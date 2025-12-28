‘สุชาติ’ ยอมรับ ‘เจน ญาณปรีดส์’ ที่บุกไล่ ‘ไอซ์ รักชนก’ เป็นที่ปรึกษาตนเองจริง เปิดปมเดือดบอก ‘ไอซ์’ ไปทำปากจู๋ใส่ก่อน เย้ยรอบนี้พรรคส้มในชลบุรีสูญพันธุ์แน่
ความคืบหน้าเหตุเหตุชุลมุนที่ จ.ชลบุรี หลัง น.ส.รักชนก ศรีนอก ผู้สมัคร สส.บัญชีรายชื่อพรรคประชาชน พาผู้สมัคร สส.ชลบุรี ไปสมัครรับเลือกตั้ง ก่อนถูกกลุ่มผู้ชุมนุมบุกขับไล่ และมีการปะทะคารมกันอย่างรุนแรง
ต่อมาโลกออนไลน์มีการขุดพบว่า 1 ในผู้ที่อยู่ในเหตุการณ์คือ “เจน ญาณปรีดส์” หรือ น.ส.วิริษนันท์ ศรีบวรธนกิตติ์ ทั้งนี้ได้มีการขุดโพสต์เก่า ๆ ของเธอในเฟซบุ๊กพบว่า น.ส.วิริษนันท์ เป็น 1 ในคณะที่ปรึกษาของ นายสุชาติ ชมกลิ่น รองนายกรัฐมนตรี และ รมว.ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ซึ่งเป็นผู้สมัคร สส.ชลบุรี เขต 1 พรรคภูมิใจไทย
ล่าสุด นายสุชาติ ได้ให้สัมภาษณ์ผ่าน “มติชนออนไลน์” ถึงเรื่องดังกล่าวว่า ยอมรับว่า น.ส.วิริษนันท์ หรือ “เจน” เป็นที่ปรึกษาตนจริง ช่วยเหลืองานต่าง ๆ โดยได้แต่งตั้งเป็นที่ปรึกษาทั่วไปมาตั้งแต่เป็น รมว.แรงงาน แล้ว
เมื่อถามว่าที่ น.ส.วิริษนันท์ มีปากเสียงกับ น.ส.รักชนก ได้มีการตักเตือนอะไรกับ น.ส.วิริษนันท์ หรือไม่ นายสุชาติ กล่าวว่า จะไปตักเตือนได้อย่างไร คนเป็นพันวันนั้น
“ผมจะเล่าให้ฟัง วันนั้นในฐานะเจ้าบ้านชลบุรี เมื่อจับฉลากเสร็จผมก็ลงไปทักทาย คุณไอซ์ ถ่ายรูปกันตามที่เห็นในหลายสื่อ แล้วขึ้นรถกำลังจะกลับ จากนั้น คุณไอซ์ ไปแหย่กองเชียร์ที่มาเชียร์ผมก่อน โดยทำปากจู๋ใส่ กองเชียร์เลยเดือด ซึ่งผมอยากจะบอกว่า คนสติดี ๆ ไม่มีใครทำแบบนี้กันหรอกครับ อีกอย่างก็รู้กันอยู่แล้วว่าคนกลุ่มนี้เขาไม่ชอบพรรคส้ม โดนแหย่มาอารมณ์ก็ขึ้น”
คุณเจนเป็นกองเชียร์ เป็นผู้สนับสนุนที่มองเห็นการทำงานของเรา และอยากให้เราเข้ามาทำงานให้ประชาชนจริง ๆ ไม่ใช่หัวคะแนน ตนมีสติพอที่จะตั้งใครให้เข้ามาทำงานด้วย ซึ่งคุณเจนที่ตั้งเป็นที่ปรึกษานั้น ก็เป็นที่ปรึกษาทั่วไป ไม่มีเงินเดือนอะไรทั้งสิ้น และตนขอบอกเลยว่า การเลือกตั้งรอบนี้ ส้มสูญพันธุ์ไม่เหลือในชลบุรีสักคนเดียวแน่ ๆ
อ้างอิง : มติชนออนไลน์