัดเจน และอยากให้สื่อมวลชนไปสอบถาม กกต.ด้วยว่าทำไมจึงออกความเห็นแบบนี้ เป็นสิ่งที่ไม่ถูกต้อง
มั่นใจคดี44สส.ไม่ทำพรรคสะดุด
เมื่อถามว่าแคนดิเดตนายกฯ ทั้ง 2 ของพรรคประชาชนพร้อมหรือไม่ น.ส.ศิริกัญญา กล่าวว่า พร้อมมากสำหรับวันนี้ทั้งการสมัคร สส.บัญชีรายชื่อ และแคนดิเดตนายกรัฐมนตรี
เมื่อถามว่าคดี 44 สส.ยังไม่นิ่ง ในส่วนของนายวีรยุทธ พร้อมหรือไม่ เพราะอาจเป็นแคนดิเดตที่เหลืออยู่เพียงคนเดียว นายวีรยุทธ กล่าวว่า ถ้าเป็น 1 ใน 3 แคนดิเดต เราก็ต้องเตรียมความพร้อมทำงานทั้งด้านนโยบาย ลงรายละเอียดอย่างเต็มที่ และเตรียมทำงานเป็นทีมบริหารด้วย ทั้งในเชิงเนื้อหาและเชิงคน เราพร้อม
ต่อข้อถามว่ากังวลหรือไม่ว่าหากพรรคประชาชนมาแรงได้อันดับหนึ่ง จะมีคดี 44 สส.มาสกัดหรือไม่ นายณัฐพงษ์ กล่าวว่า ทางพรรคมีการบริหารความเสี่ยงไว้หมดแล้ว นอกจากคดี 44 สส.ยังมีคดีอื่นๆ ที่ทางผู้สมัคร สส.แบบแบ่งเขตอาจจะโดนขบวนการนิติสงคราม
จึงได้ย้ายบางคนมาลงสมัคร สส.บัญชีรายชื่อแล้ว หากมีอุบัติเหตุทางการเมือง บัญชีรายชื่อสามารถลาออกและขับคนอื่นขึ้นมาได้ จึงอยากให้ความมั่นใจกับประชาชน ว่าขออย่ากังวลในส่วนนี้ เราสามารถจัดตั้งรัฐบาลของพรรคประชาชนได้แน่นอน