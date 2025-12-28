‘เท้ง’ ลุยเมืองนนท์ หาเสียงช่วยผู้สมัคร สส. ด้านคนพื้นที่แห่ให้กำลังใจเพียบ อวยพรขอให้ชนะยกจังหวัดเหมือนเลือกตั้งครั้งที่ผ่านมา
นนทบุรี – นายณัฐพงษ์ เรืองปัญญาวุฒิ หัวหน้าพรรคประชาชน พร้อม นายปรีติ เจริญศิลป์ ผู้สมัคร สส.นนทบุรี เขต 5 และ นายกรณ์ มีดี ผู้สมัคร สส.นนทบุรี เขต 4 ลงพื้นที่ย่านปากเกร็ดแจกแผ่นพับหาเสียงให้กับประชาชน
โดย นายณัฐพงษ์ เคาะประตูเดินเข้าไปพบปะประชาชนกับผู้มีสิทธิ์เลือกตั้ง เพื่อขอคะแนนเสียง ซึ่งได้รับความสนใจจากประชาชน ที่เข้ามาให้กำลังใจ พร้อมขอถ่ายรูปเซลฟี่จำนวนมาก
นายณัฐพงษ์ กล่าวว่า ขอให้ประชาชนเลือกทั้งเบอร์หมายเลข 46 และหมายเลขผู้สมัครในเขตเลือกตั้งนี้ พร้อมตะโกนไปถึงประชาชนที่นั่งอยู่บนรถเมล์ ประชาสัมพันธ์แนะนำตัวเอง พร้อมเชิญชวนประชาชนไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งเลือกพรรคประชาชนทั้ง 2 ใบ
ช่วงหนึ่ง นายณัฐพงษ์ ได้เดินผ่านแผงขายลอตเตอรี่ ก่อนตัดสินใจซื้อสลากที่ลงท้ายหมายเลขประจำพรรคประชาชน ที่จับได้วันนี้คือหมายเลข 46 จำนวน 1 ใบ
จากนั้นมี วินมอเตอร์ไซค์รับจ้าง มาพูดคุยกับ นายณัฐพงษ์ ว่า ตนเป็นชาวอุดรธานี อยู่เมืองหลวงคนเสื้อแดง ต่อให้มีตัวเองคนเดียวก็จะเลือกพรรคประชาชน และจะกลับไปเลือกตั้งในวันที่ 8 ก.พ. นี้ ก่อนจะทิ้งท้ายว่าขอให้ ผู้สมัคร สส. พรรคประชาชน ชนะจังหวัดนี้แบบแลนด์สไลด์เหมือนรอบที่แล้ว
ช่วงหนึ่งระหว่างหาเสียง แม่ค้าผลไม้ได้หยิบส้มพร้อมปลอกให้ นายณัฐพงษ์ และผู้สมัครชิม นายณัฐพงษ์ ยิ้มตอบพร้อมบอกว่า “ส้มหวานครับ”
จากนั้น นายณัฐพงษ์ ขึ้นปราศรัยบนรถหาเสียงช่วงหนึ่งว่า การเลือกตั้งครั้งนี้จะประมาทไม่ได้ แม้จะไม่มี สว. ร่วมกับนายกรัฐมนตรีแล้ว แต่ยังต้องการขอเสียงจากประชาชนสนับสนุน ขอหัวคะแนนธรรมชาติ ช่วยกันบอกต่อ ประเทศไทยเปลี่ยนได้แน่ รัฐบาลประชาชนตั้งได้ และทิ้งท้ายว่า “กาส้ม ล้มเทา ทั้ง 2 ใบ ไม่มีสีเทา ไม่มีตั๋วตำรวจ” นนท์ไม่ทน นนท์ไม่เทา เราเอาจริง เป็นสโลแกนหาเสียงของพรรคประชาชน