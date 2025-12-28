เปิดตัว อ.เจษฎ์ นั่งแคนดิเดตนายกฯ เบอร์1 พรรครักชาติ ยึดคติ “ไม่โกง ไม่เทา ไม่เกาหลัง” ชูคนรุ่นใหม่ ลงการเมือง ไม่ง้อนายทุน พัฒนาชาติ ช่วยพัฒนาชาติ
เมื่อเวลา 09.10 น. วันที่ 28 ธ.ค.2568 ที่โรงแรมเซ็นทารา ไลฟ์ ศูนย์ราชการ ถ.แจ้งวัฒนะ นายเจษฎ์ โทณะวณิก แคนดิเดตนายกรัฐมนตรี ของพรรครักชาติ และอดีตที่ปรึกษากรรมการร่างรัฐธรรมนูญ กล่าวว่า ยอมรับว่าตนเป็นแคนดิเดตนายกฯลำดับ 1 พรรครักชาติ แต่ไม่ได้สังกัดเป็นสมาชิกพรรค เป็นแคนดิเดตคนนอก
เมื่อถามว่าพรรครักชาติจะขายนโยบายอะไรหาเสียง นายเจษฎ์ กล่าวว่า รักชาติไม่ได้แค่คำพูด ต้องแสดงด้วยกันกระทำ ไม่เอาเรื่องโกง เรื่องเทา ไม่เกาหลัง ตอนนี้ประเทศไทยมีปัญหาการเมืองโฉด ข้าราชการชั่ว ทุนสามานย์ เราต้องมาจัดการ
ผู้สื่อข่าวถามถึงข้อสังเกตว่าเข้ามาเพื่อสกัดพรรคส้ม นายเจษฎ์ กล่าวว่า ใครคิดจะทำร้าย ทำลายชาติบ้านเมืองหรือคิดจะเปลี่ยนแปลงสถาบันหลักของบ้านเมือง เราไม่ปล่อยไว้ เพราะรักชาติไม่ใช่แค่คำพูด
เมื่อถามถึงเหตุผลที่โดดลงมาเล่นการเมือง นายเจษฎ์ กล่าวว่า ต้องบอกว่าน้องๆ ในพรรค มีความตั้งใจจริง จึงคิดว่าทำอย่างไรที่จะสขับเคลื่อนการเมือง โดยไม่ต้องมีนายทุนมาจ่ายเงินให้ ไม่ต้องหาคนมาสมัครหรือมีหัวคะแนน และจะทำอย่างไรที่จะนำเสนอสิ่งที่มีประโยชน์ต่อบ้านเมืองจริงๆ
พอได้มีโอกาสมาพูดคุยกัน ขณะที่น้องๆมีความตั้งใจจริง ผลการเลือกตั้งจะได้มากได้น้อยอย่างไร แต่ได้ก่อเกิดคนที่มีความคิดแบบนี้ ทำให้คนในประเทศเห็นว่าถ้าสู้และทำได้จริง จึงคิดว่าต้องมาช่วยกัน ขณะเดียวกันรัฐธรรมนูญก็เปิดช่อง ไม่ต้องสังกัดพรรคได้ พรรคสามารถเสนอชื่อบุคคลที่จะมาเป็นคณะรัฐมนตรีได้ และเราก็มีส่วนในการยกร่างรัฐธรรมนูญ จะทำได้จริงหรือไม่
การที่นำคนนอกมาพรรคจะสนับสนุนจริงหรือไม่นั้น พรรคจะดูแลและเชื่อใจ และเสนอชื่อเป็นแคนดิเดต แต่หลายคนก็มองว่าไม่มีทาง พรรคการเมืองจะไปเอาคนอื่นโดยที่ไม่มีสายสัมพันธ์จริง แต่วันนี้พรรครักชาติแสดงให้เห็นแล้วว่าไม่ใช่เรื่องสายสัมพันธ์ แต่มองที่ความเหมาะสม ซึ่งหลายคนเป็นหัวหน้าพรรค ลงสมัครบัญชีรายชื่อ และลงสมัครสส.แบบแบ่งเขต