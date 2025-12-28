ทวี พอใจพรรคประชาชาติ ได้เบอร์ 33 จำง่าย เป็นตัวเลขที่เหมาะสม ชูนโยบายปลดหนี้ กยศ. นิรโทษคดีบุกรุกที่ดินรัฐ แก้ปัญหายาเสพติด
วันที่ 28 ธ.ค.2568 ที่โรงแรมเซ็นทารา ไลฟ์ ศูนย์ราชการและคอนเวนชันเซ็นเตอร์ แจ้งวัฒนะ พ.ต.อ.ทวี สอดส่อง หัวหน้าพรรคประชาชาติ ให้สัมภาษณ์ภายหลังพรรคประชาชาติ จับได้หมายเลข 33 ว่า จับได้หมายเลข 33 ก็พอใจ ถ้าคิดให้ดีก็เป็นหมายเลขที่เหมาะสม จำง่าย เพราะนายกฯ คนต่อไปจะเป็นคนที่ 33 ครั้งที่แล้วเราก็ได้หมายเลข 11
การที่ได้เลขคู่ ก็ถือว่าเป็นมงคล เพราะใครจะคิดว่าพรรคที่ได้ 9 ที่นั่ง จะได้เป็นประธานสภาผู้แทนราษฎร ซึ่งตลอดเวลา นายวันมูหะมัดนอร์ มะทา ก็ปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างดี สร้างคุณประโยชน์อย่างยิ่ง อย่างปัญหาสแกมเมอร์ ที่ท่านไปประชุมรัฐสภาโลก ก็ได้หยิบมาเป็นวาระสำคัญของโลก
พ.ต.อ.กล่าวว่า หมายเลข 33 ก็พึงพอใจ ตามที่เราตั้งมั่นจะเป็นโอกาสของประเทศไทย ที่ใช้ระบบปกติไม่สามารถแก้ไขได้ ต้องมีเจตจำนงทางการเมืองที่แน่ชัด ต้องให้คนมีคุณภาพชีวิตที่ดี ตามสโลแกนของเราว่า ประชาชาติสร้างคน เพื่อให้คนไปสร้างชาติ
พร้อมเน้นย้ำประเทศจะสร้างด้วย 3 หลัก คือ 1.หลักประชาธิปไตย 2.สิทธิมนุษยชน และ3.หลักนิติธรรม ทั้ง 3 หลักจะทำให้พลเมืองไทยมีความสุขและเป็นการสร้างชาติที่ยั่งยืน
พ.ต.อ.ทวี กล่าวว่า ขอยืนยันว่าพรรคประชาชาติเป็นพรรคของคนทุกคน แต่ต้องขอบคุณพี่น้อง 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ที่มีอุดมการณ์และความคิดกว้างไกล อยากให้มีนักการเมืองในพื้นที่เข้ามาแก้ปัญหา แต่เราก็เน้นเรื่องพหุวัฒนธรรม มีทั้งพุทธ คริสต์ อิสลาม
หัวหน้าพรรคประชาชาติ กล่าวว่า สำหรับนโยบายที่เราจะนำเสนอ มีทั้งเรื่องการปลดหนี้กยศ. เป็นไปได้อย่างไรที่คนตั้งใจเรียนจะต้องเป็นหนี้ ซึ่งกลายเป็นการฉุดรั้งชีวิต เมื่อเขาตั้งใจ มีความหวังดี เหมือนประเทศได้กำไรมาแล้ว ได้บุคคลากรที่มีความสามารถก็ควรได้นำความรู้ไปพัฒนาประเทศ
นี่ไม่ใช่นโยบายเฉพาะคน 3 จังหวัด แต่เป็นนโยบายระดับชาติ เพราะคนที่เป็นหนี้กยศ.มากที่สุดคือภาคเหนือและอีสาน
นอกจากนี้ ยังมีประชาชนจำนวนมากที่ถูกดทับจากปัญหาถูกดำเนินคดีบุกรุกที่ดินจากรัฐ ซึ่งพรรคประชาชาติจะนิรโทษประชาชนที่ถูกรัฐรังแก ซึ่งคนกลุ่มนี้มีประชาชนได้รับผลกระทบทุกภาค
ทั้งนี้ ยังมีเรื่องปัญหายาเสพติด ที่ต้องเอาจริงเอาจัง พรรคเราเพิ่งเติบโตมาได้ 6 ปี ซึ่งก็ยังดำรงอยู่ได้และจะเติบโตไปได้มากกว่านี้อีก