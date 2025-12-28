พรรคประชาธิปัตย์ เปิด 98 ชื่อ ปาร์ตี้ลิสต์ เลือกตั้ง 2569 เช็กที่นี่ใครอยู่ลำดับไหน ‘ชวน’ อันดับที่ 2 อดีตหัวหน้าพรรค ไม่ติดท็อปเท็น เผย 10 ลำดับแรกใครบ้าง

วันที่ 28 ธ.ค.2568 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า สำหรับรายชื่อผู้สมัครสส.แบบบัญชีรายชื่อ พรรคประชาธิปัตย์ (ปชป.) 98 รายชื่อ เรียงตามลำดับ ดังนี้

เปิดลำดับ ปาร์ตี้ลิสต์ พรรคประชาธิปัตย์

  • ลำดับ 1 นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ หัวหน้าพรรค และแคนดิเดตนายกรัฐมนตรี
  • ลำดับ 2 นายชวน หลีกภัย
  • ลำดับ 3 นายกรณ์ จาติกาวณิช
  • ลำดับ 4 นางการดี เลียวไพโรจน์
  • ลำดับ 5 นายชัยวุฒิ บรรณวัฒน์
  • ลำดับ 6 นายอัมพร พินะสา
  • ลำดับ 7 นายสาทิตย์ วงศ์หนองเตย
  • ลำดับ 8 นายชัยชนะ เดชเดโช
  • ลำดับ 9 นายสกลธี ภัททิยกุล
  • ลำดับ 10 นางรัดเกล้า อินทวงศ์ สุวรรณคีรี

ทั้งนี้ สำหรับ นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ อดีตหัวหน้าพรรค เป็นผู้สมัครสส.แบบบัญชีรายชื่อ อันดับที่ 14 ในการเลือกตั้งครั้งนี้

พรรคประชาธิปัตย์ ปาร์ตี้ลิสต์

พรรคประชาธิปัตย์ เปิด 98 ชื่อ ปาร์ตี้ลิสต์ เลือกตั้ง 2569 เช็กที่นี่ใครอยู่ลำดับไหน ‘ชวน’ อันดับที่ 2

พรรคประชาธิปัตย์ ปาร์ตี้ลิสต์

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