พรรคประชาธิปัตย์ เปิด 98 ชื่อ ปาร์ตี้ลิสต์ เลือกตั้ง 2569 เช็กที่นี่ใครอยู่ลำดับไหน ‘ชวน’ อันดับที่ 2 อดีตหัวหน้าพรรค ไม่ติดท็อปเท็น เผย 10 ลำดับแรกใครบ้าง
วันที่ 28 ธ.ค.2568 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า สำหรับรายชื่อผู้สมัครสส.แบบบัญชีรายชื่อ พรรคประชาธิปัตย์ (ปชป.) 98 รายชื่อ เรียงตามลำดับ ดังนี้
เปิดลำดับ ปาร์ตี้ลิสต์ พรรคประชาธิปัตย์
- ลำดับ 1 นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ หัวหน้าพรรค และแคนดิเดตนายกรัฐมนตรี
- ลำดับ 2 นายชวน หลีกภัย
- ลำดับ 3 นายกรณ์ จาติกาวณิช
- ลำดับ 4 นางการดี เลียวไพโรจน์
- ลำดับ 5 นายชัยวุฒิ บรรณวัฒน์
- ลำดับ 6 นายอัมพร พินะสา
- ลำดับ 7 นายสาทิตย์ วงศ์หนองเตย
- ลำดับ 8 นายชัยชนะ เดชเดโช
- ลำดับ 9 นายสกลธี ภัททิยกุล
- ลำดับ 10 นางรัดเกล้า อินทวงศ์ สุวรรณคีรี
ทั้งนี้ สำหรับ นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ อดีตหัวหน้าพรรค เป็นผู้สมัครสส.แบบบัญชีรายชื่อ อันดับที่ 14 ในการเลือกตั้งครั้งนี้