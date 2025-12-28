ประธาน กกต. พร้อมจัดเลือกตั้งสส.ควบออกเสียงประชามติ แนะประชาชน ใช้สิทธิล่วงหน้า-ออกเสียงนอกเขต ต้องลงทะเบียนภายใน 5 ม.ค.69
เมื่อวันที่ 28 ธ.ค.2568 ผู้สื่อข่าวรายงานบรรยากาศจากโรงแรมเซ็นทารา ไลฟ์ ศูนย์ราชการและคอนเวนชันเซ็นเตอร์ แจ้งวัฒนะ คณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) กำหนดเป็นสถานที่รับสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (สส.) แบบบัญชีรายชื่อ และให้พรรคการเมือง แจ้งรายชื่อบุคคลที่จะแต่งตั้งเป็นนายกรัฐมนตรี โดยเปิดรับสมัครระหว่างวันที่ 28 – 30 ธันวาคม 2568 เวลา 08.30 – 16.30 น. และวันที่ 31 ธันวาคม 2568 เวลา 08.30 – 16.00 น.
เวลา 08.50 น. นายณรงค์ กลั่นวารินทร์ ประธานกกต. แถลงก่อนเปิดรับสมัครสส.บัญชีรายชื่อว่า จำนวนพรรคการเมืองที่มาลงทะเบียนก่อนเวลา 08.30 น มีจำนวนทั้งสิ้น 52 พรรค โดยทุกพรรคจะต้องเข้าสู่กระบวนการตรวจสอบเอกสารให้ถูกต้องครบถ้วนก่อนจึงจะมีสิทธิเข้าจับสลากได้ เพื่อให้การรับสมัครเป็นไปด้วยความเรียบร้อย
ทั้งนี้ กกต.ขอยืนยันว่ามีความพร้อมในการสมัครสสแบบบัญชีรายชื่อและการรับแจ้งรายชื่อบุคคลซึ่งพรรคเสนอชื่อเพื่อแต่งตั้งเป็นนายกรัฐมนตรี รวมทั้งมีความพร้อมใจัดการเลือกตั้งสส.และการออกเสียงประชามติในวันอาทิตย์ที่ 8 ก.พ.2569
ขอประชาสัมพันธ์การใช้สิทธิเลือกตั้งล่วงหน้าท่านต้องลงทะเบียนภายในวันที่ 5 ม.ค. 2569 และหากมีการประกาศให้มีการออกเสียงประชามติ สามารถลงทะเบียนออกเสียงนอกเขตได้ระหว่างวันที่ 3-5 ม.ค. 2569 โดยสามารถค้นคว้าและสอบถามข้อมูลได้ที่เว็บไซต์กกต.และสายด่วน 1444